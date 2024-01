Newswise — JACKSONVILLE, Florida — Uma nova pesquisa da Mayo Clinic sugere que a inteligência artificial (IA) pode melhorar o diagnóstico de cardiomiopatia periparto, uma doença potencialmente fatal e tratável que enfraquece o músculo cardíaco das mulheres durante a gravidez ou nos meses após o parto. Os pesquisadores usaram um estetoscópio digital que funciona com IA para capturar os dados do eletrocardiograma (ECG) e os sons cardíacos para identificar duas vezes mais casos de cardiomiopatia periparto em comparação com o atendimento regular, de acordo com o comunicado de imprensa da Associação Americana do Coração.

A identificação do bombeamento cardíaco fraco causado pela gravidez é importante porque os sintomas, como falta de ar ao se deitar, inchaço das mãos e dos pés, ganho de peso e batimentos cardíacos acelerados, podem ser confundidos com os sintomas normais da gravidez.

Dra. Demilade Adedinsewo, cardiologista na Mayo Clinic, líder da pesquisa.

As mulheres na Nigéria têm a incidência mais elevada de relato de cardiomiopatia periparto. O ensaio clínico randomizado e pragmático incluiu 1.195 mulheres que estavam recebendo atendimento durante a gravidez na Nigéria. Aproximadamente a metade delas foram avaliadas pela triagem orientada por IA com o uso do estetoscópio digital, e a outra metade recebeu os cuidados obstétricos comuns, além do exame clínico de ECG. Um ecocardiograma foi usado para confirmação quando o estetoscópio digital que funciona com IA fez a previsão da cardiomiopatia periparto. No conjunto, 4 por cento das mulheres grávidas e no pós-parto no braço de intervenção do ensaio clínico apresentaram cardiomiopatia, em comparação com 2% no braço de controle, sugerindo que para a metade delas provavelmente não haveria detecção com os cuidados comuns.

