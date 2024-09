Newswise — Brazzaville, République du Congo, 5 Septembre, 2024 - Pour aider à financer la protection des dernières forêts à haute intégrité, le ministère congolais de l'Économie Forestière et la WCS ont lancé ce 30 août le projet pilote HIFOR dans le Parc National de Nouabalé-Ndoki.

L'initiative HIFOR (High Integrity Forest Investment Initiative) a été créée par la Wildlife Conservation Society (WCS) pour pallier au manque de solutions de finance de marché en faveur des forêts tropicales présentant une haute intégrité écologique. En grande partie exemptes de dégradation, ces forêts offrent des services sur le plan du climat, de la biodiversité et sur le plan socio-économique qui sont essentiels au maintien d'une planète en bonne santé.

HIFOR finance la conservation de ces forêts par la vente d'unités HIFOR, dont chacune représente un hectare de forêt tropicale à haute intégrité bien conservée au sein d'un vaste paysage à haute intégrité écologique.

Le 30 août, le ministère congolais de l'Économie Forestière et la WCS ont lancé un projet pilote visant à générer les premières unités HIFOR dans le premier site au monde à être reconnu comme une Zone Clé pour la Biodiversité en raison de son intégrité écologique : Le Parc National de Nouabalé-Ndoki. Le projet a été entériné par la Task Force Carbone Forestier de la République du Congo, sous les hospices du Premier Ministre Anatole Collinet Makosso, lors d'une réunion tenue le 28 août.

On estime que les forêts tropicales à haute intégrité absorbent environ 1,8 milliard de tonnes de CO 2 par an (net) de l'atmosphère. Sans le rôle actif des forêts à haute intégrité dans le stockage du carbone, le monde serait déjà plus chaud d'au moins 0,5°C. Malgré leur importance climatique et écologique, les principaux blocs de forêts à haute intégrité ont diminué de 12 % entre 2000 et 2020 et sont de plus en plus vulnérables à la fragmentation, à l'empiètement et à la dégradation.

L'initiative HIFOR vise à créer des unités investissables représentant un ensemble de services écosystémiques scientifiquement prouvés, et à débloquer un flux continu de financement pour aider les gouvernements, les Peuples Autochtones et les Communautés Locales à protéger leurs forêts à haute intégrité tout en développant des économies et des moyens de subsistance ruraux durables et à faible émission de carbone.

Le parc national de Nouabalé-Ndoki couvre 0,4 million d'hectares de forêt tropicale à haute intégrité, qui aurait absorbé un total net de plus de 11 millions de tonnes de CO2 au cours de la dernière décennie.

“Le projet que nous lançons ce jour marque une étape très importante dans le développement de mécanismes financiers innovants permettant à notre pays de tirer le meilleur parti de ses efforts de conservation des forêts et écosystèmes associés”, a déclaré Rosalie Matondo, ministre de l'Économie Forestière, lors de la cérémonie de lancement du projet à Brazzaville.

HIFOR complète les instruments de financement existants qui créditent les réductions d'émissions dues à la déforestation tropicale, mais n'entre pas en concurrence avec eux. Une unité HIFOR est un actif négociable non compensatoire qui ne peut être utilisé à des fins de neutralité, mais qui peut être déclaré dans un certain nombre de cadres pour contribuer à l'atténuation du changement climatique et à la conservation de la biodiversité.

“Les menaces qui pèsent sur les forêts à haute intégrité évoluent et augmentent constamment, nos efforts pour les protéger doivent être incessants. Le Congo a la chance de posséder un grand nombre de ces forêts, et nous sommes très heureux de travailler avec le gouvernement pour piloter ce mécanisme innovant afin de renforcer leur valeur et d'assurer leur protection à long terme”, a souligné Richard Malonga, directeur pays de WCS Congo.

La WCS commence par piloter l’initiative HIFOR dans des sites où nous travaillons dans le cadre de partenariats solides avec les gouvernements et les communautés, dans le but de démontrer la viabilité de ce nouveau système financier. Pour garantir la qualité et la transparence, les premiers projets HIFOR seront audités individuellement sur la base de la méthodologie HIFOR accessible au public, tandis que la WCS continuera à faire progresser l'initiative HIFOR, dans le but d'étendre son impact à des zones géographiques plus vastes.

A propos de WCS Congo

Depuis plus de 30 ans, la WCS joue un rôle majeur dans la conservation de la faune et des lieux sauvages en République du Congo, où elle a contribué à la création, l'expansion et la gestion de trois des cinq parcs nationaux. La WCS travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, les parties prenantes nationales et les communautés locales pour protéger les riches écosystèmes du Congo.