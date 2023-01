Newswise — ESTIMADA MAYO CLINIC: Tenho pouco mais de 50 anos e adoro meu estilo de vida ativo. Recentemente, ouvi relatos sobre o aumento de torções e fraturas no tornozelo, particularmente em uma população mais velha, devido em parte à atividade e ao envelhecimento. Em primeiro lugar, como posso evitar essas lesões?

RESPOSTA: A articulação do tornozelo é composta pelas extremidades da tíbia e pelos ossos da fíbula que estão conectados por múltiplos ligamentos que ajudam a estabilizar as articulações. No conjunto, essa relação é crítica para a estabilidade e o movimento do tornozelo.

A lesão em qualquer um dos ossos, ligamentos ou tendões, e os diversos tipos de artrite, podem causar dores no tornozelo. Muitas pessoas relatam dores, e isso pode ser um precursor das lesões no tornozelo.

O problema mais comum é a torção no tornozelo, que é uma lesão que ocorre quando alguém gira, torce ou vira o tornozelo de forma estranha e acaba o forçando a sair da sua posição normal. Isso pode estender ou romper os ligamentos. A falta de tratamento adequado para um tornozelo torcido, o envolvimento em atividades muito rapidamente após a torção ou a torção recorrente pode levar a complicações contínuas.

Assim como em uma fratura no tornozelo, a área mais comum onde isso ocorre é a fíbula, especificamente no maléolo lateral. As fraturas do maléolo lateral podem ser tratadas isoladamente sem cirurgia, caso nenhuma outra lesão ligamentar seja identificada usando incidências especiais nas radiografias. Se ocorrerem combinadas, as fraturas do maléolo lateral, maléolo medial e maléolo posterior necessitam com frequência de cirurgia, devido à instabilidade do tornozelo e tendência à artrite se não forem tratadas cirurgicamente. Essas articulações são translacionais, permitindo que uma parte translade, e não gire, em relação à outra. Mas, historicamente, está demonstrado que apenas 1 milímetro de translação da articulação reduz 42 por cento da área de contato. Se essa relação estável não for restaurada, a artrite no tornozelo poderá progredir rapidamente.

Estima-se que a incidência de fraturas no tornozelo seja superior a cinco milhões de ocorrências por ano nos Estados Unidos. As fraturas podem variar de pequenas rachaduras nos ossos até fraturas expostas. As fraturas no tornozelo podem ser causadas por múltiplos fatores, inclusive lesões rotatórias de baixa energia em esportes recreativos ou acidentes de alta energia com veículos motorizados. O tratamento de um tornozelo fraturado depende exatamente do local e da gravidade da fratura óssea. Um tornozelo gravemente fraturado pode necessitar de cirurgia para o implante de placas, hastes ou parafusos no osso fraturado para manter a posição adequada durante a cicatrização.

A prevenção dessas lesões é multifatorial e começa com uma dieta saudável e exercícios diários. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofra de deficiência de vitamina D, e as diretrizes atuais recomendam pelo menos 600 unidades internacionais (UI) para pessoas de 1 a 70 anos e 800 UI por dia para pessoas com mais de 70 anos.

Medidas preventivas adicionais para evitar as lesões no tornozelo incluem exercícios proprioceptivos para aprimorar o equilíbrio e a coordenação. Esses exercícios fortalecem os ligamentos e músculos estabilizadores da articulação do tornozelo, inclusive a tibial anterior, a tibial posterior e os músculos peroneais. Além disso, um estilo de vida saudável com atividades físicas diárias ajudará esses músculos a estabilizar o tornozelo nas superfícies irregulares.

Calçados confortáveis com palmilhas que ajudam a posicionar o antepé também podem posicionar melhor a articulação do tornozelo para pacientes com pés altamente arqueados. Por fim, uma panturrilha firme, ou músculo gastrocnêmio, pode predispor os pacientes a fraturas no tornozelo, uma vez que um pé altamente arqueado pode ser mais propenso a torções. O alongamento diário do músculo da panturrilha ajuda a combater o desequilíbrio na articulação do tornozelo e pode ajudar a evitar completamente as lesões no tornozelo.

O tratamento para as lesões no tornozelo pode depender da gravidade do problema. Para uma torção, as medidas de autocuidado e medicamentos para dor podem suficientes, mas uma avaliação médica pode ser necessária para determinar o tratamento adequado e evitar lesões recorrentes. É importante buscar a ajuda de um profissional de saúde, como um ortopedista, fisioterapeuta ou especialista em medicina esportiva. A consulta com um fisioterapeuta pode fazer parte do programa de recuperação e prevenção, dependendo das suas necessidades específicas.

Em suma, as fraturas no tornozelo podem ocorrer em decorrência de acidentes de alta energia ou lesões rotacionais de baixa energia. Uma dieta saudável com o consumo adequado de vitamina D otimizará a saúde óssea e o exercício diário ativará diretamente os músculos e ligamentos estabilizadores do tornozelo. Para os pacientes propensos a lesões no tornozelo com pés altamente arqueados, o alongamento dos músculos da panturrilha, assim como o uso de calçados confortáveis com palmilhas, pode colocar a articulação do tornozelo em uma posição melhor para evitar lesões futuras. – Dra. Krystin Hidden, cirurgia ortopédica, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota

