Newswise — PHOENIX, Arizona — A exposição ao sol aumenta o risco de desenvolver câncer de pele independentemente do local onde as pessoas vivem. Isso vale especialmente para os homens.

O melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele. Ele se desenvolve nas células que produzem o pigmento que dá a coloração da pele. É mais comum ocorrer na pele exposta ao sol, mas ele pode se desenvolver nos olhos e, raramente, dentro do corpo, inclusive no nariz e garganta.

Os pesquisadores dizem que os homens têm mais probabilidade de morrer de melanoma do que as mulheres. E quando um homem atinge os 50 anos, a probabilidade de desenvolver melanoma aumenta a cada ano em comparação com as mulheres.

Diante desses fatos, como se prevenir? Ainda que a causa exata dos melanomas não seja clara, os dermatologistas da Mayo Clinic sabem que limitar a exposição à radiação ultravioleta do sol e das camas de bronzeamento reduzirá os riscos.

“Os principais fatores de risco para o melanoma são a exposição ao sol, a quantidade e o nível alto de exposição ao sol (queimaduras), além da pele de cor clara,” explica o Dr. Aleksandar Sekulic, dermatologista da Mayo Clinic.

Os locais mais comuns para a ocorrência de melanoma são as partes do corpo expostas ao sol, como o rosto, as costas, os braços e as pernas. Os primeiros sinais normalmente são uma mudança em uma pinta existente ou o surgimento de um tumor de aparência incomum na pele.

“O maior problema com o melanoma é que ele começa na pele, mas pode se espalhar. E isso pode ser mortal,” diz o Dr. Sekulic.

Evite a exposição prolongada ao sol, especialmente no meio do dia, para evitar queimaduras. Use acessórios de proteção em ambientes externos, como chapéu de aba larga, roupas justas que cubram os braços e as pernas e óculos escuros para proteger os olhos. E não esqueça de usar bastante protetor solar com fator de proteção de 30 ou mais nas áreas expostas da pele. Reaplique pelo menos a cada duas horas. Se for nadar ou suar muito, use um protetor solar resistente à água e ao suor.

“É importante verificar a própria pele. Se identificar alguma coisa nova, que esteja mudando e que não desapareça com uma hidratação simples ao longo de muitas semanas, penso que seria adequado levar isso ao conhecimento de seu médico,” afirma o Dr. Sekulic.

