Newswise — 伦敦 — 特殊的节庆食物是庆祝节日的乐趣之一。对于患有消化系统疾病或那些暴饮暴食的人来说，坏消息是节日大餐很快会导致食物版的宿醉。伦敦Mayo Clinic Healthcare（妙佑医疗国际医疗保健）的胃肠科医生James East医学博士解释了为什么有时会发生这种情况，以及我们如何在享受菜单上美食的同时，让我们的消化系统也能愉快地渡过假期。

为什么会发生消化不良和胃灼热

消化不良或胃部不适可由以下因素引起：过量进食；吃富含脂肪、油腻或辛辣的食物；摄入过多的咖啡因、巧克力、酒精或碳酸饮料；吸烟、焦虑和某些药物（如一些抗生素、止痛药和铁补充剂）。它也可能是潜在消化系统疾病的症状，例如胰腺炎、乳糜泻、肠易激综合征或胃炎。

消化不良会引起上腹部不适，而胃灼热则是胸骨后胸部疼痛。

“胃灼热是由胃酸进入食道（或称食管）引起的，食道对酸性物质的抵抗力较低，”East医生说。“这会导致食道内壁刺激和损伤，确切地说是灼伤，从而引起疼痛。”

像消化不良一样，胃灼热也可以是由大量的脂肪、油腻或辛辣的餐食、巧克力、酒精、碳酸饮料和咖啡因引起的。但可能引发胃灼热的食物清单更长：洋葱、柑橘类水果、番茄类食物和薄荷也可以是罪魁祸首。

慢性胃灼热被称为胃食管反流病。

“除了在吞下食物的时候，食管底部的肌肉环通常会缩紧闭合；但是，随着年龄的增长，它会变得虚弱，或者如果患者出现食管裂孔疝，它会被破坏，”East医生解释说。“胃排空缓慢的情况，如胃轻瘫，或腹部压力增加，如肥胖或怀孕，也可能导致反流。”

食物可以刺激消化系统的其他方式

East医生表示，貌似无害的假日食物可能会对消化系统疾病患者造成危害。

例如，乳制品、酒精、咖啡因和大餐会使炎症性肠病患者感觉更糟。

花生酱和焦糖等粘性食物、咖啡和果汁等稀薄液体，以及酒精、咖啡因或大餐，都会给吞咽障碍（即吞咽困难）患者带来困难。缺乏纤维的食物菜单，如那些富含加工食品、肉类、乳制品的食物，会使慢性便秘恶化。

对于胃轻瘫患者，建议不要吃生水果和蔬菜，也不要饮用碳酸饮料、饮酒或吃大餐。胃轻瘫是一种动力性或食物运送疾病，会减缓或停止胃通过消化道运送食物的能力。

预防消化不适

“低脂食物和非酒精饮料对许多消化系统疾病都有帮助，”East医生说。“去咖啡因的饮料对一些患者很有帮助，合理的份量控制也很有用，这样客人就不会感觉被勉强要过度进食。”

他说，预先服用抗酸药，甚至是抑酸药（如奥美拉唑），可以减轻症状，但不应该成为暴饮暴食的借口。尽管这些药物可以减少胃酸，但它们对反流的量或成分没有帮助，所以暴饮暴食仍然会导致令人不适的症状。

“适量饮食和饮酒，享受主人提供的各种菜肴，是比额外用药更好的策略，”East医生说。

采取措施应对焦虑和压力也很重要。

“焦虑和压力会对胃肠道症状，尤其是肠易激综合征（一种脑肠轴紊乱）造成重大影响，”East医生说。“我们的大脑和肠道有着非常紧密的神经联系，压力或焦虑会导致肠道神经过度敏感，即在远低于正常所需的刺激水平下发出疼痛信号，如痉挛或腹胀，这称为内脏高度敏感。”

他说，一些减少压力和焦虑的技巧，如正念、认知行为疗法或催眠疗法都会有所帮助。身体姿势也能发挥作用。

“反流的典型诱因包括在一天的晚些时候吃一顿富含脂肪的大餐并喝酒，然后平躺，”East医生说。“为了避免胃灼热，我们应该反其道而行之，即在中午吃主食，睡前三小时内不进食，不吃高脂食物，酒精摄入量要适度，并考虑抬高床头。”

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关于Mayo Clinic Healthcare

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