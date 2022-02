Newswise — ROCHESTER, Minnesota ― O Centro de Câncer da Mayo Clinics e une à UICC (Union for International Cancer Control) e a outras organizações, governos e pessoas de todo o mundo, em comemoração ao Dia Mundial do Câncer, um dia dedicado a corrigir as deficiências no tratamento do câncer.

“O foco do Dia Mundial do Câncer é conscientizar sobre a redução das desigualdades no tratamento do câncer em nosso país e no resto do mundo”, diz a Dra. Folakemi Odedina, pesquisadora de câncer da Mayo Clinic e especialista em equidade em saúde global. “A Mayo Clinic se une à UICC e a outras instituições na tomada de ações para conscientização a respeito das desigualdades e nas medidas para aprimorar o acesso ao tratamento que poderá reduzir as diferenças nos desfechos do câncer.”

De acordo com a UICC, o acesso a recursos e determinantes sociais da saúde frequentemente constituem muitas barreiras para a igualdade de tratamento nos Estados Unidos e ao redor do mundo. A Dra. Odedina diz que: “O desenvolvimento de políticas públicas de saúde inclusivas e focadas no indivíduo, que levem em conta as necessidades específicas das diferentes populações baseadas em etnia, gênero, idade, orientação sexual, necessidades especiais, localização geográfica, educação e renda, será fundamental para melhorar os desfechos de todos os pacientes de câncer”.

“Inovações tecnológicas, como a saúde digital, também podem ter um papel importante no oferecimento de melhor acesso ao tratamento de câncer se forem utilizadas de maneira mais abrangente”, acrescenta a Dra. Odedina. “Na Mayo Clinic, trabalhamos em formas de oferecer atendimentos remotos de saúde que podem ser um modelo para a melhoria do acesso ao tratamento do câncer em regiões de difícil acesso dos Estados Unidos e em todo o mundo.”

A Dra. Odedina diz ainda: “Um tratamento de câncer amplamente acessível não apenas salvaria inúmeras vidas, mas também levaria ao aprimoramento da equidade em saúde, o que fortaleceria famílias e comunidades e beneficiaria economias por meio da maior participação da força de trabalho”. “Pessoas, comunidades e organizações devem se unir para derrubar barreiras. Corrigir as deficiências no tratamento de câncer é bom para todos”, diz a Dra. Odedina.

