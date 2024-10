Newswise — BOSTON (24 de octubre de 2024) – Los padres de niños con dermatitis atópica (DA, también llamada eczema) saben que la condición alérgica puede significar un mayor riesgo de desarrollar alergias alimentarias. El deseo de prevenir las alergias alimentarias hace que algunos padres consideren dietas de eliminación, eliminando ciertos alimentos de la dieta de sus hijos. Un nuevo estudio presentado en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Boston mostró que las dietas de eliminación en el caso de la dermatitis atópica solo mejoraron levemente las lesiones de DA en un tercio de los participantes del estudio.

“Las dietas de eliminación no se recomiendan como tratamiento para la DA, según las pautas de las principales organizaciones de alergia”, dice un residente pediátrico. Nadia Makkoukdji, MD, autora principal del estudio. “Para nuestro estudio, los padres de bebés y niños con DA completaron una encuesta en varios sitios de un solo sistema de atención médica, incluidos el departamento de emergencias, alergias, dermatología y la clínica de pediatría general, para evaluar sus percepciones de los efectos de las dietas de eliminación en el desarrollo de alergias alimentarias”.

298 padres completaron la encuesta. El 42 % informó que ciertos alimentos agravan el eczema de sus hijos. Los alimentos identificados con mayor frecuencia como desencadenantes fueron la leche (32 %), los frutos secos/semillas/maníes (16 %) y los huevos (11 %).

Entre los que identificaron alimentos desencadenantes:

el 19 % cambió la fórmula de su bebé;

el 20 % eliminó ciertos alimentos de su dieta durante la lactancia; y

el 23 % eliminó por completo los alimentos sospechosos de la dieta de su hijo.

Respecto a la efectividad de la dieta de eliminación, el 38 % no observó mejoría en la DA, el 35 % reportó una mejoría del 25 % y el 9 % notó una resolución completa. Además, el 79 % de los encuestados reintrodujeron los alimentos eliminados sin recurrencia de los síntomas del eczema. Los autores concluyeron que la comprensión de los padres sobre la DA y sus vínculos alimentarios influyó significativamente en la dieta de sus hijos.

Título del resumen: ENCUESTA SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LOS PADRES SOBRE EL ECZEMA Y SU RELACIÓN CON LA INGESTA DIETÉTICA EN EL SUR DE FLORIDA (Resumen completo a continuación)

Presentadora: Nadia Makkoukdji, MD

Título del resumen: ENCUESTA SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LOS PADRES SOBRE EL ECZEMA Y SU RELACIÓN CON LA INGESTA DIETÉTICA EN EL SUR DE FLORIDA

Presentadora: Nadia Makkoukdji, MD

La Reunión Científica Anual del ACAAI es del 9 al 13 de noviembre.

R364

A SURVEY OF PARENTAL ECZEMA PERCEPTIONS AND ITS RELATIONSHIP TO DIETARY INTAKE IN SOUTH FLORIDA

N. Makkoukdji*, J. Gebbia, A. Cruz, G. Kleiner, F. Bellodi-Schmidt, M. Gans, Miami, FL.

Introduction: Children diagnosed with atopic dermatitis (AD) face a heightened risk of developing food allergies; however, food elimination diets are not recommended as a treatment in patients orally tolerating foods per ACAAI/AAAAI/AAD 2023 Practice Parameters.

Methods: We conducted a single health care system cross-sectional Institutional Review Board approved survey study in a single academic center. Parents of children with an AD diagnosis were invited to complete the survey in the emergency department, allergist, dermatology and general pediatrics clinic. Statistical analysis was performed.

Results: 298 parents completed the survey. 58% (119/205) reported certain foods did not exacerbate their child’s eczema. The foods most frequently identified as triggers were milk (32%, 61/193), tree nuts/seeds/peanuts (16%, 31/193) and eggs (11%, 22/193). Among those who identified food triggers, 19% (36/193) changed their baby's formula, 20% (39/193) eliminated certain foods from their diet while breastfeeding, and 23% (44/193) completely removed the suspected foods from their child's diet. Regarding the elimination diet's effectiveness, 38% (33/87) observed no improvement in AD, 35% (30/87) reported 25% improvement, and 9% (8/87) noted complete resolution. Additionally, 79% of responders (33/42) reintroduced the eliminated foods without recurrence of eczema symptoms.

Conclusion: In this survey, parents' understanding of AD and its dietary links significantly influenced their children's diets. Despite elimination diets, only one-third of respondents saw mild improvement in AD lesions. Larger studies are needed to confirm these findings and further explore diet's role in AD.