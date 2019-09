La Mayo Clinic obtient l'approbation de la FDA pour son centre d'imagerie avancée de détection du cancer

Newswise — JACKSONVILLE, Floride. — La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé l'utilisation d'une installation de radiochimie à tomographie par émission de positons, également connue sous le nom de cyclotron, à la Mayo Clinic en Floride.

La Mayo Clinic est désormais le seul centre universitaire doté d'un cyclotron dans le nord-est de la Floride approuvé par la FDA pour les soins aux patients. Cette approbation ouvre la voie à l'utilisation par Mayo d'agents d'imagerie sophistiqués pour la détection précoce de pathologies. Cet établissement fournira des tests de diagnostic de pointe et des capacités de recherche permettant d'individualiser les soins aux patients sur un large éventail d'applications, notamment le cancer, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la démence et les infections.

« Le cyclotron est un outil précieux pour les soins aux patients et l'innovation », déclare Kent Thielen, M.D., directeur général de la Mayo Clinic en Floride. « Il va nous aider à diagnostiquer un certain nombre de pathologies plus tôt et avec une précision bien meilleure. Les trois campus de la Mayo Clinic sont maintenant équipés d'un cyclotron, ce qui signifie que nous pouvons collaborer encore plus efficacement pour faire progresser ce domaine et apporter de nouvelles avancées aux patients ».

Le cyclotron présent dans l'immeuble Robert et Monica Jacoby, récemment achevé, produira des agents radiopharmaceutiques, qui sont des composés radioactifs administrés aux patients et ciblés sur des caractéristiques spécifiques de la fonction cellulaire. Ces balayages permettent de localiser les cellules cancéreuses, même présentes en faibles quantités. Par exemple, la Mayo Clinic en Floride peut désormais proposer de la choline au carbone 11, ou choline C-11, pour l'imagerie du cancer récidivant de la prostate. Les cellules cancéreuses de la prostate absorbent la choline et leurs interactions avec la choline C-11 peuvent être capturées via l'imagerie par tomographie par émission de positons. La détection plus précoce et plus précise du cancer récidivant de la prostate donne de l'espoir aux patients en quête de réponses. Selon l'American Cancer Society, on estime à environ 12 000 le nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate en Floride cette année.

La Mayo Clinic proposera également du glucose marqué au fluor-18, ou F-18 FDG, pour l'imagerie du cancer, cardiaque et neurologique ; de l'ammoniac azote 13 pour l'imagerie cardiaque ; et du fluorure de sodium au fluor-18 pour le cancer métastatique osseux. L'installation peut étendre sa production pour inclure les futurs produits radiopharmaceutiques approuvés par la FDA et l'utilisation initiale de produits radiopharmaceutiques expérimentaux de tomographie par émission de positons. Le cyclotron de la Mayo Clinic est la seule installation de la région à proposer des produits radiopharmaceutiques expérimentaux de tomographie par émission de positons destinés à la pratique clinique et à la recherche. Ces médicaments doivent être administrés dans les minutes qui suivent la production en raison de leur courte demi-vie.

Outre la production d'agents radiopharmaceutiques à usage humain, le cyclotron peut également fournir une vaste gamme de nouveaux agents radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission de positons à des fins de recherche. Dans le cadre de la recherche, les agents radiopharmaceutiques peuvent éclairer davantage les facteurs essentiels de la maladie et les possibilités de traitement. Dans un proche avenir, ils contribueront à mettre au premier plan des soins aux patients la « théranostique », une approche de médecine de précision qui offre une thérapie ciblée basée sur des tests diagnostiques ciblés et spécifiques, selon Manoj Jain, M.D., Président de la médecine nucléaire au sein de la Mayo Clinic en Floride.

« Grâce à leurs capacités de ciblage, les agents radiopharmaceutiques offrent une opportunité unique non seulement de diagnostiquer une maladie, mais également de proposer un traitement plus précis et efficace avec moins d'effets secondaires », explique le Dr Jain. « L'ère de la théranostique est arrivée et la Mayo Clinic est l'un des leaders du domaine ».

Des patients reconnaissants et des mécènes de longue date de la Mayo Clinic, Robert et Monica Jacoby ont fait un don de 10 millions de dollars pour soutenir l'expansion de la Mayo Clinic en Floride. La première phase de cette expansion englobait plus de 300 millions de dollars de construction, y compris l'installation du cyclotron. Plus récemment, la Mayo Clinic a annoncé son intention de construire un centre intégré d'oncologie qui offrira une thérapie par faisceaux de protons et d'autres thérapies de pointe en radio-oncologie.

« L'expertise de la Mayo Clinic a changé nos vies », explique Mme Jacoby, dont le soutien passé à la Mayo Clinic comprend le don nominatif pour le Jacoby Center for Breast Health, deux chaires d'enseignants désignés et un don exceptionnel à l'hôpital Mayo Clinic en Floride.

« Nous voulons aider plus de patients à bénéficier de cette expertise et voir les soins de santé avancer de manière audacieuse », a déclaré M. Jacoby. « Nous attendons avec impatience les progrès qui découleront de l'expansion de Mayo et du cyclotron ».

