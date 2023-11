Newswise — ROCHESTER, Minnesota — O Conselho de Curadores da Mayo Clinic aprovou a estratégia Bold. Forward. Unbound. em Rochester. Essa é uma iniciativa estratégica plurianual que amplia a estratégia Bold. Forward. da Mayo Clinic para Curar, Conectar e Transformar os cuidados de saúde para o benefício dos pacientes em todo o mundo. Ela remodela o campus da Mayo Clinic no centro de Rochester e apresenta novas instalações com uma combinação de conceitos de atendimento inovadores e tecnologias digitais que darão à Mayo Clinic a capacidade de dimensionar a transformação de maneiras nunca antes imaginadas.

Essa iniciativa de Rochester faz parte do plano físico da Mayo Clinic (chamado Bold. Forward. Unbound.) que foi criado para alcançar a integração perfeita de espaços físicos e recursos digitais para atender às necessidades não atendidas e em desenvolvimento dos pacientes em todos os locais. Os projetos estão bem encaminhados no Arizona, na Flórida, em La Crosse, em Mankanto e, em breve, em Rochester.

“A Mayo Clinic tem uma história de 160 anos de liderança em inovação de cuidados de saúde no mundo. Como parte de nossa estratégia Bold. Forward., temos uma oportunidade única em três gerações para redefinir o futuro dos cuidados de saúde”, explica o Dr. Gianrico Farrugia, presidente e CEO da Mayo Clinic. “A estratégia Bold. Forward. Unbound. em Rochester possibilitará a transformação ao minimizar os limites entre hospitais, clínicas e atendimento digital para ajudar nossas equipes a antecipar as necessidades de nossos pacientes, acelerar mais curas e maiores conexões com nossos pacientes.”

Os elementos e espaços arquitetônicos únicos nas novas instalações apoiarão a esperança e a cura usando elementos da natureza, a luz solar e o conceito dos bairros conectados horizontal e verticalmente. Esses bairros centrados na comunidade reunirão serviços em torno das necessidades e doenças comuns dos pacientes, criando ambientes de cuidados contínuos que servirão como residências dos pacientes enquanto estiverem recebendo tratamento na Mayo Clinic.

Basicamente, a nossa visão consiste em reunir as equipes e os pacientes da Mayo Clinic de novas maneiras, desenvolvidas para promover o trabalho em equipe, transformar a experiência do paciente, criar mais curas e melhorar os resultados.

“A inovação faz parte de nosso DNA na Mayo Clinic, graças à nossa equipe incrível. O desejo inerente das nossas equipas de ultrapassar os limites do que é possível para os pacientes mudará mais uma vez o curso da medicina no próximo século”, afirma Christina Zorn, diretora administrativa. “Sempre precisaremos de um local para que os nossos pacientes recebam atendimento presencial. É empolgante imaginar o que seria possível ao integrar perfeitamente as capacidades digitais e os espaços físicos.”

“Ainda estamos remodelando as experiências exclusivas e extraordinárias para a nossa equipe e para os pacientes”, explica o Dr. Craig Daniels, líder médico da estratégia Bold. Forward. Unbound. em Rochester. “Os pacientes esperam que saibamos quais são suas necessidades antes de atravessarem nossas portas, e nossa equipe deseja dedicar mais tempo a conexões significativas com os pacientes que atendem. Com a iniciativa Bold. Forward. Unbound., podemos oferecer tudo isso. Esse é um momento muito emocionante para fazer parte da Mayo Clinic.”

Edifícios clínicos com projeto arquitetônico inovador

A estratégia Bold. Forward. Unbound. em Rochester apresentará cinco novos edifícios com toda a infraestrutura e as instalações correspondentes, todos com elementos de design futurísticos.

“A Mayo Clinic está projetando e planejando a próxima era de cuidados, projetando instalações intencionalmente flexíveis, construídas para se adaptarem e mudarem para atender às necessidades dos próximos 100 anos”, disse Bridget Avikainen, administradora associada da Bold. Forward. Unbound. em Rochester.

Essa adaptabilidade é um recurso inédito nas instalações de cuidados de saúde, graças a um conceito chamado de grade flexível ou adaptável. Em um edifício hospitalar típico, certos andares e espaços são projetados para cirurgia, outros para leitos hospitalares e outros para serviços de apoio de exames de imagem. Todos eles têm especificações diferentes, como a altura do teto e materiais.

Nos novos edifícios clínicos da Mayo Clinic, espaços específicos ou andares inteiros poderão mudar de leitos de pacientes para uma sala de cirurgia ou para uma sala de diagnóstico por imagem, conforme as mudanças de necessidades ao longo do tempo.

Os novos edifícios totalizam aproximadamente 223 mil metros quadrados de espaço e serão equipados com tecnologia para melhorar a entrega de cuidados. Os componentes estruturais e arquitetônicos permitirão futuras expansões. Os espaços atuais também serão remodelados para oferecer apoio às necessidades crescentes dos pacientes antes da conclusão das novas instalações. O investimento total no projeto será de 5 bilhões de dólares ao logo de 6 anos.

