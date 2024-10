Newswise — BOSTON (24 de octubre de 2024) – Alrededor del 10% de los estadounidenses creen que son alérgicos a la penicilina, y aproximadamente el 90% de esos pacientes en realidad no son alérgicos. Como resultado, a quienes tienen la etiqueta de alergia a la penicilina a menudo se les prescriben antibióticos más tóxicos, peligrosos y costosos que podrían no ser necesarios o efectivos. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Boston mostró que los pacientes con sífilis etiquetados como alérgicos a la penicilina que tienen bajo riesgo deberían eliminar esa etiqueta para evitar el fracaso del tratamiento y otras consecuencias negativas para la salud.

“La cantidad de personas con sífilis no tratada en los Estados Unidos está en su nivel más alto desde la década de 1950, y la penicilina es el antibiótico preferido y más eficaz para la sífilis”, dice el alergólogo Cosby Stone, MD (Médico), MPH (Maestro en Salud Pública), autor principal del estudio y miembro de ACAAI. “Con el objetivo de eliminar esta etiqueta de los pacientes con sífilis que creían ser alérgicos a la penicilina, recopilamos datos demográficos, etapa de la sífilis, resultados de pruebas de alergia a la penicilina, uso de tratamiento de segunda línea, utilización de atención médica y uso de penicilina después de eliminar la etiqueta y resolución de la sífilis. Es importante destacar que, entre quienes acudieron a nosotros para hacerse pruebas de alergia a la penicilina, notamos un patrón en el que más de la mitad no habían respondido a otros tratamientos, en particular a la doxiciclina, antes de que se considerara siquiera la realización de pruebas de alergia a la penicilina”.

De los 12 pacientes identificados, a 12 de 12 se les retiró la etiqueta de alergia a la penicilina. Nueve de 12 tenían tratamiento posterior documentado con penicilina, mientras que 3 de 12 tenían historias incompletas o perdieron el seguimiento. De los 9 que recibieron penicilina, 5 se curaron, 3 no se curaron (2 por reinfección, 1 por razones desconocidas) y 1 tuvo resultado de resolución desconocido.

Los autores concluyen que la mayoría de los pacientes etiquetados como alérgicos a la penicilina deberían evaluar sus alergias lo más pronto posible después de un diagnóstico de sífilis y deberían eliminar agresivamente la etiqueta de alergia para evitar el fracaso del tratamiento, un mayor uso de la atención médica y consecuencias negativas para la salud pública.

Título del resumen: UN LLAMADO A LA ACCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE ETIQUETAS DE ALERGIA A LA PENICILINA EN PACIENTES CON SÍFILIS (Ver resumen completo a continuación.)

Presentador: Dr. Aiwei Yan

R002

A CALL TO ACTION FOR PENICILLIN ALLERGY DELABELING IN PATIENTS WITH SYPHILIS

Yan*1, G. Koo1, C. Allocco1, E. Phillips2, C. Stone1, 1. Nashville, TN; 2. Franklin, TN.

Introduction: The number of people with untreated syphilis in the United States is at its highest since the 1950s. Penicillin, the first-line treatment for syphilis, may be avoided in those labeled as penicillin allergic, thus fueling the public health crisis, risk of congenital syphilis, individual morbidity, and excessive healthcare utilization.

Methods: We retrospectively reviewed penicillin allergy labeled patients with confirmed syphilis referred to our drug allergy clinic for assessment and delabeling from January 2014 to January 2024. We collected data on demographics, syphilis stage, results of penicillin allergy testing, use of second-line treatment, healthcare utilization and use of penicillin after delabeling, and clearance of syphilis.

Results: Of 12 patients identified, 83.3% were male and the median age was 39. Prior to our evaluation, 9 patients were treated with doxycycline, some multiple times (5 successful and 7 failed treatments total). One ceftriaxone-treated patient failed treatment. Three patients were desensitized to penicillin in the ICU. One female patient treated with penicillin desensitization had a pregnancy complicated by congenital syphilis. 12/12 patients were ultimately delabeled of their penicillin allergy. 9/12 had documented subsequent penicillin treatment, while 3/12 had incomplete/lost follow up in our EHR. Of the 9 who received penicillin, 5 had clearance, 3 had failed clearance (2 reinfection, 1 unknown reasons), and 1 had unknown clearance outcome.

Conclusion: Syphilis is an individual and public health emergency. We have shown that most patients labeled as penicillin allergic that are low risk should be aggressively delabeled to avoid treatment failure, increased healthcare utilization, and negative public health consequences.

Syphilis and Penicillin Allergy Testing Cases (n=12)