Newswise — ANAHEIM, Calif. (9 de noviembre de 2023) - Durante años, los alergistas han utilizado la inmunoterapia oral para ayudar a desensibilizar a las personas con alergia al cacahuete. Esta inmunoterapia consiste en introducir pequeñas cantidades de cacahuete a lo largo de un período para provocar una menor reacción si la persona come algo con cacahuete. Un resumen novedoso que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Anaheim (California) demuestra que una pasta dental especialmente formulada puede utilizarse con éxito para la inmunoterapia aplicada en la mucosa oral (OMIT).

“En la OMIT se utiliza una pasta dental especialmente formulada para hacer llegar las proteínas alergénicas del cacahuete a zonas de la cavidad oral”, afirma el alergista William Berger, MD, miembro del ACAAI y autor del estudio. “La OMIT como mecanismo de administración de la proteína del cacahuete tiene un gran potencial para la desensibilización de la alergia alimentaria. Gracias a su administración específica y sencilla, contribuye al objetivo de mejorar el cumplimiento”.

En este estudio participaron 32 adultos, de entre 18 y 55 años, con alergia al cacahuete, en una proporción de 3 a 1 entre el tratamiento activo y el control con placebo. Los participantes recibieron una dosis escalonada de pasta dental con cacahuete o un placebo. Durante este ensayo de 48 semanas, se controló la seguridad durante las fases de aumento de la dosis y de mantenimiento. También se evaluaron biomarcadores exploratorios y se realizaron provocaciones alimentarias orales. (Los biomarcadores exploratorios son análisis de sangre utilizados para mostrar si el sistema inmunitario de una persona está respondiendo al tratamiento con un alérgeno como el cacahuete).

“Observamos que el 100 % de los que recibieron el tratamiento con la pasta dental toleraron sistemáticamente la dosis más alta del protocolo preespecificada”, afirma el Dr. Berger. “No se produjeron reacciones sistémicas moderadas ni graves en los participantes activos. Las reacciones adversas no sistémicas fueron, en su mayoría, locales (prurito oral), leves y transitorias. Hubo un 97 % de cumplimiento del tratamiento sin abandonos debidos a la medicación del estudio. La OMIT parece ser una opción segura y conveniente para los adultos con alergias alimentarias. Los resultados apoyan la continuación del desarrollo de esta pasta dental en la población pediátrica”.

Está previsto realizar estudios adicionales a largo plazo para evaluar más a fondo el uso continuado del tratamiento con pasta dental para brindar protección a largo plazo contra la ingestión accidental de cacahuete.

Título del resumen novedoso: Un estudio de seguridad en fase 1 aleatorio y controlado con placebo de la OMIT en adultos con alergia al cacahuete

Presentador: William Berger, MD

LB011 A RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED PHASE 1 SAFETY STUDY OF OMIT IN ADULTS WITH PEANUT ALLERGY. W. Berger*, New York, NY.

Introduction: Oral Mucosal Immunotherapy (OMIT) uses a specially formulated toothpaste to deliver allergenic proteins to immunologically active areas of the oral cavity, a delivery mechanism which has the greatest potential for food allergy desensitization. OMIT presents advantages over other approaches to allergy immunotherapy due to its targeted delivery and simplified administration, supporting the goal of improved adherence.

Methods: This study enrolled 32 adults, age 18-55, with peanut allergy in a 3:1 ratio to receive either an escalating dose of INT301 or placebo. Inclusion criteria included a positive SPT with a wheal diameter at least 3mm greater than control and/or psIgE ≥ 0.35 kU/L. Additionally, subjects were required to fail an oral food challenge ≤ 100 mg of peanut protein. During this 48-week trial, safety profile was monitored during the up-dosing and maintenance phases. Exploratory biomarkers were evaluated.

Results: 100% of active subjects consistently tolerated the pre-specified protocol highest dose. No moderate nor severe systemic reactions in active participants. Non-systemic adverse reactions were mostly local (oral itching), mild and transient. 97% adherence to treatment with no dropouts due to study medication. Exploratory biomarkers were consistent with an immunologic response to treatment in a designated subset of subjects.

Conclusion: In this phase 1 OMEGA trial, adherence and safety profile of INT301 successfully achieved the primary and secondary endpoints. OMIT appears to be a safe and convenient option for individuals with food allergies. Immunologic response to treatment suggests further evaluation. These results support continued development of INT301 in the pediatric population.