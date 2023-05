Three International master's degree programs at the Faculty of Fine and Applied Arts are now accepting applications for the Academic Year 2023, including

M.A. in Curatorial Practice

Website: https://www.chula.ac.th/program/curatorial-practice

Admission guide: https://www.faa.chula.ac.th/cpcu/admission/guide/

Application Deadline: 19 May 2023, 23:59 hrs (GMT+7.00 Thailand time zone)

Email: [email protected]

M.A. in Music Therapy

Website: https://www.chula.ac.th/program/music-therapy/

Admission guide: http://www.musictherapy.grad.chula.ac.th/admission/

Application Deadline: 15 May 2023, 23:59 hrs (GMT+7.00 Thailand time zone)

Email: [email protected]

M.A. in Expressive Arts Therapy

Website: https://www.faa.chula.ac.th/eatcu/

Admission guide: https://www.faa.chula.ac.th/eatcu/admissionguide/

Application Deadline: 19 May 2023, 23:59 hrs (GMT+7.00 Thailand time zone)

Email: [email protected]

Those interested can apply now at https://www.register.gradchula.com/

For more information, please visit https://www.faa.chula.ac.th/international/