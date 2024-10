Newswise — Cali, Colombia (October 30, 2024) – After 16 years of grassroots efforts, local communities in northern Puerto Rico are celebrating the creation of a new marine protected area (MPA) – Jardines Submarinos de Vega Baja y Manatí.

The newly-established MPA encompasses 202.7 km² (77 square miles) of coastal coral reefs, mangroves, and seagrass beds home to more than 14 endangered species, including the Greater Caribbean Manatee. The area also hosts vibrant small-scale fisheries and a local ecotourism industry, and communities hope that new efforts to formally co-manage Jardines as an MPA will allow its waters to remain a source of food and income for local families for generations.

"This is a victory for the people," said Ricardo Laureano, leading member of Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable (VIDAS). “These ecosystems nourish us and sustain our quality of life. It took 16 years of hard work, starting in 2007, to get here. Over the years, we rallied neighbors, knocked on doors, and engaged local and national leaders to highlight the critical need to protect this Reserve."

The conservation movement for Jardines was led by a coalition of several local groups spearheaded by VIDAS, including Puerto Rico Sea Grant, Sociedad de Ambiente Marino, Surfrider Puerto Rico, Para la Naturaleza, and supported by international partners like WCS. The Jardines MPA represents a critical point of connectivity within the greater Caribbean. Since 2018, WCS has joined forces with the Caribbean Biological Corridor (CBC) - an intergovernmental platform that brings together the countries of the Greater Antilles - to advance and scale up marine conservation in the region. As part of this initiative, WCS supported local partners in Puerto Rico that worked with VIDAS to strengthen the Jardines MPA proposal and bring it across the finish line.

“This milestone was achieved thanks to the unwavering efforts of a grassroots community coalition,” said Pamela Castillo, WCS Marine 30x30 Director. “WCS is honored to provide technical support that helps locally-led efforts like this one reach the national level, contributing to the successful designation of the Jardines MPA. We celebrate our partnership with the Caribbean Biological Corridor in advancing science-based, effective, and inclusive marine conservation, which brings us closer to the coalition of community groups in Puerto Rico, led by VIDAS.”

The next step will be the development of a co-management plan for the MPA.

“Our dream is for Jardines to be co-managed by the people who know it best—the local communities,” said Mariela Declet-Perez, leader of Descendants United for Nature, Adaptation, and Sustainability (DUNAS). “We aim to create co-management agreements that balance sustainable resource use, conservation, research, and eco-tourism. This will take time, but we are committed to supporting VIDAS and our local partners to ensure long-term success.”

As the coalition looks ahead, securing funding and scientific support for designing a participatory management process is crucial. A formal legal framework, co-management agreements with local agencies, and a recurring budget will be essential for the project’s longevity.

Local leaders view Jardines as a lifelong commitment, and they hope their success inspires others to take action: "To other coastal communities around the world, our message is clear: never stop fighting for your ecosystems," concluded Ricardo Laureano.

Jardines MPA would not have been possible without the tireless work of a coalition of local partners, including Eukrante PR, Marullo Sostenible, Comunidad Pro Reserva, Movimiento Reflexiona y Actúa, DUNAS, Los Corsario, Outcome Project, and Yo Amo el Tinglar. WCS acknowledges the generous support of the Wyss Foundation and the 30x30 Ocean Accelerator, whose contributions enabled our work on this project. This work was also made possible through the support of Oceans 5 and the Bloomberg Ocean Fund. Oceans 5 is a sponsored project of Rockefeller Philanthropy Advisors.

VIDAS (Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable)

VIDAS community environmental collective was founded in 2006 in response to excessive and poorly planned coastal development, which displaces vulnerable and marginalized coastal communities (traditionally underserved communities). VIDAS serves as a link between the academy and entities that provide pro bono scientific, legal and sociological advisory services. Since its foundation, it has carried out ecological reef rehabilitation work focused on the restoration of coral reefs with an educational component which covers everything from presentations to youth in local schools and communities to training volunteers in the disciplines of coral restoration and sustainable development.

WCS (Wildlife Conservation Society)

MISSION: WCS saves wildlife and wild places worldwide through science, conservation action, education, and inspiring people to value nature. To achieve our mission, WCS, based at the Bronx Zoo, harnesses the power of its Global Conservation Program in 50+ countries and in all the world’s oceans and its five wildlife parks in New York City, visited by 3.5 million people annually. WCS combines its expertise in the field, zoos, and aquarium to achieve its conservation mission. Visit: newsroom.wcs.org Follow: @WCSNewsroom. For more information: 347-840-1242.

Jardines Submarinos: Movimiento Comunitario Protege 200 km² de Ecosistemas Marinos en Puerto Rico.

Nueva área marina protegida, equivalente a 202.7 km², es establecida en Puerto Rico luego de 16 años de esfuerzos comunitarios.

Una coalición de organizaciones comunitarias lideró el proyecto, protegiendo más de 14 especies en peligro de extinción, así como también arrecifes de corales, pradera marina, y ecosistemas de manglares en el Corredor Biológico del Caribe.

Un plan de gestión conjunta asegurará la protección sostenible y a largo plazo de los “Jardines Submarinos de Vega Baja y Manatí”

Cali, Colombia (30 de Octubre, 2024) — Después de 16 años de esfuerzos comunitarios, comunidades locales en el norte de Puerto Rico están celebrando la creación de una nueva área marina protegida — Jardines de Vega Baja y Manatí.

