ROCHESTER, Minnesota — Em um estudo piloto com 165 pessoas, pesquisadores da Mayo Clinic observaram a efetividade em duas abordagens de perda de peso: a intervenção no estilo de vida padrão e a terapia individualizada. A intervenção no estilo de vida padrão incluiu uma dieta reduzida, exercícios físicos e terapia comportamental. A abordagem individualizada foi baseada em fenótipos e incluiu diferentes intervenções, dependendo da causa subjacente predominante da obesidade da pessoa. Uma dieta baseada em fenótipos considera as características genética e fenotípica da pessoa para criar um plano de alimentação personalizado com o objetivo de otimizar a saúde e bem-estar.

Os pesquisadores compararam se as intervenções de dieta e estilo de vida adaptadas aos fenótipos da obesidade funcionariam melhor do que as intervenções de estilo de vida padrão na perda de peso, fatores de risco cardiometabólicos e variáveis físicas que contribuem para a obesidade. A saúde cardiometabólica descreve a conexão entre o coração e os vasos sanguíneos, e a energia e os processos químicos do corpo. Abrange várias desordens e fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento de doença cardíaca e síndrome metabólica.

Em adultos com obesidade, as intervenções no estilo de vida adaptadas aos fenótipos resultaram em maior perda de peso do que as intervenções de estilo de vida padrão de dieta reduzida em calorias, exercícios físicos e terapia comportamental.

As descobertas após 12 semanas incluíram:

Os pacientes que usaram as intervenções no estilo de vida adaptadas ao fenótipo se saíram melhor no tratamento de sua obesidade do que aqueles que usaram intervenções de estilo de vida padrão.

O grupo de pacientes centrado no fenótipo teve uma perda de peso mais significativa, redução da circunferência da cintura, redução dos triglicerídeos, redução da ingestão calórica diária e menos ansiedade.

O grupo demonstrou um aumento substancial na porcentagem de massa magra.

Também foi observado um decréscimo menor no número de calorias que o corpo exige durante as condições de repouso.

“Os resultados enfatizam a relevância de identificar a causa subjacente da obesidade como uma doença complexa com muitos fatores”, explica o Dr. Andre Acosta, Ph.D., pesquisador da Mayo Clinic em obesidade e último autor do estudo.

O que é uma intervenção adaptado ao fenótipo?

Os fenótipos de obesidade são baseados na causa da doença e nos componentes comportamentais, e incluem três áreas principais:

Alimentação homeostática: comer em resposta a uma necessidade de energia percebida pelo cérebro.

Comportamento alimentar hedonista: consumir alimentos por prazer, e não pela fome física ou necessidades energéticas.

Gasto energético anormal: o número de calorias queimadas em 24 horas em comparação com uma média pessoal.

Quatro fenótipos acionáveis dessas áreas incluem saciedade anormal (medida pelas calorias ingeridas para sentir saciedade desagradável), duração anormal de saciedade, comportamento alimentar emocional e gasto energético anormal em repouso.

Os pesquisadores relataram que as pessoas que usaram as intervenções no estilo de vida adaptadas ao fenótipo demonstraram melhora significativa em algumas áreas específicas, como saciedade anormal e alimentação emocional.

“Os resultados desse estudo respaldam a necessidade de uma classificação acionável e baseada em fenótipo (de pacientes em tratamento para obesidade) em vez de depender unicamente do número na balança, medidas corporais (caso houver) ou doenças relacionadas com a obesidade, como doença cardíaca, pressão arterial elevada e certos tipos de câncer”, explica o Dr. Acosta.

Oportunidades para pesquisa adicional

O Dr. Acosta afirma que é necessário haver mais pesquisa para avaliar os efeitos de longo prazo de uma abordagem baseada em fenótipo. Em particular, estudos adicionais podem ser necessários para analisar outras variáveis físicas e metabólicas para entender as pessoas com fenótipo não identificado.

O Dr. Acosta também observa que os efeitos da terapia nas duas abordagens devem ser examinados independentemente. As pessoas com um componente de alimentação emocional receberam uma intervenção mais intensa (com 24 sessões de modificação comportamental) para tratar essa característica subjacente que pode ter um papel importante no desenvolvimento da obesidade.

“As pesquisas adicionais aprimorarão a abordagem personalizada proposta a partir de dados,” explica o Dr. Acosta. “Continuaremos trabalhando no tratamento individualizado da obesidade visando características específicas para identificar o tratamento certo para o paciente certo.”

Declaração de interesses

O Dr. Acosta é um acionista da Gila Therapeutics and Phenomix Sciences. Ele foi consultor da Rhythm Pharmaceuticals, General Mills, Amgen, Bausch Health e RareStone. Possui contratos com a Vivus Inc, Satiogen Pharmaceutical e Rhythm Pharmaceutical e apresentou uma patente para biomarcadores de uma dieta adaptada ao fenótipo.

