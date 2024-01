Newswise — El principal programa de educación astronómica en las islas de Hawai‘i, Journey Through the Universe (Journey), regresa por vigésimo año consecutivo desde el 5 al 9 de febrero de 2024 (la semana Journey). Durante toda esa semana, se invita a educadores voluntarios a las salas de clases de las Islas de Hawai‘i para promover la educación en ciencias e inspirar a los estudiantes a explorar los campos de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), mediante la alfabetización en ciencias. Los estudiantes que participan del programa pueden conocer las posibilidades de integrarse en carreras STEM y experimentar la ciencia que se desarrolla en la comunidad local de Hawaiʻi y más allá.

Además de las presentaciones científicas, los paneles de carrera y los shows del planetario móvil StarLab, el programa de este año incluye una serie de eventos públicos. El 5 de febrero se realizará una Recepción especial Mahalo para la comunidad, organizada por las Cámaras de Comercio locales en el Centro Astronómico ʻImiloa, en la cual los miembros de la comunidad podrán ponerse en contacto con los educadores que hicieron posible el programa. El 6 de febrero se realizará una charla pública gratuita en la que participará Brian Day, de SSERVI de NASA, y el astrofísico Kevin Grazier, seguido por una observación nocturna. Finalmente, el 7 de febrero, se proyectará de forma gratuita el film independiente Space, Hope and Charity en el Hilo Palace Theater, que contará con la presencia de su protagonista, Charity Woodrum, entre otros. Luego de la proyección, habrá un panel de discusión sobre la película. Para más detalles sobre estos eventos públicos, vea el sitio web de Journey Through the Universe.

“Estoy realmente agradecida de todos los miembros de la comunidad que han hecho posible Journey Through the Universe por 20 años”, expresó la Gerente de Educación y Vinculación con el Medio de Gemini y Coordinadora Líder de Journey, Leinani Lozi. “Desde los profesores que nos dan la bienvenida en sus salas de clases a los voluntarios que motivan a nuestros estudiantes, y toda la comunidad de colaboradores que nos apoyan, no puedo agradecer más a nuestra increíble comunidad. El diseño único de las poleras de este año, enfatiza la escala del compromiso de la comunidad con Journey con un ʻōlelo no'eau, ‘aʻohe hana nui ke alu ʻia, no hay una tarea tan grande si la hacemos todos juntos’. Nosotros apuntamos a incluir este modelo de asociación comunitaria no sólo en Journey sino también en todo nuestro trabajo como observatorios de Maunakea”.

El Observatorio Internacional Gemini, operado por NOIRLab de NSF, así como el Departamento de Educación Hilo-Waiākea Complex Area, dirigen el programa Journey Through the Universe. Nuestros educadores voluntarios provienen de los Observatorios de Maunakea, NASA, diversas universidades, entre otros. Durante años, Journey se ha expandido a lo largo de la comunidad astronómica de Hawaiʻi incluyendo un programa de Journey en el norte de Hawaiʻi liderado por el Telescopio Canadá-Francia-Hawaii y un programa de Journey en el Condado de Maui liderado por el Observatorio Nacional Solar. Todos los programas apuntan a fomentar la curiosidad sobre nuestro Universo, informando sobre las carreras en astronomía y compartiendo las últimas investigaciones y desarrollos tecnológicos que ocurren en Hawaiʻi.

Desarrollado originalmente por el Centro Nacional para la Educación en Ciencias de la Tierra y el Espacio (NCESSE por sus siglas en inglés), e incluidos en Hilo por Gemini y el Observatorio W.M. Keck en 2004, los exitosos 20 años son prueba del apoyo de las vinculaciones con la comunidad mediante el gobierno, las empresas, la astronomía, y la educación superior, así como también, el fortalecimiento de nuestra asociación fundacional con el Departamento de Educación de Hilo-Waiākea Complex Area. A través de esta asociación, el programa Journey es capaz de adaptarse cada año a las cambiantes necesidades de nuestra comunidad. En 2018, Journey organizó un Taller de Estándares Científicos de Próxima Generación en respuesta a los nuevos estándares científicos a nivel nacional implementados en todo el país. En 2021, Journey se realizó completamente en línea, expandiendo su alcance a las islas vecinas. Y ahora, en 2024, el tiempo que se pasa en las aulas después de la pandemia es tan valioso que Journey comenzó a combinar el contenido de los temas solicitados por los profesores directamente con nuestros educadores voluntarios, siendo el tema más solicitado la astronomía conectada con Hawaiʻi.

