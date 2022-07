Newswise — ROCHESTER, Minnesota — Em um dos primeiros estudos inéditos, a Mayo Clinic analisou um grupo grande de pacientes para entender as motivações para buscar terapias com células-tronco, e se tais expectativas são fundamentadas na ciência. Os resultados poderiam ajudar os profissionais de saúde a eliminar alegações enganosas e a aconselhar melhor os pacientes. A pesquisa realizada por Jennifer Arthurs, Dr. Zubin Master, Ph.D. e Dr. Shane Shapiro, M.D. está publicada na revista NPJ Regenerative Medicine.

“Nós descobrimos que muitos pacientes interessados em células-tronco tinham crenças que não são baseadas nas evidências médicas atuais. Por exemplo, muitos pensavam que as células-tronco são melhores que as cirurgias ou o tratamento padrão”, diz o Dr. Master, coautor sênior e bioeticista do Centro de Medicina Regenerativa da Mayo Clinic em Rochester.

A equipe da pesquisa analisou 533 pessoas, a maior amostra conhecida de pacientes que procuram células-tronco e outras terapias regenerativas para doenças musculoesqueléticas (terapias conhecidas como ortobiológicas). Os pacientes pesquisados estavam considerando uma consulta nas unidades terapêuticas de medicina regenerativa da Mayo Clinic entre novembro de 2018 e fevereiro de 2020. A média de idade era de 68 anos e metade eram mulheres.

Eles responderam a três perguntas:

Por que você está interessado no tratamento com células-tronco para a sua condição?

Como você ficou sabendo do tratamento com células-tronco para a sua condição?

Você entrou em contato com alguma clínica de células-tronco?

Aproximadamente 27 por cento disseram acreditar que as terapias com células-tronco atrasariam ou evitariam a artroplastia, 26 por cento disseram que achavam que aliviaria a dor e quase 19 por cento achavam que as injeções de células-tronco seriam uma opção melhor ou menos invasiva que a cirurgia.

“As evidências clínicas não sugerem que a substituição da articulação ou o reparo do tendão seja totalmente evitável, ou que a terapia com células-tronco seja melhor que o tratamento padrão ou as opções cirúrgicas”, diz Dr. Shapiro, coautor sênior e diretor médico das unidades terapêuticas de medicina regenerativa da Mayo Clinic em Jacksonville, Flórida.

As fontes de informações mais comuns citadas pelos entrevistados foram as pesquisas na Internet, seguidas pelas recomendações de familiares ou amigos.

A Mayo Clinic é uma das primeiras instituições médicas a oferecer o Serviço de Consulta de Medicina Regenerativa para informar os pacientes e promover terapias regenerativas com responsabilidade. O serviço de consulta educa os pacientes sobre fatos relacionados às células-tronco e às terapias ortobiológicas.

“Os resultados dessa pesquisa reforçam o valor do Serviço de Consulta de Medicina Regenerativa da Mayo Clinic. Os pacientes continuam interessados na terapia com células-tronco, mas muitos podem estar mal informados sobre a eficácia desses tratamentos”, diz Jennifer Arthurs, enfermeira e coordenadora de pacientes das unidades terapêuticas de medicina regenerativa da Mayo em Jacksonville, Flórida. “A Mayo Clinic pode servir como uma fonte confiável de informações de saúde sobre cuidados regenerativos.”

A análise revelou que muitos dos pacientes haviam entrado em contato com alguma clínica de células-tronco antes de procurar uma consulta na Mayo Clinic. No entanto, aqueles que desejavam ter uma consulta presencial tinham menor probabilidade de ter terem entrado em contato com uma clínica de células-tronco e maior probabilidade de terem sido encaminhados à Mayo por um profissional de saúde.

A equipe do estudo conclui que os profissionais de saúde interessados em promover terapias ortobiológicas e com células-tronco responsáveis devem informar os pacientes sobre as diferentes opções, fornecer informações factuais e corrigir mal-entendidos, respeitando as motivações dos pacientes em buscar tais terapias.

Como a pesquisa inclui principalmente pacientes que procuram terapias com células-tronco para doenças musculoesqueléticas, a equipe recomenda mais estudos para refletir as atitudes de uma população mais ampla interessada em terapias ortobiológicas e com células-tronco.

