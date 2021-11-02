世界慢阻肺（COPD）日是11月17日

伦敦 — 慢性阻塞性肺病（COPD）是一组进行性肺部疾病，包括慢性支气管炎和肺气肿，这些疾病会让患者难以呼吸。全球每年有数百万人因身患COPD而死亡。

根据John Costello医生的说法，发达国家中引发慢性阻塞性肺病的首要原因是吸烟草。John Costello医生是伦敦Mayo Clinic Healthcare（妙佑医疗国际医疗保健）的肺病学家。

“烟草会损伤呼吸道。它还会损害肺部物质，并导致肺气肿，因此是引发COPD的主要原因，”他说道。

Costello医生希望人们多多考虑戒烟而不是点烟。但烟草并不是唯一的罪魁祸首。

“环境烟雾也会损害肺部，”他表示。

COPD的症状不仅仅是咳嗽。COPD患者身患其他疾病的风险更高，包括肺癌、心脏病、冠状动脉疾病。

支气管炎和肺气肿是COPD的两种类型，两种病症可以同时发作。治疗可能有所帮助。

对于某些患者来说，可使用称为支气管扩张剂的吸入器来帮助缓解咳嗽和呼吸急促症状。它通过放松收缩的气道来发挥作用。如果病情严重，可能需要使用雾化支气管扩张剂 — 一种插在墙上并投入相当大量药剂的机器。配合药物治疗外，重度COPD患者的另一种治疗选择是肺康复。

“肺部疾病专科中心的长期康复计划具有非常好的成效，”Costello医生表示。

Costello医生认为，在许多情况下，COPD都是可以预防的。他的建议是？

“最强有力的建议是戒烟、避免吸烟、避免吸入环境中的烟雾。”

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致新闻工作者：Costello 医生可以接受英语采访。如需安排采访，请联系妙佑医疗国际(Mayo Clinic)公共事务部，Sharon Theimer，邮箱[email protected]。妙佑医疗国际新闻网上提供了英文采访原声。

关于Mayo Clinic Healthcare

Mayo Clinic Healthcare是一家位于伦敦的非营利性学术医学中心，属于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的全资附属机构。凭借卓越的医护质量，妙佑医疗国际曾被《美国新闻与世界报道》评为专业科室排名第一数量最多的医院。Mayo Clinic Healthcare将为英国患者打开卓越医疗体验的大门。请访问Mayo Clinic Healthcare了解更多信息。

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