“Ahora que celebramos 20 años seguidos, la asociación de Journey Through the Universe es la colaboración más larga y con mayor impacto que conozco para el Complejo Hilo-Waiākea del Departamento de Educación de Hawaiʻi”, expresó Esther Kanehailua, la Superintendenta del Complejo, agregando que los estudiantes que han participado en Journey han regresado como educadores de ciencia en las escuelas locales, mostrando el impacto del programa Journey.

Aunque las presentaciones científicas individuales en las aulas constituyen la mayor parte de la programación de Journey, los paneles de carreras siguen siendo una parte importante de la Semana Journey. Estos paneles permiten a los estudiantes descubrir la amplia gama de oportunidades profesionales disponibles tanto en los observatorios como en los campos STEM y les brindan la oportunidad de relacionarse con profesionales de sus campos de interés. Algunos de los panelistas son antiguos alumnos de las escuelas que visitan. En los paneles de Journey Through the Universe 2024 participarán profesionales de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas de todo el mundo, algunos de los cuales viajarán a Hilo sólo para participar en este programa.

“Cuando estudiaba en las escuelas de Hilo Intermediate y Hilo High Schools, el programa Journey tuvo un profundo impacto en mi decisión de seguir la astronomía como carrera”, expresó Devin Chu, graduado de Hilo High, que recientemente recibió su doctorado en astrofísica de la UCLA, especializándose en el estudio de las estrellas alrededor del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. “Desde niño quise ser astrónomo. El programa Journey me proporcionó una perspectiva y un camino a seguir para trabajar con astrónomos locales. Estoy seguro de que no soy el único que siente esta inspiración de los científicos que han visitado nuestras aulas a lo largo de los años”, concluyó.

Más Información

NOIRLab de NSF (Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica-Infrarroja de NSF), el centro de EE.UU para la astronomía óptica-infrarroja terrestre, opera el Observatorio Internacional Gemini (una instalación de NSF, NRC–Canada, ANID–Chile, MCTIC–Brasil, MINCyT–Argentina y KASI – República de Corea), el Observatorio Nacional Kitt Peak (KPNO), el Observatorio Cerro Tololo (CTIO), el Centro de Datos para la Comunidad Científica (CSDC) y el Observatorio Vera C. Rubin (operado en cooperación con el National Accelerator Laboratory (SLAC) del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE). Está administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) en virtud de un acuerdo de cooperación con NSF y tiene su sede en Tucson, Arizona. La comunidad astronómica tiene el honor de tener la oportunidad de realizar investigaciones astronómicas en Iolkam Du’ag (Kitt Peak) en Arizona, en Maunakea, en Hawai‘i, y en Cerro Tololo y Cerro Pachón en Chile. Reconocemos y apreciamos el importante rol cultural y la veneración que estos sitios tienen para la Nación Tohono O’odham, para la comunidad nativa de Hawai‘i y para las comunidades locales en Chile, respectivamente.

Journey Through the Universe está organizado por NOIRLab de NSF/Observatorio Internacional Gemini y cuenta con el apoyo de los siguientes socios (enumerados por orden alfabético): Bank of Hawai'i, Basically Books, Big Island Candies, Big Island Toyota, Instituto de Tecnología de California, Observatorio Submilimétrico de Caltech, Telescopio Canadá-Francia-Hawaii, Telescopio Solar Daniel K. Inouye, Deutsche Telekom. Inouye Solar Telescope, DeLuz Chevrolet, Hawai'i Community College, Hawai'i Electric Light Company, Hawai'i Island Chamber of Commerce Hawai'i Island Economic Development Board, Hawai'i State Department of Education, Hawai'i Science and Technology Museum Hawai'i Tribune-Herald, 'Imiloa Astronomy Center, James Clerk Maxwell Telescope, East Asian Observatory, Cámara de Comercio e Industria Japonesa, KTA Superstores, KWXX Radio Station/New West Broadcasting, Maunakea Astronomy Outreach Committee, Maunakea Observatories, Maunakea Support Services, Maunakea Visitor Information Station NASA Infrared Telescope Facility, NASA Marshall Space Flight Center, National Astronomical Observatory of Japan, National Center for Earth & Space Science, National Radio Astronomy Observatory National Solar Observatory, Pacific Science Center, Pacific International Space Center for Exploration Systems, Project Astro/Family Astro, Rotary Club of Hilo Bay, Smithsonian Submillimeter Array Subaru Telescope, TMT International Observatory, Thirty Meter Telescope–Japan, UH Hilo College of Pharmacy, UH Institute for Astronomy, United Kingdom Infrared Telescope, University of California–Los Angeles University of Hawai‘i at Hilo, University of Hawai‘i at Manoa, University of Oregon, Very Long Baseline Array, and W.M. Keck Observatory.

Enlaces