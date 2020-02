Estudo da Mayo Clinic: exame vascular precoce é essencial para reduzir o risco de doença cardíaca em mulheres

Newswise — ROCHESTER, Minnesota ― A forma em que o sistema vascular envelhece e o ritmo ao qual a aterosclerose, o enrijecimento das paredes arteriais ou o acúmulo de bloqueios arteriais, progride diferem entre homens e mulheres. Essas diferenças relacionadas ao sexo e à idade afetam diretamente o risco de desenvolver doença vascular nas mulheres.

Pesquisadores da Mayo Clinic, em parceria com investigadores internacionais, sugerem uma nova abordagem para avaliar a função vascular nas mulheres de forma mais precoce, começando na meia idade, antes que o dano arterial fique grave. O estudo foi publicado na Mayo Clinic Proceedings.

Constrições no sistema microvascular limitam a quantidade de sangue e oxigênio que entra no coração, reduzindo a capacidade do músculo cardíaco de bombear sangue para o resto do corpo. Um distúrbio microvascular pode causar dor no peito antes que a doença arterial coronariana se torne visível.

"As mulheres possuem fatores de risco específicos do sexo que afetam os danos às células endoteliais, que são cruciais para a função vascular. Redução do estrogênio, menopausa prematura, pré-eclampsia, diabetes gestacional, hipertensão e ovários policísticos, todos esses afetam negativamente a saúde vascular das mulheres e aumentem seu risco de doença cardíaca", disse o autor sênior, Amir Lerman, M.D., cardiologista e diretor do Cardiovascular Research Center (Centro de Pesquisa Cardiovascular) da Mayo Clinic em Rochester. Peter Collins, M.D., do Royal Brompton Hospital, é o primeiro autor do estudo.

Doenças cardíacas são a principal causa de morte entre as mulheres no mundo todo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Os efeitos do envelhecimento vascular só começam a aparecer na meia idade. Uma detecção precoce, junto com o monitoramento dos fatores de risco de doença cardiovascular, é muito importante para a manutenção da saúde à medida que as pessoas vivem mais.

"Acreditamos que uma linha de base estabelecida para a saúde vascular durante a perimenopausa precoce pode servir como um marcador para medir a eficácia das mudanças no estilo de vida focadas na prevenção, bem como do tratamento clínico de doenças cardiovasculares", disse o Dr. Lerman.

