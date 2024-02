Newswise — ROCHESTER, Minnesota — Um estudo recente da Mayo Clinic examinou os efeitos do horário de verão na saúde do coração e indicam que o impacto é provavelmente baixo.

No estudo nacional, os pesquisadores aplicaram um modelo estatístico avançado para procurar quaisquer conexões entre o horário de verão e problemas cardiovasculares graves, incluindo ataques cardíacos e derrames. O estudo analisou 36.116.951 adultos com 18 anos ou mais, em todos os estados dos Estados Unidos. (O Arizona e o Havaí foram excluídos, uma vez que esses estados não adotam o horário de verão.)

Os pesquisadores concentraram-se na semana de transição do horário de verão durante a primavera e o outono, quando os relógios são ajustados uma hora para a frente ou para trás.

"Durante 5 anos, procuramos por todos os Estados Unidos, e o que nós encontramos é que é improvável que haja uma diferença clínica significativa na saúde cardiovascular relacionada ao horário de verão," diz o Dr. e Ph.D. Benjamin Satterfield, companheiro das doenças cardiovasculares e autor principal do estudo.

Os pesquisadores descobriram que 74.722 episódios cardiovasculares adversos ocorreram ao longo do estudo durante a transição do horário de verão durante a primavera e do outono. Um episódio cardiovascular adverso era documentado toda vez que uma pessoa era hospitalizada com diagnóstico primário de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, choque cardiogênico ou parada cardíaca.

"Esses episódios cardiovasculares são condições comuns de saúde. Isso nos levou à questão de saber se eles ocorreriam de qualquer forma caso não tivessem seguido a transição do horário de verão," diz o Dr. Satterfield.

A adoção do horário de verão varia ao redor do mundo. Os países que adiantam ou atrasam o relógio em uma hora podem fazer isso em datas diferentes, e alguns deles não adotam o horário de verão.

No estudo da Mayo Clinic, a segunda-feira e a sexta-feira após a transição do horário de verão da primavera apresentaram estatisticamente um leve aumento nas taxas de episódios cardiovasculares — mas ao analisarem todos os dados, os pesquisadores não viram esse aumento como clinicamente significativo, explica ele.

Os pesquisadores observam que a prática da mudança de horário tinha como objetivo alinhar as atividades sociais e de trabalho com as horas do dia e economizar energia usando menos iluminação artificial. Eles ressaltam que realizar mudanças no sistema de horário de verão por preocupação com a saúde do coração é desnecessário.

"Quando são tomadas decisões sobre a abolição do horário de verão, não há necessidade de levar em consideração as preocupações com a saúde do coração", diz o Dr. e Ph.D Bernard J. Gersh, Bacharel em Medicina e Cirurgia, , cardiologista e autor sênior do estudo.

O Dr. Gersh e o Dr. Satterfield observam que o debate sobre o horário de verão inclui outros aspectos da saúde. Por exemplo, o Dr. Satterfield disse que os pesquisadores estão pesquisando o efeito do horário de verão na saúde mental e seu efeito nas taxas de acidentes com veículos motorizados.

A Mayo Clinic Robert D. and Patricia E. Kern Center for the Science of Health Care Delivery apoiou este estudo. Reveja o estudo para obter uma lista completa dos autores, divulgações e financiamento.

