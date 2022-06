Newswise — MEXICO CITY — A Médica Sur, primeiro membro internacional da Mayo Clinic Care Network, e a Mayo Clinic estreitarão o relacionamento trabalhando em conjunto para promover melhorias no tratamento de câncer da instituição. A nova colaboração inicia em 1 de julho.

A ampliação da colaboração terá como foco inicial as melhorias no atendimento dos casos de câncer de mama, incluindo o diagnóstico e o tratamento, com planos que incluem atendimento para outras formas de câncer e especialidades médicas.

“O que motivou a Médica Sur a trabalhar em conjunto com a Mayo Clinic basicamente foi compartilhar os mesmos valores e colocar as necessidades do paciente acima de tudo”, diz o Dr. Misael Uribe Esquivel, presidente da Médica Sur. “O novo relacionamento abre uma oportunidade para beneficiar nossos pacientes de oncologia, fornecendo diagnóstico e tratamento oportunos, começando pelo câncer de mama.”

A Médica Sur se uniu à Mayo Clinic Care Network em 2013. Por meio da Mayo Clinic Care Network, organizações de assistência médica selecionadas em todo o mundo tem acesso ao conhecimento, à experiência e aos recursos da Mayo Clinic. A revista Newsweek classifica a Médica Sur como o hospital nº 1 do México e a Mayo Clinic como o hospital nº 1 do mundo.

“A Médica Sur e a Mayo Clinic há muito tempo compartilham a visão de trabalhar juntas para melhorar a qualidade e o oferecimento de cuidados de saúde”, diz o Dr. G. Anton Decker (M.B., B.Ch), presidente da Mayo Clinic International. “O novo relacionamento baseia-se na colaboração para aprimorar os cuidados e, assim, beneficiar os pacientes.”

A Mayo Clinic fará uma análise abrangente do tratamento do câncer de mama da Médica Sur e compartilhará melhores práticas em várias áreas, incluindo diagnósticos, protocolos, fluxos de trabalho e qualidade. As organizações também explorarão maneiras de incorporar tecnologias inovadoras no atendimento ao paciente.

“O Centro de Câncer da Mayo Clinic tem o prazer de colaborar com a Médica Sur, membro da Mayo Clinic Care Network, para garantir que os pacientes atendidos por eles tenham acesso a diagnósticos de câncer de última geração e ao desenvolvimento de planos de tratamento individualizados que integrem cuidados de câncer oferecidos por várias especialidades”, diz a Dra. Cheryl Willman, diretora executiva dos Programas de Câncer da Mayo Clinic e diretora do Centro de Câncer da Mayo Clinic.

A Médica Sur continuará sendo independente e membro da Mayo Clinic Care Network.

Sobre a Médica Sur

A Médica Sur é uma instituição de saúde composta pelas áreas de diagnóstico, assistência médica, pesquisa, ensino e assistência social. Ela reúne um seleto grupo de profissionais de medicina, enfermagem, administração e operações hospitalares que, guiados por um rígido código de ética e respaldados por uma tecnologia de ponta, buscam oferecer um serviço médico de excelência e com calor humano.

Ela possui certificações nacionais e internacionais que endossam seus processos de segurança do paciente, como a Joint Commission International. Desde 2021, ela é classificada como o melhor hospital do México pela revista Newsweek e pela plataforma de dados global Statista. A Médica Sur foi o primeiro membro da Mayo Clinic Care Network fora dos EUA e o único no México a ter um centro de informações ao paciente da Mayo Clinic.

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.