Newswise — ROCHESTER, Minnesota — Os pesquisadores do Centro de Câncer da Mayo Clinic identificaram as principais descobertas que podem ajudar médicos a prever se um paciente com câncer colorretal avançado será beneficiado com a imunoterapia. O estudo foi publicado na revista médica Clinical Cancer Research e destaca o potencial de uso da análise espacial de proteínas específicas como uma ferramenta preditiva para a seleção de candidatos adequados para imunoterapia de bloqueio PD-1 em câncer colorretal, basicamente, melhorando os resultados de tratamento e minimizando os tratamentos desnecessários.

Os autores do estudo descobriram que a distância entre as células que expressam a proteína de morte celular programada 1 (PD-1) e ligante de morte celular programada 1 (PD-L1) dentro do tumor podem prever o resultado da imunoterapia em cânceres colorretais com um sistema de reparo de DNA defeituoso, conhecido como reparo de erro de pareamento de DNA. PD-1 e PD-L1 são proteínas de checkpoint imunológico, localizadas principalmente na superfície das células imunológicas, cuja ligação é bloqueada por medicamentos conhecidos como inibidores de checkpoint.

“A descoberta sugere que a análise espacial dentro do tumor pode ser útil para selecionar os pacientes com maior probabilidade de serem beneficiados com a imunoterapia”, explica o Dr. Frank Sinicrope, médico oncologista e gastroenterologista no Centro de Câncer da Mayo Clinic. “Se as células que expressam essas proteínas estivessem a uma distância de 10 mícrons uma da outra dentro do tumor, então, o tratamento de imunoterapia seria capaz de melhorar significativamente a sobrevida do paciente. Esta descoberta sugere um limiar crítico para o bloqueio eficaz do eixo PD-1/PD-L1.”

Ainda que a imunoterapia continue a avançar o tratamento do câncer, nem todos os pacientes com câncer colorretal metastático com sistema de reparo de DNA defeituoso se beneficiam desse tratamento. Consequentemente, há necessidade de biomarcadores preditivos de resposta e sobrevivência, acrescenta o Dr. Sinicrope, principal autor do estudo.

De acordo com os pesquisadores, entre os tumores dos pacientes que foram examinados, 60 por cento apresentavam um número aumentado de células com PD-1 e PD-L1 nas proximidades, o que significa que 60 por cento desses pacientes provavelmente se beneficiariam da imunoterapia. Além disso, esses dados têm o potencial de ajudar os médicos na seleção de pacientes para tratamento, enquanto os outros 40 por cento que têm menos probabilidade de beneficiar da imunoterapia poderiam ser tratados com terapia combinada ou outro tipo de tratamento.

Os pesquisadores compartilham que estão no processo de validação das descobertas, e se os resultados puderem ser validados, a descoberta permitiria a seleção dos pacientes com maior probabilidade de se beneficiar do bloqueio do PD-1, e pouparia os pacientes que provavelmente não se beneficiariam da possível toxicidade e do custo do medicamento.

“Até onde sabemos, este é o primeiro relato desta descoberta no câncer colorretal; no entanto, há relatos mostrando a importância da proximidade PD-1 e PD-L1 no melanoma e no câncer de pulmão de células não pequenas”, explica o Dr. Sinicrope. “Ainda que os nossos resultados sejam promissores, os dados do estudo aguardam a validação em um coorte independente, portanto, eles ainda não estão prontos para o uso na prática clínica.”

Este estudo foi apoiado, em parte, pelo NCI R01 CA210509 (para o Dr. Sinicrope) e pela Roche Diagnostics.

###

