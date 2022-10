LA CROSSE, Wisconsin — Receber um diagnóstico médico pode ser difícil. Você pode ouvir apenas partes da conversa quando começa a pensar sobre qual tratamento será necessário e como isso afetará a sua rotina diária. E pode ser especialmente desafiador quando doenças diferentes têm nomes parecidos, como a doença inflamatória intestinal (ou DII) e a síndrome do intestino irritável (ou SII). A Dra. Daisy Batista, M.D., gastroenterologista do Sistema de Saúde da Mayo Clinic em La Crosse, explica a diferença entre as duas doenças.

A doença inflamatória intestinal é um grupo de doenças autoimunes que inclui a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Na doença inflamatória intestinal, o sistema imunológico ataca o intestino e causa inflamação, diz a Dra. Batista.

“A doença inflamatória intestinal pode ser desencadeada por uma combinação de predisposição genética e uma doença ou uma exposição a algo no ambiente que faz com que o sistema imunológico ataque o intestino e crie inflamação”, diz a Dra. Batista. Há dois momentos principais para o diagnóstico em adultos: pessoas entre 20 e 30 anos e pessoas entre 50 e 60 anos.”

Os sintomas comuns da doença inflamatória intestinal são:

Diarreia

Sangramento retal

Inchaço

Constipação ocasional

Gases

Movimentos intestinais urgentes

Cólicas abdominais

Os sintomas da doença inflamatória intestinal podem ocorrer com regularidade e afetar significativamente a qualidade de vida, diz a Dra. Batista. O tratamento geralmente envolve o uso de medicamentos imunossupressores para ajudar a evitar que o sistema imunológico ataque o intestino. Mudanças na dieta podem diminuir a inflamação.

As pessoas que têm os sintomas devem falar com seu médico, diz a Dra. Batista, acrescentando que não há motivos para ter vergonha.

Já a síndrome do intestino irritável é um distúrbio intestinal que faz com que os órgãos digestivos pareçam estar bem, mas não funcionem normalmente. Para a maioria das pessoas, a síndrome do intestino irritável é uma condição crônica que pode variar de sintomas leves a graves e que, às vezes, podem desaparecer, diz a Dra. Batista.

Embora a síndrome do intestino irritável possa afetar quase qualquer pessoa, há fatores de risco. Pessoas jovens, do sexo feminino, com histórico familiar da doença ou de ansiedade, ou depressão têm maior risco, diz a Dra. Batista.

Embora a síndrome do intestino irritável não tenha cura, ela não prejudica permanentemente os intestinos, diz ela.

“A síndrome do intestino irritável pode afetar a qualidade de vida, por isso é importante aprender os sintomas e o que você pode fazer para controlá-los”, diz a Dra. Batista.

O conhecimento atual sobre a síndrome do intestino irritável sugere que os sintomas são causados por uma hipersensibilidade no intestino. Isso afeta como o corpo percebe os estímulos relacionados à função intestinal. O tratamento se concentra em aliviar os sintomas para que as pessoas que têm a doença possam viver da forma mais normal possível, diz a Dra. Batista.

Na maioria dos casos, os sintomas leves da síndrome do intestino irritável podem ser controlados aprendendo a gerenciar o estresse e fazendo mudanças saudáveis na dieta e no estilo de vida. Isso inclui praticar exercícios físicos regularmente, beber uma grande quantidade de líquidos e dormir o suficiente. A sua equipe de saúde pode prescrever outras mudanças específicas na dieta, medicamentos e tratamentos complementares.

“Embora a vida com a síndrome do intestino irritável possa apresentar desafios diários, sua equipe de saúde está disponível para ajudar”, diz a Dra. Batista. “Eles podem orientar você por meio de uma avaliação adequada de seus sintomas e oferecer tratamentos para ajudar a otimizar sua qualidade de vida.”

