O Dia Mundial da DPOC é celebrado no dia 17 de novembro

Newswise — LONDRES — as doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC ) é um grupo de doenças pulmonares progressivas, incluindo a bronquite crônica e o enfisema, que dificultam a respiração do paciente. Milhões de pessoas morrem no mundo todo devido à DPOC.

De acordo com o Dr. John Costello, pneumologista na Mayo Clinic Healthcare em Londres, a causa principal de DPOC em países desenvolvidos é o tabagismo.

"O tabagismo danifica as vias aéreas. Ele também danifica o tecido pulmonar, causa enfisema e é a principal causa da DPOC”, afirma ele.

Em vez de acender um cigarro, o Dr. Costello espera que as pessoas considerem parar de fumar. Mas o tabagismo não carrega a culpa sozinho.

“A fumaça encontrada no ambiente também pode danificar os pulmões,” ele afirma.

A DPOC é mais do que uma simples tosse. Qualquer pessoa com DPOC apresenta maior risco de outras doenças como câncer de pulmão, doença cardíaca, doença arterial coronariana.

Bronquite e enfisema são duas formas de DPOC que podem ocorrer ao mesmo tempo. Alguns tratamentos podem ajudar.

Para alguns, um inalador chamado broncodilatador pode ser usado para ajudar com a tosse e a falta de ar. Ele age para relaxar as vias aéreas contraídas. Se a condição for grave, um broncodilatador nebulizador (uma máquina conectada na parede que aplica uma dose bem maior) pode ser necessário. Além da medicação, outra opção para tratar casos graves de DPOC é a reabilitação pulmonar.

“Programas de reabilitação de longo prazo tiveram muito sucesso em centros especializados em doenças pulmonares”, diz o Dr. Costello.

A DPOC, em muitos casos, pode ser prevenida, diz o Dr. Costello. O que ele aconselha?

“O que aconselho mais fortemente é parar de fumar, evitar fumar, evitar fumar no ambiente em que permanece mais tempo.”

