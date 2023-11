Newswise — LONDRES — A angina, um desconforto no peito causado pela redução do fluxo sanguíneo para o coração, é um sintoma comum de doença arterial coronariana. Existem boas e más notícias, explica o Dr. Stephen Brecker, cardiologista da Mayo Clinic Healthcare, em Londres. A boa notícia é que, geralmente, a angina é tratável. A má notícia é que, ainda que as pessoas pensem que a angina afete apenas as pessoas idosas, ela também pode acometer as pessoas mais jovens.

A dor da angina pode variar muito. Na maioria dos casos, ela é uma sensação desconfortável de peso, aperto ou contrição, como se houvesse uma faixa apertada ao redor do peito, explica o Dr. Brecker. Outros sintomas podem incluir suor, falta de ar, tontura, náusea e fadiga. O desconforto também pode atingir os dentes, a mandíbula, o pescoço e as costas.

O aparecimento ou o agravamento dos sintomas de angina podem ser sinais de um ataque cardíaco, e isso requer uma avaliação médica urgente.

Ainda que a angina seja mais comum em pessoas com mais de 60 anos, ela não se restringe apenas aos mais idosos.

“Observamos muitos pacientes jovens que desenvolveram prematuramente doença coronariana ou que tiveram uma tendência familiar ao colesterol elevado”, explica o Dr. Brecker.

Fatores relacionados ao estilo de vida, inclusive a obesidade, estresse, tabagismo, exposição ao fumo passivo e falta de exercícios físicos podem elevar o risco. Outros riscos para a angina incluem diabetes, pressão arterial elevada, colesterol elevado, doença renal crônica, doença arterial periférica e histórico familiar para doença cardíaca.

A angina é normalmente diagnosticada com exames de imagem, como angiografia coronariana por tomografia computadorizada, ecocardiograma de estresse e um exame de imagem de ressonância magnética cardiovascular, também conhecido como imagiologia de ressonância magnética cardíaca. Os exames de estresse, que medem o fluxo sanguíneo para o músculo do coração durante os exercícios, e os exames sanguíneos, podem ser uma parte útil da avaliação.

O tratamento para a angina pode incluir mudanças no estilo de vida, medicação, a inserção de pequenos balões ou stents para abrir as artérias congestionadas, além da cirurgia por bypass coronário.

“Agora, a ampla maioria dos casos de doença arterial coronariana pode ser tratada muito eficazmente”, explica o Dr. Brecker. “Mesmo com as formas mais avançadas de doença coronariana, no momento existem tratamentos eficazes para aumentar o fluxo sanguíneo para o músculo do coração”.

