Newswise — ANAHEIM, California. (9 de noviembre de 2023) – La linaza es un ingrediente cada vez más popular en productos horneados y otros productos alimenticios debido a sus beneficios percibidos para la salud. Incluso se utiliza como sustituto del huevo en algunas recetas. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Anaheim (California) muestra que la linaza puede causar una reacción alérgica, tanto después de ingerirla como después de que toca la piel.

“Se ha reportado alergia a la linaza en adultos, pero no con tanta frecuencia en niños”, afrima Alana Xavier De Almeida, MD, miembro del ACAAI y autora principal del artículo científico titulado “Alergia a la linaza mediada por IgE en niños pequeños no atópicos polisensibilizados a las nueces de árbol, pero que toleran otras semillas”. El Dr. Xavier De Almeida se está capacitando como alergista. “Vimos a un paciente de 18 meses con un sarpullido en la cara y el pecho 20 minutos después de comer un paquete de avena con linaza premezclada”, dice. “Esta fue la primera vez que el paciente comió linaza y el suceso se resolvió por sí solo en 4 horas. Se realizó una prueba cutánea que reveló resultados positivos para varias nueces y semillas, incluida la linaza. La evaluación también incluyó la medición de los niveles séricos de IgE. Con base en la historia y los resultados de las pruebas, se hizo un diagnóstico de una reacción mediada por IgE a la linaza. Se ofreció realizar una prueba de provocación oral directa de linaza para confirmar la alergia, pero nunca se hizo debido a que los padres prefirieron no continuar”.

El segundo caso médicamente desafiante, titulado “Dermatitis de contacto en las manos causada por linaza en pintura de artista”, se trató de una paciente que fue atendida por erupciones recurrentes en sus manos. La paciente era una artista que pintaba con pinturas al óleo. Se obtuvo un historial sobre los elementos que usó mientras pintaba, incluidas pinturas, carboncillos, soluciones para limpiar pinceles y más. La revisión de los artículos utilizados mostró que sus pinturas al óleo contenían aceite a base de lino/linaza, como muchas de las pinturas al óleo que usan los artistas.

“La dermatitis en su mano era grave y alteraba su actividad de pintado”, dijo el alergista Richard Harris, MD, miembro del ACAAI y autor principal del artículo científico. “Ella usaba exclusivamente óleos para pintar. Le pedimos que trajera todos los artículos y productos que usó mientras trabajaba en sus obras de arte. La prueba epicutánea se realizó utilizando pocillos de prueba pegados con cinta adhesiva en la espalda durante 48 horas. La linaza reaccionó significativamente en el sitio de la prueba del parche a las 48 y 72 horas.

Tanto el aceite de linaza como el aceite de lino se obtienen de las semillas de color marrón oscuro de la planta Linum usitatissimum. El aceite de lino se utiliza en la pintura al óleo, ya que acelera el tiempo de secado y reduce la visibilidad de las pinceladas. En este caso, causó una dermatitis de contacto grave, pero también se reporta como un alérgeno ingerido que se ve a menudo en cereales y productos horneados”.

Ambos casos ilustran que la linaza, utilizada tanto en productos alimenticios como en suministros de arte, debe considerarse como un desencadenante de una reacción alérgica.

Título del resumen del caso médicamente desafiante: Alergia a la linaza mediada por IgE en niños pequeños no atópicos polisensibilizados a las nueces de árbol, pero que toleran otras semillas

Presentadora: Alana Xavier De Almeida, MD

Título del resumen del caso médicamente desafiante: Dermatitis de contacto en las manos causada por linaza en pintura de artista

Presentadora: Richard Harris, MD

Para obtener más información sobre las alergias alimentarias y la anafilaxia o para ubicar un alergista en su zona, visite AllergyandAsthmaRelief.org. La Reunión Científica Anual del ACAAI es del 9 al 13 de noviembre.

IGE MEDIATED FLAXSEED ALLERGY IN NON-ATOPIC TODDLER POLYSENSITIZED TO TREE NUTS BUT TOLERATING OTHER SEEDS A. Xavier De Almeida*1, T. Satnarine1, H. Sampson2, G. Kleiner1, M. Gans1, 1. Miami, FL; 2. New York, NY.

Introduction: The popularity of flaxseed consumption has grown significantly due to its reported health benefits, leading to an increase in allergic reactions associated with this seed. While hypersensitivity to flaxseed has been reported in adults, there is limited information regarding its effects on children.

Case Description: 18-month-old male non-atopic patient presented with a raised erythematous pruritic rash throughout his face and chest about 20 minutes after consuming an entire packet of oatmeal with premixed flaxseed. He consumed approximately 1800-2200 mg of flaxseed protein per manufacture. The event self-resolved within 4 hours. This was the first time that the patient orally ingested flaxseed.

Skin prick test was performed revealing positive results for various nuts and seeds, including flaxseed. Evaluation also included measurement of serum IgE levels (table 1), the flaxseed specific IgE was very high (15.20 kU A /L, 47.50 kU A /L) with a mildly elevated total IgE. Based on the history and test results, a diagnosis of an IgE mediated reaction to flaxseed was made. A direct oral flaxseed challenge test was offered to confirm allergy, but was never performed per parents’ preference.

Discussion: With the increasing use of flaxseed, allergists need to be aware of its potential to induce allergic reactions. Further research is necessary to investigate cross-reactivity between flaxseed and other nuts, legumes, and seeds, as well as establish the positive predictive values of flaxseed-specific IgE. Understanding these factors will aid in the diagnosis and management of flaxseed allergy, ensuring appropriate dietary recommendations for affected individuals.

CONTACT DERMATITIS OF THE HANDS CAUSED BY FLAXSEED IN ARTISTS PAINT R. Harris, M. Johnson,MD*, Los Angeles, CA.

Introduction: This patient was referred to us for recurrent rashes on her hands. History revealed that she was an artist painting with oil paints. A history was obtained regarding items she used while painting including paint, charcoal, solutions to clean brushes and more.

Review of items used showed that her oil paints contained Linseed/flaxseed-based oil as do many of the oil paints artists use.

Case Description: Her hand dermatitis was severe and disrupted her painting. She exclusively used oils to paint. We asked her to bring all items and products she used while working on her art pieces. Patch testing was done using test wells taped on the back for 48 hours. The wells were removed at 48 hours and read for local reactions. The patient returned at 72 hours for a final reading (although reactions can occur in up to 7 days). Flaxseed reacted significantly at her patch test site at 48 and 72 hours.

Discussion: Both flaxseed oil and Linseed oil are derived from the dark brown seeds of the plant Linum Usitatissimu. Linseed oil is used in oil paint since it speeds up drying time and reduces visibility of brush strokes. In this case it caused severe contact dermatitis, but it is also reported as an ingested allergen often seen in cereals and baked goods.

