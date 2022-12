Newswise — ROCHESTER, Minn.—Cerca de 620.000 novos casos de linfoma foram diagnosticados em todo o mundo, de acordo com o relatório do Fundo Mundial para Pesquisa em Câncer de 2020. As taxas de sobrevivência melhoraram à medida que se desenvolvem os avanços no tratamento, como a terapia de células T com receptor de antígeno quimérico.

A terapia de células T com receptor de antígeno quimérico é um tratamento personalizado que dá esperança a pacientes diagnosticados com vários linfomas.

“Em poucas palavras, o linfoma é basicamente um câncer do sistema imune”, diz a Dra. Madiha Iqbal, hematologista e oncologista da Mayo Clinic.

Os pacientes recém-diagnosticados com linfoma recebem uma combinação de quimioterapia e tratamentos baseados em anticorpos. Mas para aqueles que não respondem a duas ou mais linhas de tais tratamentos, a terapia de células T com receptor de antígeno quimérico pode ser uma opção.

“Antes do surgimento da terapia de células T com receptor de antígeno quimérico, os pacientes com falha em duas linhas de quimioterapia tinham uma sobrevida muito baixa de cerca de seis meses”, diz a Dra. Iqbal.

Receber a terapia de células T com receptor de antígeno quimérico pode levar algumas semanas, pois as células T do paciente, que normalmente ajudam a combater infecções, são coletadas e modificadas geneticamente para atingir o linfoma.

Após a quimioterapia de baixa dose, as células modificadas são infundidas de volta no paciente. Essas células podem então atacar e destruir o linfoma.

“Os pacientes que tiveram um prognóstico muito ruim agora têm a possibilidade de serem curados da doença”, diz a Dra. Iqbal.

