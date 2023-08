Read in English | Leer en español

Par Joy Mazur, stagiaire Epigraph

Traduit par le Collège de traducteurs français

Pour les musulmans, le jeûne intermittent est une pratique religieuse très appréciée. Pour les musulmans atteints d’épilepsie, il peut également améliorer le contrôle des crises. Une étude de 2022 a révélé que le jeûne pendant le Ramadan améliorait considérablement la fréquence des crises chez les patients musulmans atteints d’épilepsie, en particulier ceux souffrant de crises focales, d’absence et myocloniques.

Soins de l’épilepsie pendant le Ramadan

Rehab Magdy, maître de conférences au département de neurologie de l’Université du Caire et auteur principal de l’étude, a déclaré que le jeûne pendant le Ramadan est une préoccupation pour les musulmans atteints d’épilepsie.

« C’est une question très fréquente que nous entendons de la part de nos patients », a-t-elle déclaré. « Puis-je jeûner pendant le Ramadan en toute sécurité ou est-ce dangereux pour moi ? »

Le Ramadan est le nom arabe du neuvième mois du calendrier islamique, considéré comme l’un des mois les plus sacrés par les musulmans. La fête a lieu à un moment différent chaque année et est marquée notamment par le jeûne de l’aube au coucher du soleil lorsque ni nourriture ni boisson ne sont consommées.

En règle générale, tous les musulmans jeûnent, à l’exception de ceux dont la santé serait affectée, des enfants prépubères et de ceux qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ont leurs règles.

En évaluant comment le jeûne pendant le Ramadan affecterait les crises, Magdy et son équipe ont été confrontés à un dilemme.

« Certains aspects du jeûne du Ramadan peuvent précipiter des crises, comme la privation de sommeil, la fatigue physique et l’épuisement », a-t-elle déclaré. « D’autre part, nous avions l’opinion que le jeûne intermittent est le principe de traitement de certains types de crises, comme le principe sur lequel repose le régime cétogène. »

Le régime cétogène classique incite le corps à croire qu’il jeûne en maximisant les aliments riches en graisses et en limitant les glucides. En comparaison, le jeûne du Ramadan n’implique aucune ingestion de nourriture ou de liquides, y compris l’eau, jusqu’à 16 heures par jour.

L’étude de Magdy a observé plus de 300 personnes atteintes d’épilepsie âgées de 12 ans et plus pendant trois mois – le mois de Ramadan et les mois avant et après. Tous les participants prenaient des médicaments antiépileptiques et avaient eu une ou plusieurs crises au cours de l’année précédente. Ils ont répondu aux questions lors d’entrevues en personne tout au long de l’étude.

Réduction des crises

La fréquence des crises focales, myocloniques et d’absence a été considérablement réduite pendant le Ramadan. Environ 40% des personnes ayant des crises focales ou myocloniques, et 60% des personnes ayant des crises d’absence, ont connu une réduction d’au moins 50% des crises. La fréquence des crises focales et myocloniques a continué à montrer des réductions significatives dans le mois suivant le Ramadan, lorsque le jeûne avait pris fin.

« Nous sommes surpris par les résultats », a déclaré Magdy. « Au début, nous nous attendions à ce que le jeûne du Ramadan ne change pas la fréquence des crises. »

L’étude a également révélé que, contrairement au régime cétogène, le jeûne du Ramadan n’améliorait pas les taux de crises chez les personnes souffrant de crises tonico-cloniques généralisées. Magdy a dit que cela pourrait être dû au manque de sommeil, une caractéristique familière de l’expérience du Ramadan.

« Les patients souffrant de crises tonico-cloniques généralisées peuvent jeûner », a-t-elle déclaré. « Mais avec quelques précautions. Par exemple, ils doivent se reposer suffisamment, dormir environ huit heures au moins tous les jours.

Les résultats de l’étude peuvent guider la façon dont les médecins et les professionnels de l’épilepsie conseillent les musulmans atteints d’épilepsie avant le Ramadan. Magdy a déclaré que ceux qui veulent jeûner devraient consulter leur médecin deux à trois mois avant le Ramadan, régler tout problème avec les médicaments antiépileptiques avant le jeûne et boire beaucoup d’eau. Elle a dit que les personnes souffrant de crises focales ou myocloniques devraient être encouragées à jeûner, tandis que les personnes atteintes d’épilepsie pharmacorésistante ne devraient pas jeûner.

« Chaque patient connaît ses propres facteurs spécifiques », a ajouté Magdy. « Si un patient sait que le jeûne est un déclencheur de ses crises, nous lui demandons de ne pas jeûner. »

Le jeûne intermittent et le régime cétogène

Depuis plus de 100 ans, le régime cétogène – conçu pour imiter l’effet positif du jeûne sur les crises – s’est avéré un traitement efficace pour certaines personnes atteintes d’épilepsie. Mais pour d’autres, ce n’est pas toujours un régime efficace, ni facile à suivre.

Classiquement, le traitement nécessite une restriction calorique et hydrique, comme le jeûne du Ramadan. Mais Mackenzie Cervenka, directeur du Centre de régime pour épilepsie adulte de Johns Hopkins Medicine, a déclaré que le régime cétogène commun typique n’a plus de restrictions caloriques ou hydriques, et qu’il y a un changement vers la personnalisation de nombreux traitements diététiques.

« Nous apportons des changements en fonction du type d’épilepsie, de l’âge du patient, des préférences alimentaires spécifiques et des choses comme ça », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de variations sur le régime cétogène à ce stade. »

Le régime cétogène et le jeûne du Ramadan produisent des effets légèrement différents dans le corps. Le régime cétogène produit un état de cétose; Le corps passe de l’utilisation du glucose comme principale source de carburant à l’utilisation d’acides gras, qui sont métabolisés en corps cétoniques.

Cervenka a déclaré que le jeûne utilisé pendant le Ramadan est un type courant de jeûne intermittent que d’autres personnes atteintes d’épilepsie utilisent également. Elle croit qu’il y a des circonstances où les gens pourraient utiliser la méthode pour contrôler ou traiter des crises spécifiques, mais que plus d’informations sont nécessaires.

« Il se peut que certains types de crises bénéficient davantage du jeûne intermittent que de l’utilisation d’un régime cétogène », a-t-elle déclaré.

Recherches futures

D’autres recherches ont également montré que certains types de jeûne intermittent peuvent améliorer le contrôle des crises.

Une étude de 2020, construite de manière similaire sur une période de trois mois avec 37 participants, a révélé une diminution de 21% des crises pendant le mois de Ramadan et une diminution de 29% le mois suivant. Une autre petite étude pilote a révélé que le jeûne intermittent peut être combiné avec succès avec le régime cétogène pour réduire la fréquence des crises chez les patients pédiatriques.

La façon dont le régime alimentaire affecte précisément la fréquence des crises n’est pas claire, mais l’étude de Magdy a révélé des niveaux élevés de facteur neurotrophique dérivé du cerveau et de facteur de croissance analogue à l’insuline chez les personnes qui jeûnaient pendant le Ramadan, et que des taux sériques plus élevés de ces molécules étaient corrélés à des fréquences de crises plus élevées.

La prochaine étude de Magdy dans ce domaine porte sur les effets du jeûne sur les populations pédiatriques. Elle espère également répéter l’étude du Ramadan pendant les mois d’hiver, lorsque les heures de jeûne sont plus courtes, et veut étudier les effets supplémentaires que le sommeil et les changements métaboliques ont sur la fréquence des crises pendant le jeûne.

