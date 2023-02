Newswise — ROCHESTER, Minnesota — A epilepsia é um distúrbio neurológico no qual as atividades cerebrais se tornam anormais, causando convulsões ou períodos de comportamento e sensações incomuns e, ocasionalmente, perda de consciência. Qualquer pessoa pode desenvolver epilepsia e a doença afeta homens e mulheres de todas as raças, etnias e idades. Neste alerta do especialista, o Dr. Jamie Van Gompel, neurocirurgião da Mayo Clinic, descreve as opções mais recentes de tratamento.

“A variedade de possibilidades de tratamento é muito maior agora”, diz o Dr. Van Gompel. “Nós melhoramos muito os resultados para os pacientes. Acho que é importante explorar as opções de tratamento porque elas podem ter impactos grandes e significativos nas vidas dos pacientes.”

Algumas pessoas precisam de tratamento ao longo de toda a vida para controlar as convulsões, enquanto para outras, as convulsões param de acontecer em algum momento. Para algumas crianças com epilepsia, a doença pode desaparecer com a idade.

Os medicamentos para epilepsia melhoraram e continuam sendo a forma mais comum de tratá-la. O tratamento com medicamentos ou, ocasionalmente, cirurgia pode controlar as convulsões para a maioria das pessoas com epilepsia, diz o Dr. Van Gompel.

A cirurgia aberta para remover a parte do cérebro que causa as convulsões ainda é uma opção de tratamento importante para os casos em que a doença não é controlada com medicamentos. Nos últimos anos, foram desenvolvidas novas opções de tratamento para epilepsia, incluindo opções minimamente invasivas.

Os tratamentos mais recentes incluem:

Estimulação cerebral profunda . É feita por meio do uso de um dispositivo colocado permanentemente dentro do cérebro. Esse dispositivo libera sinais elétricos programados regularmente que interrompem a atividade indutora das convulsões. Esse procedimento é orientado por ressonância magnética. O gerador que envia o sinal elétrico é implantado no tórax.

Neuroestimulação responsiva . Esses dispositivos implantáveis parecidos com marcapassos podem ajudar a reduzir significativamente a frequência da ocorrência das convulsões. Os dispositivos de estimulação responsiva analisam padrões de atividade cerebral para detectar convulsões logo no início e liberam uma carga elétrica ou um medicamento que interrompe a convulsão antes que ela provoque algum comprometimento. Pesquisas mostram que essa terapia tem menos efeitos colaterais e pode aliviar as convulsões a longo prazo. O dispositivo é colocado no crânio.

Terapia térmica intersticial a laser (LITT) . Essa opção é menos invasiva do que a cirurgia ressectiva. A terapia usa um laser para identificar e destruir uma pequena porção de tecido cerebral. Uma ressonância magnética é usada para orientar o laser.

Cirurgia minimamente invasiva . Novas técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, como o ultrassom focalizado guiado por ressonância magnética, se mostram promissoras para tratar convulsões com menos riscos do que a tradicional cirurgia cerebral aberta para a epilepsia.

O Dr. Van Gompel incentiva as pessoas com epilepsia a consultar seu médico ou neurologista sobre o tratamento atual e a não hesitar em procurar uma segunda opinião em um centro de epilepsia, especialmente se tiverem efeitos colaterais relacionados à medicação ou continuarem a ter convulsões.

“Se você não consultou um especialista nos últimos cinco anos, deve consultar um epileptologista em um centro de atendimento especializado”, diz o Dr. Van Gompel. “Os tratamentos para epilepsia estão mudando tão rapidamente que pode haver algo novo que possa ajudar.”

A pesquisas na área continuam a se concentrar na prevenção ou predição (também conhecida como previsão de convulsões) e no tratamento das convulsões. O Dr. Van Gompel prevê que o uso de inteligência artificial e de aprendizado de máquina ajudarão neurologistas e neurocirurgiões a continuar aprimorando as opções e os resultados dos tratamentos.

“Acho que continuaremos avançando progressivamente para a remoção cada vez menor de tecido cerebral”, diz o Dr. Van Gompel. “Acredito que nas próximas décadas, teremos entendimento suficiente da estimulação cerebral para talvez nunca mais removermos tecido cerebral. Talvez possamos tratar o cérebro com comportamento indevido com eletricidade ou algum outro tratamento. Talvez seja a aplicação de medicamento diretamente na área que a reabilitará para torná-la um córtex funcional novamente. É isso que esperamos.”

