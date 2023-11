Newswise — ESTIMADA MAYO CLINIC: Estou tentando entrar em forma, e uma área sempre desafiadora são os braços. Comecei a colocar em prática recentemente uma rotina de treino físico, mas um amigo me alertou sobre o risco de lesões. Poderia indicar algum conselho para evitar problemas?

RESPOSTA: Ter braços com músculos bem definidos frequentemente é um objetivo para pessoas que buscam uma aparência em forma e tonificada. Mas existem mais coisas relacionadas com o trabalho intenso dos músculos além da boa aparência.

Os músculos principais do braço incluem o bíceps, localizado na parte anterior do braço, e o tríceps, localizado na parte posterior. Eles fazem o trabalho pesado de levantamento ao flexionar ou estender o braço e ao fazer movimentos de torção.

Apesar da força desses músculos, eles podem sofrer danos por excesso de uso ou lesão forçada, por exemplo, ao levantar um objeto pesado de uma carroceria ou usar incorretamente os pesos em uma academia de ginástica. O excesso de uso pode irritar os tendões que conectam os músculos aos ossos e causar dor e inflamação. Uma lesão forçada pode lacerar ou romper os tendões do bíceps ou tríceps.

As lesões nos músculos e tendões do braço são mais comuns em homens com 30 a 50 anos, mas isso também pode acontecer com as mulheres.

Ainda que hematomas e inchaço sejam sinais óbvios de uma lesão, muitas pessoas podem simplesmente sentir dor intensa, além de fraqueza no ombro ou no próprio braço. Dependendo da situação, também pode aparecer uma protuberância.

As rupturas no tendão são as mais comuns

A ruptura do tendão está entre as lesões mais comuns. Se acontecer uma ruptura no tendão, a pessoa provavelmente sentirá uma sensação de ruptura, além de ouvir um estalo. Isso acontece tipicamente em torno da região do cotovelo, mas às vezes no ombro. O músculo tende a se contrair e forma uma protuberância que não melhora. É possível também o aparecimento de inchaço, hematomas, cãibras e dor extrema, além de perda de função.

Assim que acontecer a ruptura e ela for tratada, melhor será a recuperação, uma vez que pode haver formação de tecido cicatricial e os músculos do braço podem começar a enfraquecer ou atrofiar. Consulte um cirurgião ortopédico para receber informações sobre as opções cirúrgicas e não cirúrgicas.

Tratamento de lesões no braço

Alguns pacientes decidem não fazer a cirurgia. Entretanto, as dores, a função e a aparência do braço não melhorarão com o passar do tempo.

Se um tendão romper, a primeira linha de tratamento é a sua reconexão com o osso por meio de suturas e âncoras. Normalmente, essa cirurgia é um procedimento ambulatorial, e os pacientes voltam para casa no mesmo dia.

A recuperação pode levar três meses ou mais. Após a cirurgia, o braço é imobilizado por uma contenção com um ângulo de 90 graus no cotovelo e por uma tipoia por várias semanas, assim haverá tempo de reparo para cicatrização.

A terapia passiva, na qual alguém move o braço para o paciente, é desenvolvida para ajudar a recuperar a amplitude de movimento e evitar o enrijecimento do cotovelo. O paciente poderá ter o desejo de continuar a usar a tipoia para proteção e conforto.

Após quatro ou cinco semanas de cirurgia, o movimento ativo ajudará a ganhar fortalecimento. Neste ponto, o paciente será capaz de fazer atividades leves, como se vestir, fazer os cuidados pessoais e trabalhar diante do computador. Após três meses, o paciente estará gradualmente recuperando a força por meio do aumento das atividades.

Prevenção de lesões

Para evitar lesões nos músculos e tendões do braço, mantenha a força como um todo, evite sobrecarregar os músculos e tenha a certeza de usar a técnica adequada quando for trabalhar com os pesos em casa ou na academia de ginástica. Se não tiver a certeza do que significa a técnica adequada, considere a possibilidade de visitar um especialista em medicina esportiva ou em medicina física.

Se estiver preocupado com a possibilidade de ter uma lesão, não retarde a procura por cuidados. É importante falar com um profissional médico assim que aparecer a preocupação para que a cura e a recuperação possam começar.

— Dr. Douglas Bartels, cirurgia ortopédica, Sistema de Saúde da Mayo Clinic, Eau Claire, Wisconsin

###

