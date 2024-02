Newswise — PHOENIX — Gliomas de alto grau são tumores cancerígenos que se espalham rapidamente no cérebro ou na medula espinhal. Em um novo estudo conduzido pela Mayo Clinic, pesquisadores encontraram margens invasoras do tumor cerebral de glioma de alto grau (GAG) contendo alterações genéticas e moleculares biologicamente distintas que apontam para um comportamento agressivo em recorrência da doença. Os resultados oferecem insights sobre possíveis tratamentos que podem modificar o curso da doença.

O estudo publicado pela Nature Communications perfilou 313 biópsias tumorais de 68 pacientes com GAG usando genômica (estudo de genes), transcriptômica (estudo da expressão gênica à nível mRNA) e ressonância magnética (RM).

O glioma é um crescimento de células que se inicia no cérebro ou na medula espinhal. As margens invasivas do GAG permanecem há muito tempo um mistério devido às dificuldades na biópsia cirúrgica dessas regiões. A natureza agressiva da maioria dos gliomas e as semelhanças visuais e texturais entre as regiões afetadas e o tecido natural criam um desafio para os neurocirurgiões durante a remoção do tumor. Algumas células de glioma podem ser deixadas para trás.

As células de um glioma se assemelham às células cerebrais saudáveis chamadas de células gliais. À medida que um glioma cresce, forma-se uma massa de células denominada tumor. O tumor pode crescer e pressionar o tecido do cérebro ou da medula espinhal, causando uma série de sintomas. Existem muitos tipos de glioma. Alguns crescem lentamente e não são considerados cancerígenos. Outros são considerados cancerígenos. Os gliomas malignos crescem rapidamente e podem invadir o tecido cerebral saudável.

O Dr. Leland Hu , neurorradiologista da Mayo Clinic, no Arizona, diz que o estudo também mostra que as técnicas de ressonância magnética, tais como o contraste de susceptibilidade dinâmica e a imagem por tensor de difusão, podem ajudar a distinguir as alterações genéticas e moleculares de tumores invasivos, fator importante para caracterizar clinicamente as áreas de difícil biópsia cirúrgica.

"Precisamos entender o que está impulsionando a progressão do tumor", diz Dr. Hu. "Nossos resultados representam um papel importante na ressonância magnética avançada para a tomada de decisões clínicas no glioma de alto grau."

O estudo também fornece informações sobre a resistência ao tratamento, o que pode auxiliar no desenvolvimento de resultados futuros.

"Nossa esperança é que essas técnicas clínicas de RM nos levem a um melhor diagnóstico, prognóstico e tratamento", diz o PhD Nhan Tran, biólogo de câncer do Departamento de Biologia do Câncer da Mayo Clinic no Arizona. "Estamos analisando esta pesquisa através do olhar da tomada de decisões terapêuticas para os pacientes."

Todo o conjunto de dados, incluindo os genômicos, transcriptômicos e os de ressonância magnética, está disponível publicamente para outros grupos e instituições com o propósito de incentivar novas descobertas além do que o Dr. Hu e colegas relataram no artigo inicial.

