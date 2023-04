Newswise — FAIRMONT, Minnesota — Se sentir dores no ombro após movimentar o braço, talvez você tenha um problema nele. A dor no ombro pode ser um sinal de artrite, tendinite, ruptura do manguito rotador ou instabilidade no ombro.

Independentemente da causa, o paciente deve procurar um profissional da área de ortopedia. A primeira consulta incluirá uma análise do histórico de saúde, exame físico e possivelmente um raio X para determinar a causa subjacente e extensão do problema no ombro. Em alguns casos, um exame adicional de imagem, como uma ressonância magnética (RM), pode ser necessário.

O profissional da área de ortopedia indicará as opções de tratamento e ajudará a decidir o que é melhor para você. A primeira linha de tratamento pode incluir:

Tomar anti-inflamatórios que não necessitam de receita médica.

Fazer repouso do ombro/braço afetado.

Colocar gelo no ombro.

Modificar as atividades para evitar complicações.

Receber aplicação de injeção de esteroides.

Fazer fisioterapia para fortalecer os músculos do ombro e braço.

Muitos estudos demonstram que as pessoas com dores no ombro respondem bem a esses tratamentos e são capazes de se restabelecer para fazer as atividades cotidianas. Porém, caso o paciente esteja sentindo dor e fraqueza, o profissional da área de ortopedia poderá recomendar uma cirurgia.

Uma das causas de dor e fraqueza é a ruptura do manguito rotador. O manguito rotador é um grupo de músculos e tendões. Ele mantém a articulação do ombro posicionada e auxilia na movimentação e força do braço. Caso o exame de ressonância magnética (RM) revele uma ruptura no manguito rotador, poderá ser necessário fazer uma cirurgia, ainda que isso não seja necessário para a maioria dos pacientes.

Normalmente, a cirurgia é ambulatorial, e o paciente pode ir para casa no mesmo dia. Neste procedimento, o cirurgião insere uma câmera minúscula (artroscópio) e ferramentas através de pequenas incisões para recolocar o tendão rasgado no osso. O paciente poderá necessitar de uma tipoia por seis semanas após a cirurgia para cicatrizar o ombro.

Após quatro a seis semanas, o paciente ainda poderá ter algumas restrições para trabalhar e talvez tenha que mudar as atividades. O profissional da área de ortopedia também poderá recomendar fisioterapia.

Independentemente de o paciente responder aos tratamentos não invasivos ou necessitar de uma cirurgia, o objetivo do profissional da área de ortopedia é aliviar a dor no ombro para que o paciente possa retomar as atividades cotidianas sem dor ou restrições.

Dr. Mark Wikenheiser, médico ortopedista no Sistema de Saúde da Mayo Clinic.

###

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.