伦敦 — 心力衰竭可能看上去是一种老年病，但它在任何年龄段都可能发生。在很多情况下，这种疾病是可以预防或治疗的。在本次专家提醒中，伦敦Mayo Clinic Healthcare的心脏病专家Gosia Wamil（医学博士、哲学博士）讲述了人们可能没有注意到的心力衰竭风险因素、症状，以及治疗方法。

风险因素：

心力衰竭意味着心脏不再能高效泵血。这是由心脏太虚弱或太僵硬而导致。出现心力衰竭时，心脏不再能满足向身体其他部位泵血的需求。

冠状动脉疾病是导致心力衰竭的主要原因。心肌僵硬主要是由于高血压或者糖尿病控制不良造成。心力衰竭还有一些比较罕见的原因，例如由病毒感染引起的心肌炎和心肌病，Wamil博士表示。

还有一些与生活方式相关的风险因素。

“保持健康的饮食、对肥胖症进行治疗、避免吸烟和吸二手烟以及避免饮酒将有助于预防心力衰竭。”Wamil博士说道。

Wamil博士表示，心力衰竭的其他风险因素包括睡眠呼吸暂停、某些用于治疗癌症的药物以及会损害心肌的病毒感染。

症状：

Wamil博士表示，心力衰竭有一些直观的预警信号，例如脚踝肿胀、呼吸困难、胸部疼痛、心跳加快或不规则以及运动时感到疲劳。

“但还有其他一些症状，人们可能会认为其与心力衰竭无关。这些症状包括持续咳嗽、腹部肿胀、体重快速增长、恶心和食欲不振。”Wamil博士说，“出现任何这些症状的人应该去看医生。”

治疗：

确定心力衰竭的原因很重要，因为治疗方法可能不同。心力衰竭在大多数情况下无法治愈，但通常可以对其症状进行长期控制。

“确诊心力衰竭后，患者需要在余生中控制病情，通常是在专门的心力衰竭中心进行护理来控制病情，”Wamil博士说道。

有几种治疗方案。方案包括药物、手术植入式设备以及治疗晚期病例的心脏移植。医生和研究人员正在通力合作以发现新的治疗方法，Wamil博士表示。

“在过去的几年里，随着治疗心力衰竭的新型药物的引入，我们观察到了这方面的重大进展，”她说。其中包括一种名为SGLT2抑制剂的药物，该药物最初用于降低糖尿病患者的血糖水平。

Wamil博士的心力衰竭研究旨在理解和打破糖尿病和心脏病之间的联系，以及使用新型医学成像技术尽早发现心力衰竭，以预防其严重后果。

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