Mayo Clinic研究：尽早进行血管筛查是降低女性心脏病风险的关键因素

明尼苏达州，罗切斯特― 男性和女性血管系统老化的方式和动脉粥样硬化（动脉壁的硬化或动脉阻塞的形成）发展的速度有所不同。这些与性别和年龄有关的差异直接影响女性出现心血管疾病的风险。

Mayo Clinic研究人员与国际调查员合作，提出了一种早期（在动脉损伤变得严重之前的中年开始）评估女性血管功能的新方法。该研究成果发表在《Mayo Clinic学报》Mayo Clinic Proceedings上。

微血管系统的收缩限制了进入心脏的血液和氧气量，从而降低了心肌将血液泵送到身体其他部位的能力。微血管功能障碍会在出现冠状动脉疾病之前导致胸痛。

“女性在血管内皮细胞损伤方面具有特定的性别风险因素，性别因素对血管功能至关重要。雌激素减少、过早绝经、先兆子痫、妊娠糖尿病、高血压和多囊卵巢都会对女性的血管健康产生负面影响并增加罹患心脏病的风险。” Mayo Clinic罗切斯特院区心血管研究中心的心脏病专家和主任兼资深作者医学博士 Amir Lerman 说。 Royal Brompton 医院的 医学博士 Peter Collins是该研究的第一作者。

根据世界卫生组织的数据，心脏病是全世界女性死亡的首要原因。血管老化的影响直到中年才开始显现，随着人们寿命的延长，早期发现和监测心血管疾病危险因素对于保持持续健康特别重要。

Lerman医生说：“我们认为，在围绝经期早期建立的血管健康基线可以作为衡量生活方式改变有效性的一个指标来，这些改变旨在用于预防和临床治疗心血管疾病。”

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