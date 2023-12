Astronomía a Gran Escala o Big Astronomy, es un proyecto multimedial de investigación y divulgación apoyado por diversas instituciones y financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en el que se destaca la galardonada película bilingüe para planetarios Astronomía a Gran Escala: Personas, Lugares, Descubrimientos. El espectáculo de planetario transporta a los espectadores al norte de Chile, donde los cielos oscuros y los entornos secos y remotos crean las condiciones ideales para observar el Universo. Con un fondo de imágenes impresionantes y una banda sonora hipnótica, Astronomía a Gran Escala muestra la diversidad de personas que permiten el descubrimiento científico, superando los límites de la tecnología, expandiendo lo que sabemos sobre el Universo, y utilizando para ello telescopios de última generación.

Producido por la Academia de Ciencias de California, la película se estrenó durante la pandemia como una experiencia inmersiva de 360 grados presentada en el canal de YouTube de Big Astronomy. Desde ahora la película está disponible gratuitamente para todos los planetarios como descarga directa en formatos estándar fulldome en 4k y 2k.

Al respecto, Tim Spuck de Associated Universities, Inc e Investigador Principal de Astronomía a Gran Escala, expresó “que la película esté disponible para descarga gratuita iguala el mercado y hace posible que cualquier planetario tenga acceso a ella, independiente de su tamaño o ubicación” explicó.

También está disponible una versión bilingüe para pantalla plana en inglés y español. Los planetarios pueden solicitar un archivo digital con los fotogramas del show llenando este cuestionario.

El proyecto Astronomía a Gran Escala no termina con el show de planetario. El equipo también desarrolló una guía para educadores (inglés, español) y un Kit de Herramientas de Extensión. Adicionalmente, hay postales y posters electrónicos disponibles para descargar gratuitamente también. Todas estas piezas, incluyendo el show del planetario, demuestran un nuevo modelo basado en investigación para indicar cómo crear shows de planetario en el futuro más atractivos.

Las instalaciones de NOIRLab en Chile que aparecen en esta extraordinaria producción para planetarios son el Observatorio de Cerro Tololo (CTIO), el Observatorio Internacional Gemini y el Observatorio Vera C. Rubin, financiados de manera conjunta por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y por el Departamento de Energía (DOE) del mismo país. Asimismo, también aparece en la película el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un consorcio de Europa, América del Norte y del Este de Asia, en cooperación con la República de Chile.

CTIO es el hogar de 35 telescopios que se ubican a una altitud de 2.200 metros (7.200 pies) en la cima de Cerro Tololo en el norte de Chile. Un ícono de CTIO es el telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros, equipado con la Cámara de Energía Oscura fabricada por DOE. Astronomía a Gran Escala presenta a los espectadores el ingeniero en detectores electrónicos Marco Bonati, las astrónoma Kathy Vivas y la especialista en observación Jacqueline Seron quienes describen su trabajo en el telescopio y con la Cámara de Energía Oscura, en particular.

El Observatorio Internacional Gemini está formado por dos telescopios ópticos/infrarrojos de 8,1 metros de diámetro ubicados en Chile y Hawai‘i. Gemini Sur, en Chile, en la cima de Cerro Pachón, comenzó sus observaciones en 2002. Astronomía a Gran Escala presenta a la ingeniera electrónica Vanessa Montes y la especialista en observación Alysha Shugart quienes describen como se realizan las observaciones con la Cámara de Planetas de Gemini (GPI por sus siglas en inglés).

Por otra parte, tanto el guión como la banda sonora de la película también están disponibles en inglés, español, alemán y francés. Además, para expandir el alcance de Astronomía a Gran Escala, animamos a los miembros de la comunidad a traducir el guión a sus idiomas nativos y enviar sus guiones traducidos a [email protected] para publicarlos en línea.

Revisa el trailer de Astronomía a Gran Escala en formato fulldome, también disponible como versiones en 360° versiones en inglés y español. Visita el sitio web de Astronomía a Gran Escala para descubrir el show, sus recursos y actividades educativas, así cómo también para participar en conversaciones con el personal de los observatorios, y mucho más.

Más Información

Big Astronomy es una colaboración entre Abrams Planetarium at Michigan State University, Associated Universities Inc. (AUI), Association of Universities for Research in Astronomy (AURA), Astronomical Society of the Pacific (ASP), California Academy of Sciences, Peoria Riverfront Museum, Ward Beecher Planetarium at Youngstown State University, Atacama Large Millimeter-submillimeter Array (ALMA), Vera C. Rubin Observatory construction project, y las instalaciones de NOIRLab de NSF en Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) y en International Gemini Observatory. Big Astronomy cuenta con el apoyo de la National Science Foundation dee Estados Unidos (Award #: 1811436).

NOIRLab de NSF (Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica-Infrarroja de NSF), el centro de EE. UU. para la astronomía óptica-infrarroja en tierra, opera el Observatorio internacional Gemini (una instalación de NSF, NRC–Canada, ANID–Chile, MCTIC–Brasil, MINCyT–Argentina y KASI – República de Corea), el Observatorio Nacional de Kitt Peak (KPNO), el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO), el Centro de Datos para la Comunidad Científica (CSDC) y el Observatorio Vera C. Rubin (operado en cooperación con el National Accelerator Laboratory (SLAC) del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE). Está administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) en virtud de un acuerdo de cooperación con NSF y tiene su sede en Tucson, Arizona. La comunidad astronómica tiene el honor de tener la oportunidad de realizar investigaciones astronómicas en Iolkam Du’ag (Kitt Peak) en Arizona, en Maunakea, en Hawai‘i, y en Cerro Tololo y Cerro Pachón en Chile. Reconocemos y apreciamos el importante rol cultural y la veneración que estos sitios tienen para la Nación Tohono O’odham, para la comunidad nativa de Hawai‘i y para las comunidades locales en Chile, respectivamente.

Este comunicado de prensa fue traducido por Manuel Paredes.

Enlaces