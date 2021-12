Newswise — Xi'an, China e Rochester, Minnesota — O Xi'an International Medical Center Hospital e o Xi'an Gaoxin Hospital, em Shaanxi, China são os mais novos membros da Mayo Clinic Care Network, um grupo de organizações de saúde cuidadosamente avaliadas que têm acesso especial ao conhecimento e experiência da Mayo Clinic.

Os dois hospitais permanecem prestadores de serviços de saúde independentes. Por meio da associação, os médicos desses hospitais podem combinar sua compreensão das necessidades médicas de seus pacientes com a experiência da Mayo Clinic para que eles recebam exatamente os cuidados de que precisam, perto de casa. Não há custos adicionais para os pacientes.

“Nosso objetivo é agregar a sabedoria das ciências biológicas e proporcionar os principais tratamentos do mundo para melhor servir os pacientes”, disse Jin Shi, diretor-geral do Conselho da Xi'an International Medical Investment Co. Ltd., empresa que controla os dois hospitais. “Trabalharemos com a Mayo Clinic e por meio dessa colaboração clínica, forneceremos os melhores diagnósticos e planos de tratamento abrangentes para que mais pacientes possam desfrutar de tecnologia e serviços médicos de ponta de nível internacional, perto de casa.”

Por meio da associação com a Mayo Clinic Care Network, os médicos de Xi'an têm acesso às ferramentas clínicas da Mayo Clinic, incluindo:

AskMayoExpert Esta ferramenta de ponto de atendimento oferece informações clínicas concisas sobre centenas de condições médicas e inclui protocolos médicos, recomendações de tratamento e referências médicas. O banco de dados pode ser usado em qualquer lugar onde seja necessário.

Esta ferramenta de ponto de atendimento oferece informações clínicas concisas sobre centenas de condições médicas e inclui protocolos médicos, recomendações de tratamento e referências médicas. O banco de dados pode ser usado em qualquer lugar onde seja necessário. eConsults O eConsults permite que os médicos de Xi'an entrem em contato com os especialistas da Mayo Clinic para obter uma segunda opinião em casos específicos, quando eles acreditarem que isso possa beneficiar os pacientes.

O eConsults permite que os médicos de Xi'an entrem em contato com os especialistas da Mayo Clinic para obter uma segunda opinião em casos específicos, quando eles acreditarem que isso possa beneficiar os pacientes. eBoards Nessas videoconferências, as equipes médicas de Xi'an podem analisar e discutir casos complexos com um painel multidisciplinar da Mayo Clinic e outros médicos da Mayo Clinic Care Network.

Nessas videoconferências, as equipes médicas de Xi'an podem analisar e discutir casos complexos com um painel multidisciplinar da Mayo Clinic e outros médicos da Mayo Clinic Care Network. Health Care Consulting O grupo Xi'an tem acesso ao vasto conhecimento e experiência em subespecialidades da Mayo para atingir objetivos clínicos, operacionais e de negócios.

A equipe do grupo Xi'an também pode usar materiais de orientação a pacientes da Mayo Clinic e ter acesso a oportunidades de desenvolvimento profissional e educação médica contínua.

“Temos o prazer de dar as boas-vindas ao Xi'an International Medical Center Hospital e ao Xi'an International Medical Gaoxin Hospital à Mayo Clinic Care Network”, diz a Stacey Rizza, M.D., diretora executiva médica de prática clínica internacional da Mayo Clinic. “Como nossas organizações trabalharam juntas para isso, está claro que o grupo Xi'an e a Mayo compartilham o compromisso fundamental com um atendimento de alta qualidade centrado no paciente. Estamos ansiosos para trabalhar juntos e aprimorar esse atendimento.”

Criada em 2011, a Mayo Clinic Care Network é formada por mais de 45 organizações membro nos EUA, Ásia, Índia, México e Oriente Médio.

Sobre a Xi'an International Medical Investment Co. Ltd.

A Xi'an International Medical Investment Co. Ltd., como um renomado grupo médico da China, é uma instituição médica integrada, comprometida com serviços de saúde abrangentes, a transformação e a aplicação de tecnologia médica moderna e o desenvolvimento integrado da medicina, educação e pesquisa. A International Medical é proprietária do Xi'an Gaoxin Hospital, o primeiro hospital privado Classe 3A da China, e o Xi'an International Medical Center Hospital, um hospital integrado de grande porte, credenciado pela Joint Commission International. A International Medical já atendeu mais de 12 milhões de pacientes na China, tornando-se uma grande instituição médica com influência na indústria. Para saber mais, visite Xi'an International Medical Center Hospital e Xi'an Gaoxin Hospital.

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter mais informações sobre a Mayo Clinic.

