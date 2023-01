JACKSONVILLE, Florida — A aplicação de medicina regenerativa a uma cirurgia de ombro comum pode ter um impacto na necessidade de cirurgia de revisão de acompanhamento em alguns pacientes, de acordo com um estudo da Mayo Clinic. Os pesquisadores da Mayo Clinic analisaram os maiores conjuntos de dados disponíveis para determinar se a adição de concentrado de aspirado de medula óssea ao tecido reparado após a cirurgia padrão do manguito rotador melhoraria os resultados para os pacientes. O aspirado de medula óssea é o fluído recolhido da medula óssea do paciente que contém fatores de crescimento concentrados, células-tronco e outras células especializadas que podem regenerar o tecido e a cartilagem.

A análise identificou 760 pacientes que tiveram uma intervenção regenerativa adicionada à cirurgia de reparo do manguito rotador. Esses pacientes foram comparados com 3.888 pacientes que não tiveram nenhuma intervenção biológica no momento da cirurgia. Os dados indicaram que os 114 pacientes que optaram pelo concentrado de aspirado de medula óssea no momento da cirurgia tiveram menos probabilidade de fazer uma segunda cirurgia.

Os resultados do estudo da Mayo Clinic estão publicados na revista médica Orthopaedic Journal of Sports Medicine.

“Os dados que analisamos sugerem uma redução em quase três vezes nas cirurgias de revisão em pacientes que receberam concentrado de aspirado de medula óssea em comparação com os pacientes que não receberam,” afirma o Dr. Bradley Schoch, cirurgião ortopédico e investigador principal. “Este procedimento está em crescimento na prática da cirurgia ortopédica e está sendo comumente adicionado como complemento cirúrgico às rupturas do manguito rotador.”

Uma ruptura do manguito rotador (a separação de tendões da articulação do ombro) é a maior causa de dor e incapacidade para milhões de pessoas nos Estados Unidos. A artroscopia é o padrão de cuidados para reparar as rupturas sintomáticas do manguito rotador. Porém, dependendo do tamanho da ruptura e da qualidade do tendão, a cirurgia pode falhar e, algumas vezes, pode necessitar de uma cirurgia de revisão.

A medicina regenerativa é um campo emergente que está buscando novos produtos bioterapêuticos para restaurar as células, tecidos e órgãos comprometidos. Uma área de foco são os produtos biológicos que usam fontes do corpo humano (células, sangue, enzimas, tecidos, genes ou células geneticamente modificadas) para uso em medicamentos. O Centro de Bioterapias Regenerativas da Mayo Clinic está à frente desse movimento e oferece apoio a esse estudo como parte de seu objetivo de trazer novos produtos bioterapêuticos regenerativos para a prática.

“Nossos resultados sugerem que os pacientes submetidos à cirurgia de reparo do manguito rotador podem se beneficiar da adição de células do aspirado de medula óssea para reparar cirurgicamente o tecido,” afirma o Dr. Christopher Camp, cirurgião ortopédico da Mayo Clinic e coautor do estudo. “Contudo, os mecanismos terapêuticos exatos de sua ação ainda são pouco claros.”

A equipe de estudo também analisou os resultados de 646 pacientes que escolheram o plasma rico em plaquetas no momento da cirurgia de reparo do manguito rotador e não encontraram diferenças mensuráveis em comparação com os pacientes sem intervenções regenerativas. O plasma rico em plaquetas é um procedimento ortobiológico no qual as plaquetas contendo fatores de crescimento e potencial de cura são separadas do sangue e fornecidas novamente ao paciente no ponto da lesão. O plasma rico em plaquetas demonstrou potencial para aliviar outras condições, como a artrite do joelho.

Os ensaios clínicos podem oferecer documentação mais robusta dos benefícios dos ortobiológicos para lesões do manguito rotador. Estudos clínicos de alto nível com foco nos fatores cirúrgicos serão necessários para confirmar se o concentrado de aspirado de medula óssea pode evitar a necessidade de uma segunda cirurgia reparadora do manguito rotador.

Para obter mais informações, consulte o blog de bioterapia regenerativa da Mayo Clinic.

