Newswise — PREZADA MAYO CLINIC: Recentemente, fiz uma tomografia computadorizada (TC) do meu peito para avaliar uma pneumonia. Eu não tinha pneumonia, mas obtive um alto índice inesperado de cálcio nas minhas artérias coronárias. O cálcio que eu ingiro pode causar isso? Pensei que o cálcio estava relacionado com a saúde óssea. No momento estou sendo avaliado pelo meu risco de doença cardíaca e acidente vascular cerebral. Os outros membros da minha família devem checar os seus escores de cálcio?

Resposta: O exame coronariano de cálcio é uma ferramenta de avaliação de risco que ajuda a sua equipe médica a recomendar, se forem necessárias, medidas para reduzir o risco de desenvolver a doença arterial coronariana, explica o Dr. Regis Fernandes, cardiologista da Mayo Clinic em Phoenix, Arizona. O exame pode mostrar a presença da doença antes mesmo de alguém apresentar os sintomas, tais como dor no peito, falta de ar e fadiga.

O cálcio dos alimentos que ingerimos ou os suplementos de cálcio não têm um impacto significativo na calcificação da artéria coronária.

Uma varredura coronária de cálcio prevê sua quantidade de aterosclerose, que é o colesterol e outras substâncias que se acumulam e estreitam suas artérias e podem potencialmente causar um coágulo sanguíneo, diz o Dr. Fernandes. O cálcio está presente neste acúmulo, chamado de placa coronária. Quanto mais cálcio tiver nas artérias coronárias, mais placa haverá. Quanto mais placa, maior o risco de se ter a doença arterial coronariana.

O exame coronariano de cálcio começa com uma TC do seu peito que mede a calcificação nas artérias que alimentam o seu coração. Normalmente, é um exame único que combina uma série de imagens de raios-X do seu corpo. Se a calcificação for encontrada, os médicos geralmente não irão repetir o exame, explica o Dr. Fernandes. Se o grau de calcificação for zero, eles repetirão a varredura alguns anos depois para ver se o escore muda.

Os escores devem ser interpretados no contexto da idade de uma pessoa e de outros fatores de risco individuais, diz o Dr. Fernandes. Na maioria das vezes, quando o cálcio entra em suas artérias, ele permanece lá; o cálcio não é removido. Mas diminuindo o seu nível de colesterol através de dietas ou medicamentos, o colesterol é removido e a placa se estabiliza.

Hoje em dia, um escore de cálcio pode ser obtido por qualquer tomografia computadorizada de tórax se nenhum corante de contraste for utilizado. No seu caso, uma TC de tórax para pneumonia também apresentou um alto escore de cálcio, embora essa não tivesse sido a intenção inicial do exame, diz o Dr. Fernandes.

Algumas pessoas não precisam checar o seu escore de cálcio. Por exemplo, para pessoas que já tomam um medicamento para o colesterol ou que já tiveram um stent ou realizaram uma cirurgia de revascularização do miocárdio, não é necessário checar o escore de cálcio. Nestas situações, elas já estão tomando os devidos cuidados para reduzir os seus riscos.

Pessoas com histórico familiar de doença cardíaca podem querer discutir sobre a realização de uma varredura de cálcio coronário com seu especialista em saúde. Por exemplo, se você tem parentes de primeiro grau que tiveram ataques cardíacos, mas o seu colesterol não é alto, uma avaliação de risco superficial poderá dizer que você possui baixo risco. Um escore de cálcio será capaz de avaliar o seu risco com mais precisão e indicar se devem ser realizados exames adicionais.

