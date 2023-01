Newswise — LONDRES — A doença do refluxo gastroesofágico é um dos distúrbios digestivos mais comuns do mundo. Acontece quando o ácido do estômago sobre para o esôfago: o estômago é capaz de resistir ao ácido, mas o esôfago é menos resistente. O Dr. James East, gastroenterologista da Mayo Clinic Healthcare em Londres, diz que a doença do refluxo pode ser comum, mas pode haver complicações graves se for constante e não for tratada.

A azia é o principal sintoma do refluxo, mas a doença vai muito além disso.

“A doença do refluxo gastroesofágico acontece quando ocorre dano ácido e químico ao revestimento do esôfago”, diz o Dr. East. Algumas pessoas com refluxo podem sentir um caroço na garganta, ter dificuldade para engolir, dor no peito, tosse ou uma piora de sintomas que lembram a asma.

“Complicações da doença do refluxo incluem esofagite, que é a inflamação na parte inferior do esôfago”, diz o Dr. East. “Se ela for persistente, você pode desenvolver úlceras e estenose”, ou seja, estreitamento do esôfago.

Se ela for persistente, mas melhorar, o revestimento do esôfago pode mudar para uma forma mais resistente ao ácido, conhecido como esôfago de Barrett, ou seja, uma complicação bastante comum do refluxo, de acordo com o Dr. East.

O esôfago de Barrett é uma condição na qual o revestimento do esôfago é danificado pelo ácido do refluxo, que faz com que o revestimento fique mais espesso e vermelho. Ao longo do tempo, a válvula entre o esôfago e o estômago pode começar a falhar, levando o esôfago a sofrer dano ácido e químico. Em algumas pessoas, a doença do refluxo pode causar uma alteração nas células que revestem a parte inferior do esôfago, que leva ao esôfago de Barrett.

Embora a azia frequente possa ser um sinal, muitas pessoas com esôfago de Barrett não apresentam nenhum sintoma. Ter esôfago de Barrett aumenta o risco de desenvolver câncer de esôfago. Embora o risco de câncer seja baixo, é importante que as pessoas com esôfago de Barrett façam checkups regulares para verificar as células pré-cancerosas.

As pessoas com alto risco de ter esôfago de Barrett incluem:

Homens brancos com idades acima de 50 anos.

Pessoas com histórico familiar de esôfago de Barrett ou câncer de esôfago.

Fumantes.

Pessoas com gordura abdominal em excesso.

Pacientes com refluxo há mais de cinco anos.

“Se você tiver três desses fatores de risco, você deveria fazer uma endoscopia para verificação do esôfago de Barrett”, diz o Dr. East. Para verificar o esôfago de Barrett, um tubo com luz e uma câmera na extremidade, chamado endoscópio, é inserido na garganta para identificar sinais de alteração no tecido do esôfago. Geralmente, é realizada uma biópsia do tecido removido para confirmar o diagnóstico.

O tratamento para o esôfago de Barrett depende da taxa de crescimento celular anormal no seu esôfago e na sua saúde geral. Os primeiros estágios do tratamento podem incluir mudanças no estilo de vida e medicamentos para ajudar a reduzir o refluxo ácido e, portanto, a exposição ao ácido do esôfago.

O esôfago de Barrett afeta 10 a 15 por cento das pessoas com doença do refluxo, de acordo com o Dr. East. Um grupo muito menor enfrenta outro risco.

“Aproximadamente 1 em 200 pacientes com esôfago de Barrett por anos desenvolverá adenocarcinoma do esôfago”, diz o Dr. East. “O estômago é feito para lidar com condições altamente ácidas, mas o esôfago não é feito para lidar com ácido. Portanto, quando o ácido sobe, esse refluxo danifica as células, substituindo-as por células mais resistentes ao ácido, o que leva ao esôfago de Barrett”.

Há tratamentos inovadores para a doença do refluxo e medicamentos como os inibidores da bomba de prótons. Mas, primeiro, evite causadores como café, álcool e tabagismo.

“Se você tiver doença do refluxo grave ou frequente, você deveria buscar atendimento médico”, diz o Dr. East.

