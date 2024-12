Newswise — ROCHESTER, Minnesota — O Centro de Medicina Personalizada da Mayo Clinic alcançou um marco significativo com seu estudo Tapestry, produzindo a maior coleção de dados de exomas da organização, que inclui genes responsáveis pela codificação de proteínas — essenciais para o entendimento da saúde e das doenças.

Liderado pelo Dr. Konstantinos Lazaridis, o estudo analisou o DNA de mais de 100 mil participantes de diferentes origens, fornecendo importantes ideias sobre certas predisposições genéticas, com o intuito de fornecer suporte à orientação médica personalizada e proativa.

O estudo focou em variantes genéticas patogênicas (causadoras de doenças) e em variantes genéticas provavelmente patogênicas associadas a três condições específicas: síndrome hereditária do câncer de mama e do ovário, síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar. Os resultados revelaram que 1,9% dos participantes — cerca de 2 mil pessoas — carregavam, ao menos, uma variante genética que poderia aumentar o risco de desenvolvimento dessas doenças. Vale ressaltar que cerca de 65% das pessoas com uma variante detectada não apresentavam histórico pessoal ou familiar conhecido dessas condições.

Para muitos participantes que foram identificados com uma variante genética, a informação tem sido transformadora. Alguns participantes tomaram medidas proativas, como a realização de exames precoces ou de cirurgias preventivas, o que, em alguns casos, levou à detecção precoce de câncer ou reduziu o risco de doenças cardíacas.

"As implicações do estudo Tapestry são monumentais", afirma o Dr. Lazaridis, diretor executivo Carlson e Nelson Endowed do Centro de Medicina Personalizada. "À medida que esse estudo continua informando e transformando a prática da medicina personalizada, ele também estabelece um novo padrão de como a pesquisa médica em grande escala pode ser conduzida em um mundo cada vez mais digital e descentralizado."

Um esforço monumental e descentralizado

Quase tão significativo quanto o resultado do estudo é a forma como ele foi realizado. O estudo Tapestry foi o maior ensaio descentralizado da Mayo Clinic, o que significa que ele foi conduzido remotamente por meio de comunicação digital, educação e consentimento dos participantes e com materiais para a coleta de amostras entregues na casa dos próprios participantes.

Lançado no início de 2020 durante a pandemia de COVID-19, o projeto superou desafios sem precedentes, incluindo a obtenção do consentimento de mais de 100 mil dos 1,3 milhão de pessoas convidadas a participar e a mobilização de grandes recursos.

"Foi um esforço gigantesco", relembra o Dr. Lazaridis. "O envolvimento de um número tão grande de participantes em um tempo relativamente curto e durante uma pandemia mostrou a confiança e a dedicação não só da nossa equipe, mas também dos nossos pacientes."

"Também aprendemos lições valiosas sobre a tomada de decisão de alguns pacientes de não participar do Tapestry, assunto que entrará em foco em futuras publicações ", acrescenta.

As amostras de saliva dos participantes de todos os três campus da Mayo Clinic — em Minnesota, Arizona e Flórida — foram utilizadas para extrair DNA para o sequenciamento de exoma. O sequenciamento de exoma analisa aproximadamente 20 mil genes que fornecem instruções para a produção de proteínas, as quais desempenham diversos papéis fundamentais no corpo. É aqui que ocorrem as variantes genéticas patogênicas causadoras de doenças mais conhecidas ou as variantes genéticas provavelmente patogênicas.

Essa exploração genética focou em condições hereditárias como os genes BRCA1 e BRCA2. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, mulheres com essas variantes genéticas patogênicas têm uma maior probabilidade de desenvolver câncer de mama e de ovário, enquanto homens com mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 enfrentam um aumento no risco de câncer de mama e um risco potencialmente elevado de câncer de próstata. O estudo também analisou a síndrome de Lynch, que aumenta o risco de câncer colorretal e de útero, e a hipercolesterolemia familiar, conhecida pelo seu impacto nas doenças cardíacas de início precoce, infartos e derrames.

Além de focar nessas condições bem conhecidas, os especialistas dos centros estão realizando análises avançadas nos dados do Tapestry em colaboração com pesquisadores de toda a iniciativa. Esse trabalho tem como objetivo explorar variantes genéticas menos conhecidas que podem contribuir para uma série de outros problemas de saúde e de doenças.

De dados a ideias viáveis

Essas ideias viáveis estão sendo integradas aos registros de saúde dos participantes para orientar futuras decisões médicas, como intervenções personalizadas e exames médicos de rotina para melhorar potencialmente os resultados dos pacientes.

Os conselheiros genéticos desempenharam um papel crucial na educação tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde em relação às implicações dos dados genéticos dos próprios pacientes.

"Receber informações genéticas pode ser difícil, mas também capacita os pacientes a tomar medidas proativas para sua saúde", diz Jennifer Kemppainen, Conselheira Genética Certificada, supervisora da unidade de Testes Genéticos e Aconselhamento da Mayo Clinic e parte da equipe de estudo do Tapestry. "Auxiliamos os pacientes a entender seus resultados e os educamos sobre as opções de triagem e manejo, para que se sintam preparados para se consultar com médicos especialistas e decidirem conscientemente sobre seus tratamentos.

Um repositório para as curas do amanhã

Juntamente com o seu impacto nos cuidados com a saúde dos participantes, um dos resultados mais significativos do estudo Tapestry é a criação de um repositório abrangente de dados genéticos. Este extenso banco de dados se tornou um recurso valioso para a comunidade científica da Mayo, com 118 solicitações de pesquisa submetidas, resultando na distribuição de mais de 1,1 milhão de conjuntos de dados de exoma para pesquisadores interessados.

O repositório de dados apoia projetos individuais em andamento e promove um ambiente colaborativo onde pesquisadores podem trocar ideias e descobertas para aumentar os avanços em potencial em diferentes campos da medicina.

"O que conseguimos com o estudo Tapestry é um modelo para futuros empreendimentos na ciência médica", diz o Dr. Lazaridis. "Isso demonstra que, por meio da inovação, determinação e colaboração, podemos avançar profundamente na compreensão da função do DNA e, eventualmente, de outras biomoléculas como o RNA, as proteínas e os metabólitos, transformando-as em novas ferramentas diagnósticas para melhorar a saúde, prevenir enfermidades e até tratar doenças."

Reveja o estudo para uma lista completa dos autores, divulgações e financiamento.

###

