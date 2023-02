Newswise — JACKSONVILLE, Florida — Os pesquisadores e colaboradores da Mayo Clinic identificaram achados clínicos importantes que podem ajudar os médicos a reconhecer pacientes com causas potencialmente tratáveis de demência rapidamente progressiva e que seriam diagnosticados erroneamente com a doença de Creutzfeldt-Jakob. O estudo foi publicado on-line na Neurology Clinical Practice, uma revista médica oficial da American Academy of Neurology.

De acordo com os pesquisadores da Mayo Clinic, várias doenças podem se parecer com a doença de Creutzfeldt-Jakob, com sintomas que incluem alterações de personalidade, perda de memória, convulsões, dificuldade para falar ou engolir e movimentos súbitos e espasmódicos. A doença é rara, não tem cura e tem uma sobrevida média de menos de um ano. Várias doenças imunes, vasculares e neurodegenerativas têm sintomas semelhantes, e um pequeno subconjunto de pacientes pode ser diagnosticado erroneamente com a doença de Creutzfeldt-Jakob. Após apresentarem sintomas, muitos desses pacientes fazem exames para a doença de Creutzfeldt-Jakob em centros especializados e aguardam muitos dias, ou até semanas, pelos resultados.

“Isso é perda de tempo”, diz o Dr. Gregory Day, neurologista da Mayo Clinic na Flórida e autor correspondente do artigo. “Há uma necessidade não atendida do paciente de aproveitarmos recursos clínicos e testes rápidos para diferenciar pacientes com demência rapidamente progressiva devido à doença de Creutzfeldt-Jakob daqueles com doenças parecidas. Essa necessidade é ainda mais urgente se considerarmos que algumas doenças que se parecem com a doença de Creutzfeldt-Jakob podem ser tratáveis e, em alguns casos, reversíveis.”

Os pesquisadores usaram análises estatísticas para avaliar os resultados dos testes diagnósticos e as características clínicas dos pacientes com critérios diagnósticos para a doença de Creutzfeldt-Jakob, mas com diferentes causas de demência rapidamente progressiva. Em seguida, eles compararam os registros desses pacientes com os de pacientes com provável ou já comprovada doença de Creutzfeldt-Jakob. Os pacientes foram avaliados na Mayo Clinic ou na Washington University em St. Louis entre 2014 e 2021.

Os pacientes que não tinham a doença de Creutzfeldt-Jakob tinham encefalite autoimune, demência frontotemporal, fístulas arteriovenosas durais, angiopatia amiloide cerebral, que pode levar a AVC ou lúpus sistêmico. A maioria deles tinha níveis elevados de glóbulos brancos ou proteínas que combatem doenças no líquido cefalorraquidiano. Anticorpos para algumas das doenças foram detectados no sangue ou no líquido cefalorraquidiano por meio de testes nos Laboratórios da Mayo Clinic. Por outro lado, a maioria dos pacientes que realmente tinham a doença de Creutzfeldt-Jakob tinha contagens de glóbulos brancos e níveis de proteína normais no líquido cefalorraquidiano.

“Outras doenças que podem ser parecer com a doença de Creutzfeldt-Jakob devem ser consideradas em pacientes que apresentam disfunção motora precoce e níveis elevados de glóbulos brancos e proteínas no líquido cefalorraquidiano”, diz o Dr. Day. “Esses pacientes devem ser avaliados imediatamente quanto a doenças que se parecem com a doença de Creutzfeldt-Jakob e podem receber tratamento enquanto aguardam os resultados de testes adicionais.”

O Dr. Day planeja continuar a pesquisa com a descoberta de outras medidas biológicas que podem melhorar o reconhecimento precoce e os diagnósticos de pacientes com demência rapidamente progressiva. Ele diz que esse é o momento em que os tratamentos provavelmente seriam mais eficazes e os pacientes provavelmente teriam os melhores resultados.

A pesquisa é subsidiada pelos National Institutes of Health. Para obter uma lista completa de autores, divulgações e financiamento, veja o artigo da pesquisa.

