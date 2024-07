Newswise — ROCHESTER, Minnesota — La Mayo Clinic a encore une fois été nommée l’un des meilleurs hôpitaux aux États-Unis dans les classements « Best Hospitals » de 2024-2025 du U.S. News & World Report, qui sont parus aujourd’hui. La Mayo Clinic continue de se classer parmi les meilleures dans plus de spécialités que tout autre hôpital, et les Mayo Clinics à Rochester et en Arizona sont à nouveau reconnues dans le Honor Roll. U.S. News continue de classer numériquement les hôpitaux dans les États, et la Mayo Clinic arrive encore une fois en première place des classements par État de U.S. News pour le Minnesota, l’Arizona et la Floride.

« Nous sommes incroyablement honorés de mener à nouveau dans plus de spécialités que tout autre centre médical et d’être la seule organisation de soins de santé comptant deux hôpitaux dans le Honor Roll de U.S. News, affirme Gianrico Farrugia, docteur en médecine, président-directeur général de la Mayo Clinic. Définir la norme en matière d’excellence centrée sur les patients est une énorme responsabilité, que nos équipes prennent très au sérieux. Notre priorité absolue, à la Mayo Clinic, est de transformer mondialement les soins de santé pour les gens de partout. Cette reconnaissance, combinée au titre du meilleur hôpital au monde décerné encore cette année par Newsweek, confirme que nous sommes sur le droit chemin. »

Les classements annuels fournissent de l’information aux patients et à leurs médecins, pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées quant à l’endroit où ils reçoivent des soins.

La Mayo Clinic à Rochester figure dans le Honor Roll depuis sa première publication en 1990. La Mayo Clinic en Arizona rejoint Rochester à titre de membre du Honor Roll pour la huitième année consécutive.

Le Honor Roll de U.S. News, qui met en vedette les 20 meilleurs hôpitaux aux États-Unis, répertorie les hôpitaux qui ont accumulé le plus de points dans 15 spécialités ainsi que pour 20 actes médicaux et problèmes de santé en fonction de l’expérience des patients, de la survie des patients, des congés, de la dotation en infirmières, des technologies avancées, des services aux patients et de la réputation auprès d’autres experts médicaux. La Mayo Clinic à Rochester a reçu plus de points que tout autre hôpital.

Classements par État et région

La Mayo Clinic arrive encore une fois en première place des classements par État de U.S. News pour le Minnesota, l’Arizona et la Floride. La Mayo Clinic en Floride s’est classée première dans l’État de la Floride huit des neuf dernières années. Le Mayo Clinic Health System à Eau Claire, dans le Wisconsin, a été reconnu comme l’un des « meilleurs hôpitaux régionaux » dans le nord-ouest du Wisconsin. Le Mayo Clinic Health System à Mankato a été reconnu comme l’un des « meilleurs hôpitaux régionaux » dans le sud-ouest du Minnesota.

« La Mayo Clinic occupe constamment le premier rang à titre de meilleur fournisseur de soins de santé dans l’ensemble, grâce à l’importance constante que notre équipe accorde aux besoins de nos patients avant tout, explique Sean Dowdy, docteur en médecine, directeur de la valeur pour Mayo Clinic. Ensemble, elle élève continuellement les standards de l’excellence en soins de santé. »

Le rôle de la Mayo Clinic en tant que destination mondiale pour l’espoir et la guérison a commencé sous la forme d’un cabinet médical à un seul médecin en 1864. Aujourd’hui, sa mission demeure inébranlable, avec plus de 80 000 membres du personnel offrant des soins d’experts sensibles à plus de 1,3 million de patients de tous les États et de 130 pays chaque année.