Esta nueva área marina, que abarca 202.7 km² (77 millas cuadradas) de arrecifes de coral costeros, manglares, y praderas submarinas, ofrece un hábitat para más de 14 especies en peligro de extinción, incluyendo el Manatí del Gran Caribe. Este área también alberga una vibrante industria de pesquería artesanal y de ecoturismo, y las comunidades tienen la ilusión de que nuevos esfuerzos para gestionar de manera conjunta “Jardines” como una área marina protegida permitirán que sus aguas sigan siendo una fuente de alimento e ingresos para familias locales por generaciones.

"Esta es una victoria para la gente", dijo Ricardo Laureano, miembro de los Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable (VIDAS). “Estos ecosistemas nos nutren y sostienen nuestra calidad de vida. Nos ha tomado 16 años de trabajo arduo, comenzando en 2007, para llegar hasta este punto. A través de los años, hemos reunido vecinos, tocado puertas, y colaborado con líderes locales y nacionales para resaltar la necesidad crítica de proteger esta reserva."

El movimiento de conservación que resultó en la creación de Jardines fue liderado por una coalición de grupos locales comandados por VIDAS, incluyendo Puerto Rico Sea Grant, Sociedad de Ambiente Marino, Surfrider Puerto Rico, Para la Naturaleza, y con el apoyo de aliados internacionales como el Wildlife Conservation Society (WCS). El área marina protegida Jardines representa un punto crítico de conectividad dentro del Corredor Biológico del Caribe (CBC) - una plataforma intergubernamental que reúne a países de las Grandes Antillas - para avanzar y escalar la conservación marina en la región. Como parte de esta iniciativa, WCS proporcionó apoyo a aliados locales en Puerto Rico que trabajaron con VIDAS para fortalecer la propuesta de la creación de Jardines y llevarla hasta la meta.

“Este objetivo fue logrado gracias a los esfuerzos incansables de la coalición de grupos comunitarios,” dijo Pamela Castillo, Directora del Programa 30x30 de WCS. “WCS está honrado de proporcionar asistencia técnica para apoyar esfuerzos locales como este llegar a nivel país, contribuyendo a la designación exitosa del área marina protegida, Reserva Natural Jardines Submarinos de Vega Baja y Manatí. Celebramos nuestra alianza con el Corredor Biológico del Caribe, avanzando una conservación marina enfocada en la ciencia, la inclusividad, y la efectividad, lo cual nos acercó con la coalición de grupos comunitarios en Puerto Rico, liderado por VIDAS.”

El próximo paso será el desarrollo de un plan de gestión compartida para el área marina protegida.

“Nuestro sueño es que Jardines sea gestionado de manera conjunta por las personas que mejor lo conocen – las comunidades locales,” dijo Mariela Declet-Perez, líder de los Descendientes Unidos por la Naturaleza, Adaptación, y Sostenibilidad (DUNAS). “Nuestro objetivo es crear acuerdos de gestión conjunta que logren un equilibrio en el uso sostenible de los recursos, conservación, investigación, y ecoturismo. Esto tomará tiempo, pero estamos comprometidos a apoyar a VIDAS y nuestros aliados locales para asegurar el éxito a largo plazo.”

Con miras hacia el futuro la coalición buscará asegurar financiamiento y apoyo científico para el diseño de un proceso de gestión participativa que resultará crucial para el nuevo área marina protegida. Asimismo, un marco legal formal, acuerdos de gestión conjunta con agencias locales, y un presupuesto recurrente serán esenciales para la longevidad del proyecto.

Líderes locales ven la designación de Jardines como un compromiso de por vida, y tienen la esperanza de que su éxito inspire a otros a tomar acción: "Nuestro mensaje para otras comunidades costeras alrededor del mundo es claro: nunca dejen de pelear por sus ecosistemas,” concluyó Ricardo Laureano.

El área marina protegida Jardines no hubiese sido posible sin el trabajo incansable de una coalición de aliados locales, incluyendo Eukrante PR, Marullo Sostenible, Comunidad Pro Reserva, Movimiento Reflexiona y Actúa, DUNAS, Los Corsario, Outcome Project, and Yo Amo el Tinglar. WCS reconoce el generoso apoyo de Wyss Foundation y el Acelerador del Océano 30x30, cuyas contribuciones permitieron el trabajo realizado en este proyecto. Nuestro trabajo se logró también gracias a las contribuciones de Oceans 5 y el Fondo Oceánico de Bloomberg. Oceans 5 es un proyecto de Rockefeller Philanthropy Advisors.

VIDAS (Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable)

El colectivo ambiental VIDAS fue fundado en el año 2006 en respuesta al excesivo y mal planificado desarrollo costero, el cual desplaza y marginaliza comunidades costeras (comunidades tradicionalmente marginadas). VIDAS funge como el enlace entre la academia y las entidades que proporcionan servicios de asesoramiento científico, legal, y sociológico pro-bono. Desde su creación, VIDAS ha realizado trabajo ecológico de rehabilitación de arrecifes de coral enfocado en la restauración de los mismos con un importante componente educativo que incluye desde presentaciones a jóvenes en escuelas locales hasta el entrenamiento de voluntarios en disciplinas de restauración de corales y desarrollo sostenible.