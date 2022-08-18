伦敦 — 心力衰竭可能看上去是一种老年病，但它在任何年龄段都可能发生。在很多情况下，这种疾病是可以预防或治疗的。在本次专家提醒中，伦敦Mayo Clinic Healthcare心脏病专家Gosia Wamil（医学博士、哲学博士）讲述了人们可能没有注意到的心力衰竭风险因素、症状，以及治疗方法。 

风险因素：

心力衰竭意味着心脏不再能高效泵血。这是由心脏太虚弱或太僵硬而导致。出现心力衰竭时，心脏不再能满足向身体其他部位泵血的需求。

冠状动脉疾病是导致心力衰竭的主要原因。心肌僵硬主要是由于高血压或者糖尿病控制不良造成。心力衰竭还有一些比较罕见的原因，例如由病毒感染引起的心肌炎心肌病，Wamil博士表示。 

还有一些与生活方式相关的风险因素。

“保持健康的饮食、对肥胖症进行治疗、避免吸烟吸二手烟以及避免饮酒将有助于预防心力衰竭。”Wamil博士说道。 

Wamil博士表示，心力衰竭的其他风险因素包括睡眠呼吸暂停、某些用于治疗癌症的药物以及会损害心肌的病毒感染

症状：

Wamil博士表示，心力衰竭有一些直观的预警信号，例如脚踝肿胀、呼吸困难、胸部疼痛、心跳加快或不规则以及运动时感到疲劳。

“但还有其他一些症状，人们可能会认为其与心力衰竭无关。这些症状包括持续咳嗽、腹部肿胀、体重快速增长、恶心和食欲不振。”Wamil博士说，“出现任何这些症状的人应该去看医生。”

治疗：

确定心力衰竭的原因很重要，因为治疗方法可能不同。心力衰竭在大多数情况下无法治愈，但通常可以对其症状进行长期控制。

“确诊心力衰竭后，患者需要在余生中控制病情，通常是在专门的心力衰竭中心进行护理来控制病情，”Wamil博士说道。

有几种治疗方案。方案包括药物、手术植入式设备以及治疗晚期病例的心脏移植。医生和研究人员正在通力合作以发现新的治疗方法，Wamil博士表示。

“在过去的几年里，随着治疗心力衰竭的新型药物的引入，我们观察到了这方面的重大进展，”她说。其中包括一种名为SGLT2抑制剂的药物，该药物最初用于降低糖尿病患者的血糖水平。 

Wamil博士的心力衰竭研究旨在理解和打破糖尿病和心脏病之间的联系，以及使用新型医学成像技术尽早发现心力衰竭，以预防其严重后果。   

###

关于Mayo Clinic Healthcare
Mayo Clinic Healthcare是一家位于伦敦的非营利性学术医学中心，属于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的全资子公司。凭借卓越的医疗质量，美国妙佑医疗国际曾被《美国新闻与世界报道》评为专业科室数量排名第一的医院。Mayo Clinic Healthcare将为英国患者提供卓越的医疗体验。请访问Mayo Clinic Healthcare了解更多信息。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)
 妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。

MEDIA CONTACT
Register for reporter access to contact details
TYPE OF ARTICLE
Blog
SECTION
CHANNELS
Cardiovascular Health Healthcare Heart Disease Public Health
KEYWORDS
新闻发布 心血管 伦敦Mayo Clinic Healthcare Gosia Wamil博士 心脏病学 心力衰竭 国际 睡眠呼吸暂停 糖尿病 肥胖症 心肌病 成像
COMMENTS | COMMENTING POLICY