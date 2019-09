Mayo Clinic erhält FDA-Zulassung für moderne Bildgebungsanlage zur Krebserkennung

Newswise — JACKSONVILLE, Florida. — Die Food and Drug Administration (FDA) hat die Verwendung einer Positronen-Emissions-Tomographie-Radiochemie-Anlage, auch Zyklotronanlage genannt, an der Mayo Clinic in Florida genehmigt.

Die Mayo Clinic ist jetzt das einzige akademische Zentrum mit einer Zyklotronanlage im Nordosten Floridas, die von der FDA für die Patientenversorgung zugelassen ist. Diese Zulassung ebnet Mayo den Weg für den Einsatz hochentwickelter Bildgebungsmittel zur Früherkennung von Krankheiten. Die Anlage wird bahnbrechende diagnostische Tests und Forschungsmöglichkeiten zur individualisierten Patientenversorgung bieten, die sich auf ein breites Anwendungsspektrum erstrecken, darunter Krebs, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Demenz und Infektionen.

„Das Zyklotron ist ein unschätzbares Werkzeug für die Patientenversorgung und Innovation“, sagt Kent Thielen, MD, CEO der Mayo Clinic in Florida. „Es wird uns helfen, eine Reihe von Erkrankungen früher und mit weitaus größerer Genauigkeit zu diagnostizieren. Alle drei Standorte der Mayo Clinic verfügen jetzt über Zyklotrons, sodass wir noch effektiver zusammenarbeiten können, um dieses Gebiet voranzutreiben und den Patienten neue Fortschritte zu bringen.“

Die Zyklotronanlage im kürzlich fertiggestellten Robert and Monica Jacoby Building wird Radiopharmazeutika produzieren, d.h. radioaktive Verbindungen, die an Patienten verabreicht werden und auf spezifische Merkmale der Zellfunktion ausgerichtet sind. Mithilfe dieser Scans können selbst minimale Mengen an Krebszellen ausfindig gemacht werden. Die Mayo Clinic in Florida kann jetzt zum Beispiel Carbon-11-Cholin bzw. C-11-Cholin für die Bildgebung von rezidivierendem Prostatakrebs anbieten. Prostatakrebszellen absorbieren Cholin und ihre Wechselwirkungen mit C-11-Cholin können durch Positronenemissionstomographie-Scans erfasst werden. Eine frühere und genauere Erkennung von rezidivierendem Prostatakrebs hilft Ängste und Unsicherheiten bei Patienten abzubauen. Nach Angaben der American Cancer Society gibt es in Florida in diesem Jahr schätzungsweise 12.000 neue Fälle von Prostatakrebs.

Die Mayo Clinic wird auch mit Fluor-18 markierte Glukose oder F-18 FDG für die bildgebende Diagnostik bei Krebs-, Herz- und neurologischen Erkrankungen anbieten; Stickstoff-13-Ammoniak für die bildgebende Diagnostik bei Herzerkrankungen und Fluor-18-Natriumfluorid für metastasierende Skeletterkrankungen. Die Anlage kann die Produktion auf künftige, von der FDA zugelassene Radiopharmazeutika und den erstmaligen Einsatz von Radiopharmazeutika für die Positronenemissionstomographie ausweiten. Das Zyklotron der Mayo Clinic ist die einzige Anlage in der Region, die Radiopharmazeutika für die Positronenemissionstomographie zur Verwendung in der klinischen Praxis und Forschung anbietet. Diese Medikamente müssen wegen der kurzen Halbwertszeit innerhalb von Minuten nach der Herstellung verabreicht werden.

Neben der Produktion von Radiopharmazeutika für die Anwendung am Menschen kann das Zyklotron auch eine breite Palette neuer Positronen-Emissions-Tomographie-Radiopharmazeutika für die Forschung anbieten. In der Forschung können Radiopharmaka mehr Licht auf wichtige Treiber von Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten werfen. „In naher Zukunft werden sie dazu beitragen, der Theranostik zu weiterem Durchbruch zu verhelfen. Unter Theranostik ist ein präzisionsmedizinischer Ansatz zu verstehen, der auf der Grundlage spezifischer und ganz gezielter diagnostischer Tests eine zielgenaue Therapie ermöglicht“, erklärt Manoj Jain, MD, Inhaber des Lehrstuhls für Nuklearmedizin an der Mayo Clinic in Florida.

„Radiopharmazeutika bieten mit ihren zielgenauen Fähigkeiten eine einzigartige Möglichkeit, nicht nur eine Krankheit zu diagnostizieren, sondern auch eine Behandlung durchzuführen, die hoffentlich präziser und wirksamer ist und weniger Nebenwirkungen hat“, sagt Dr. Jain. „Das Zeitalter der Theranostik ist angebrochen und die Mayo Clinic ist in diesem Bereich führend.“

Robert und Monica Jacoby, dankbare Patienten und langjährige Förderer der Mayo Clinic, spendeten 10 Millionen Dollar, um den Ausbau der Mayo Clinic in Florida zu unterstützen. Für die erste Phase dieses Ausbaus wurden mehr als 300 Millionen US-Dollar für den Bau ausgegeben, einschließlich der Zyklotronanlage. Vor kurzem kündigte die Mayo Clinic Pläne für den Bau einer Einrichtung für integrierte Onkologie an, die Protonenstrahltherapie und andere innovative Strahlungstherapien zur Krebsbekämpfung anbieten wird.

„Die Expertise der Mayo Clinic hat unser Leben verändert“, sagt Monica Jacoby, zu deren bisheriger Unterstützung der Mayo Clinic das Namensgeschenk für das Jacoby Center for Breast Health, zwei benannte Professuren und ein Leadership-Geschenk für das Mayo Clinic Hospital in Florida gehören.

„Wir wollen mehr Patienten helfen, von diesem Fachwissen zu profitieren, und miterleben, dass die Gesundheitsversorgung einen großen Schritt nach vorne macht“, ergänzt Robert Jacoby. „Wir freuen uns auf die Fortschritte, die durch den Ausbau der Mayo Clinic und das Zyklotron erzielt werden.“