Uma grande parte da metragem quadrada está reservada para dois novos edifícios clínicos no centro do campus. Localizados no atual complexo Ozmun e nos locais da Rampa Damon, esses dois edifícios estão planejados para ter nove andares acima do solo, atingindo uma altura de 67 metros (altura correspondente ao 16º andar do Edifício Gonda). A fundação, o núcleo e a estrutura dos novos edifícios apoiarão a futura expansão vertical, até 128 metros, que é a altura equivalente à adição de cerca de nove andares ao Edifício Gonda. Cinco andares das novas instalações nas instalações de Damon e Ozmun se conectarão diretamente ao Edifício Gonda, incluindo uma inspiradora ponte suspensa de dois andares que conectará esses novos edifícios no 10º andar do Edifício Gonda.

Bairros que colocam as pessoas no centro

“As novas instalações estão focadas em manter os pacientes e a equipe no coração da experiência de cuidados”, explica a Dra. Amy W. Williams, reitora executiva de práticas da Mayo Clinic. “Nossa visão inclui colocar tudo o que um paciente precisa, incluindo laboratórios, exames de imagem, consultas e tratamentos, próximos uns dos outros em bairros de atendimento médico unificado, o que simplifica a experiência do paciente e apoia melhor nosso modelo de atendimento baseado em equipe.”

Os conceitos de bairros e outros tipos inovadores de prestação de cuidados também ajudarão a desafiar conceitos tradicionalmente separados de cuidados hospitalares e ambulatoriais.

“Vislumbramos um futuro no qual os cuidados de saúde que oferecemos será contínuo e apoiado pelas tecnologias emergentes que viabilizarão a criação de relações mais significativas com os nossos pacientes, e que as definições elementares de ‘hospital’ e ‘clínica’ serão indistintas, o que gerará mais inovação e transformação”, explica a Dra. Williams.

Essas relações significativas serão possíveis graças aos recursos digitais integrados que ficam em segundo plano, o que permitirá que as equipes de cuidados fiquem focadas nos pacientes.

“Embora a tecnologia esteja mais avançada do que nunca, ela será tão integrada que nossos profissionais de enfermagem passarão menos tempo interagindo com a tecnologia em si, menos tempo clicando, menos tempo documentando”, explica Sherry Wolf, diretora de enfermagem da Mayo Clinic, em Rochester. “Obviamente, isso significa que eles serão capazes de dedicar mais tempo para as coisas que amam, por exemplo, cuidar dos pacientes e interagir com os colegas.”

Entre os novos edifícios, haverá um novo centro logístico, planejado para o local da antiga Lourdes High School, que será concebido para acomodar o crescimento a longo prazo da Mayo Clinic e garantir que o espaço clínico possa ser utilizado para atendimento de pacientes. Com um túnel de ligação planejado para os novos edifícios clínicos, o novo edifício logístico aproveitará todas as tecnologias inovadoras, como robótica, automação, análise preditiva e outras soluções que têm por objetivo garantir que as equipes de cuidados sempre tenham os recursos adequados no momento certo, até mesmo sem haver a necessidade de solicitação.

Qual é o próximo passo?

A Mayo Clinic tem a visão, as pessoas e as ferramentas para continuar liderando a transformação nos cuidados de saúde.

“Guiada por nossos valores e visão de Curar, Conectar e Transformar, a Mayo Clinic está liderando a exploração de ferramentas de mudança de paradigma na área da saúde. Nossa Plataforma e IA estão abrindo oportunidades que não poderíamos imaginar há cinco anos”, afirma o Dr. Farrugia. “Para aproveitar todo o poder destas e de outras inovações que avançam rapidamente para beneficiar os pacientes e as equipas de cuidados, também precisamos expandir a infraestrutura física. A estratégia Bold. Forward. Unbound. nos permitirá oferecer mais curas, mais esperança, mais conforto e melhores resultados a mais pessoas de forma mais equitativa do que nunca.”

Os trabalhos preparatórios já estão em andamento com a cidade de Rochester, as propriedades vizinhas e a comunidade, junto com trabalhos como levantamentos e estudos de tráfego em todo o campus de Rochester. O trabalho de construção mais significativo iniciará no começo de 2024. Existem planos para garantir que a comunidade de Rochester, a equipe e os pacientes da Mayo Clinic recebam informações bem antes que as mudanças ocorram. Todos os esforços serão feitos para minimizar a interrupção do trabalho diário. Um cronograma de construção plurianual tem o objetivo de abrir algumas instalações já em 2028, e a conclusão do projeto é esperada para 2030.

“Teremos muitas fases de trabalho à medida que continuamos a desenvolver a nossa prática, educação e pesquisa em meio à transformação do nosso campus", diz o Dr. Daniels. “Guiados pelos valores da Mayo Clinic, continuaremos a reunir nossas equipes para o benefício dos pacientes, da equipe da Mayo, além da comunidade mais ampla de Rochester.”

