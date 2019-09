Mayo Clinic recebe aprovação da FDA para unidade de detecção avançada de câncer por imagem

JACKSONVILLE, Fla. — A Food and Drug Administration (FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) aprovou o uso de uma unidade radioquímica por tomografia de emissão de pósitrons na Mayo Clinic na Flórida.

A Mayo Clinic é agora o único centro acadêmico com uma unidade de cíclotron no nordeste da Flórida aprovada pela FDA para atendimento de pacientes. Essa aprovação abre o caminho para que a Mayo utilize agentes de imagens sofisticados para detectar condições médicas em estágios iniciais. Essa unidade poderá oferecer testes diagnósticos e recursos de pesquisa inovadores para individualizar o atendimento aos pacientes em diversas aplicações, inclusive câncer, doenças cardíacas, derrames, demência e infecções.

"O cíclotron é uma ferramenta valiosa para atendimento de pacientes e inovação", afirmou Kent Thielen, M.D., Diretor Executivo da Mayo Clinic na Flórida. "Ele nos ajudará a diagnosticar várias condições mais cedo e com muito mais precisão. Todos os três campi da Mayo Clinic têm um cíclotron agora, o que significa que podemos trabalhar juntos mais efetivamente para progredir nesse campo e trazer novos avanços para os pacientes."

A unidade de cíclotron, no recém-concluído Edifício Robert and Monica Jacoby, produzirá radiofármacos, que são compostos radioativos administrados aos pacientes e direcionados a características específicas da função celular. Esses exames iluminam a localização de células cancerígenas, mesmo que em pequenas quantidades. Por exemplo, a Mayo Clinic na Flórida já é capaz de oferecer colina marcada com carbono 11, ou colina C-11, para imagens de câncer de próstata recorrente. As células do câncer de próstata absorvem a colina, e suas interações com a colina C-11 podem ser captadas por meio de exames de tomografia por emissão de pósitrons. A detecção precoce e mais precisa do câncer de próstata dá esperança aos pacientes que procuram respostas. De acordo com a American Cancer Society (a Sociedade Americana de Câncer), há uma estimativa de 12.000 novos casos de câncer de próstata este ano na Flórida.

A Mayo Clinic também oferecerá glicose rotulada com flúor-18, ou F-18 FDG, para imagens oncológicas, cardíacas e neurológicas; amônia marcada com nitrogênio-13 para imagens cardíacas; e fluoreto de sódio marcado com flúor-18 para doença óssea metastática. A unidade pode expandir a produção para incluir radiofármacos futuramente aprovados pela FDA e o uso inicial de radiofármacos na tomografia por emissão de pósitron para fins de investigação. O cíclotron da Mayo Clinic é a única unidade na região que oferece radiofármacos para tomografia por emissão de pósitron para fins de investigação na prática clínica e de pesquisa. Esses medicamentos devem ser administrados minutos após sua produção, pois têm meia-vida curta.

Além da produção radiofarmacêutica para uso humano, o cíclotron também pode fornecer uma grande variedade de novos radiofármacos para tomografia por emissão de pósitron para fins de pesquisa. No âmbito das pesquisas, os radiofármacos podem ajudar a explicar os impulsionadores essenciais de doenças e as possibilidades de tratamento. No futuro próximo, eles ajudarão a colocar o "teranóstico", uma abordagem da medicina de precisão que fornece tratamentos direcionados com base em testes diagnósticos direcionados específicos, na vanguarda do atendimento aos pacientes, diz Manoj Jain, M.D., chefe de Medicina Nuclear da Mayo Clinic na Flórida.

"Com suas habilidades de direcionamento, os radiofármacos geram uma oportunidade única não apenas para diagnosticar uma doença, mas também para realizar um tratamento que, com sorte, será mais preciso e efetivo e terá menos efeitos colaterais", diz o Dr. Jain. "A era do teranóstico chegou, e a Mayo Clinic é uma das líderes nesse campo."

Pacientes gratos e benfeitores de longa data da Mayo Clinic, Robert e Monica Jacoby fizeram uma doação de US$ 10 milhões para apoiar a expansão da Mayo Clinic na Flórida. A primeira fase da expansão inclui mais de US$ 300 milhões em construção, incluindo a unidade cíclotron. Mais recentemente, a Mayo Clinic anunciou planos de construir uma unidade de oncologia integrada, que oferecerá tratamento com feixes de próton e outras terapias de rádio-oncologia.

"O conhecimento da Mayo Clinic mudou as nossas vidas", disse a Sra. Jacoby, cujo apoio anterior à Mayo Clinic resultou na nomeação do Jacoby Center for Breast Health (Centro Jacoby para Saúde da Mama), na indicação de duas cátedras universitário e uma doação para a chefia do Mayo Clinic Hospital na Flórida.

"Nós queremos ajudar mais pacientes a receberem esse conhecimento e ver a área de saúde dar um salto à frente com ousadia", afirmou o Sr. Jacoby. "Estamos ansiosos para ver o progresso que virá com a expansão e o cíclotron da Mayo Clinic."

