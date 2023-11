Newswise — ANAHEIM, California. (9 de noviembre de 2023) - A medida que la COVID y sus efectos sobre la salud se extienden hacia su cuarto año, es posible que quienes se infectan estén buscando remedios para mejorar sus síntomas respiratorios y mantenerse alejados del hospital. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Anaheim (California) determinó que tanto un régimen de solución salina de dosis baja como de dosis alta parecían estar asociadas a menores tasas de hospitalización en comparación con los controles en las infecciones por SARS-CoV-2.

“Entre 2020 y 2022, los individuos de entre 18 y 65 años con prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) positiva para infección por SARS-CoV-2 fueron seleccionados aleatoriamente para someterse a regímenes de solución salina de dosis baja o alta durante 14 días”, señala Sebastián Espinoza, autor principal del estudio. “Las soluciones de baja y alta salinidad consistían en 2.13 gramos y 6 gramos de sal disueltos en 8 onzas de agua tibia, respectivamente. Se hicieron gárgaras y enjuagues nasales cuatro veces al día durante 14 días. Los resultados primarios incluyeron la frecuencia y duración de los síntomas asociados a la infección por SARS-CoV-2; los resultados secundarios incluyeron el ingreso al hospital o a la unidad de cuidados intensivos (UCI), la asistencia respiratoria mecánica o la muerte. Los criterios de exclusión fueron la hipertensión crónica o la participación en otro estudio de intervención. Quienes recibieron las soluciones salinas de dosis baja y alta, así como los de la población de referencia, tenían tasas similares de vacunación”.

Se asignó a 58 individuos a regímenes de solución salina de dosis baja (27) o alta (28); 3 no tuvieron el seguimiento. No hubo diferencias significativas en los resultados primarios o secundarios del estudio entre estos dos grupos. Durante el período de estudio, se evaluó a 9398 individuos con infección positiva por SARS-CoV-2, que constituyeron la población de referencia. Las tasas de hospitalización en los regímenes de baja (18.5 %) y alta (21.4 %) salinidad fueron significativamente inferiores a las de la población de referencia (58.8 %). No se observaron diferencias significativas en otros resultados entre estos grupos.

“Nuestro objetivo era examinar la irrigación nasal salina y las gárgaras en busca de una posible asociación con la mejora de los síntomas respiratorios asociados a la infección por coronavirus”, señala Jimmy Espinoza, MD y coautor del estudio. “Descubrimos que ambos regímenes de solución salina parecían estar asociadas a menores tasas de hospitalización en comparación con los controles en las infecciones por SARS-CoV-2. Esperamos que se puedan realizar más estudios para investigar esta asociación en mayor profundidad”.

Título del resumen: Ensayo controlado aleatorio doble ciego de gárgaras con solución salina y enjuague nasal en la infección por SARS-CoV-2

Presentador: Sebastian Espinoza

Para obtener más información sobre las alergias y el asma, o para localizar un alergista en su área, visite AllergyandAsthmaRelief.org. La Reunión Científica Anual del ACAAI es del 9 al 13 de noviembre. Para más noticias e investigaciones de la Reunión Científica del ACAAI, visite nuestra sala de prensa y siga la conversación en X/Twitter #ACAAI23.

Acerca del ACAAI

El Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) es una organización médica profesional de más de 6000 alergistas-inmunólogos y profesionales paramédicos, con sede en Arlington Heights, Ill. El Colegio fue fundado en 1942 y fomenta una cultura de colaboración y simpatía, en la que sus miembros trabajan juntos y con otros para alcanzar los objetivos comunes de atención al paciente, educación, promoción e investigación. Los alergistas del ACAAI son médicos certificados por la junta, capacitados para diagnosticar alergias y asma, administrar inmunoterapia y brindar a los pacientes los mejores resultados de tratamiento. Para obtener más información y encontrar alivio, visite AllergyandAsthmaRelief.org. Síganos en Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter/X.

P244 DOUBLE BLIND RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF SALINE SOLUTION GARGLING AND NASAL RINSING IN SARS-COV-2 INFECTION S. Espinoza*1, L. Trauffler2, A. Shamshirsaz2, A. Shamshirsaz3, A. Espinoza2, J. Espinoza2, A. O'Brien2, 1. Sugar Land, TX; 2. Houston, TX; 3. Boston, MA.

Introduction: Saline nasal irrigation and gargling improve respiratory symptoms associated with coronavirus infection. This study determines the role of two saline regimens on symptoms associated with SARS-CoV-2. Methods: Between 2020 and 2022, individuals aged 18-65 years with positive PCR test for SARS-CoV-2 infection were randomly allocated to low- or high-saline regimens for 14 days. Low- and high-saline solutions consisted of 2.13 grams and 6 grams of salt dissolved in 8 ounces of warm water, respectively. Gargling and nasal rinsing was done four times a day for 14 days. Primary outcomes included frequency and duration of symptoms associated with SARS-CoV-2 infection; secondary outcomes included hospital or ICU admission, mechanical ventilatory support, or death. Exclusion criteria were: chronic hypertension or participation in other interventional study. Results: 58 individuals were allocated to the low-(n=27) or high-(n=28) saline regimens; 3 were lost to follow-up. There were no significant differences in the primary or secondary outcomes of the study between these two arms (Table 1). During the study period, 9,398 individuals with positive SARS-CoV-2 infection were evaluated (reference population). The hospitalization rates in the low-(18.5%) and high-(21.4%) saline regimens were significantly lower than in the reference population (58.8%; p<0.001). No significant differences were noted in other outcomes among these groups (Table 1). Conclusion: 1) Low- and high- saline regimens for gargling and nasal rinsing are associated with similar frequency and duration of symptoms related with SARS-CoV-2 infection. 2) Both saline regimens appear to be associated with lower hospitalization rates compared to controls in SARS-CoV-2 infections.

Table 1: Demographic and clinical characteristics of the study population

Data expressed as percentage (proportions) or median (range). p1: comparison between low and high-salt regimen. P2: comparison between low-salt regimen and reference population; p3: comparison between high-salt regimen and reference population. *Symptoms: fever or chills, cough, sore throat, shortness of breath, difficulty breathing, headache, new loss of taste or smell, muscle or body aches, fatigue, nausea, vomiting, diarrhea.