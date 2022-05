Newswise — Rochester, Minnesota — Vazamentos após fechamento do apêndice atrial esquerdo são mais importantes do que previamente pensado, de acordo com nova pesquisa da Mayo Clinic. Essa pesquisa mostra que mesmo vazamentos pequenos estão associados com um risco de 10 a 15 por cento maior de eventos adversos. Um comunicado de imprensa do ACC, American College of Cardiology (Colégio Americano de Cardiologia) descreve detalhadamente o estudo de pesquisa e as descobertas foram publicadas na revista médica JACC: Clinical Electrophysiology.

O apêndice atrial esquerdo é um pequeno saco de formato irregular no lado esquerdo do coração onde coágulos sanguíneos podem se formar. Se um coágulo se desloca, ele pode bloquear uma artéria e interromper o fluxo sanguíneo, causando um AVC.

Afinadores de sangue são comumente usados para diminuir o risco de AVC em pacientes com fibrilação atrial. Mas algumas pessoas não são boas candidatas a longo prazo para essa terapia. Isso pode ser por conta de interações com medicamentos, efeitos laterais como sangramentos ou a logística necessária para check-ups clínicos. O uso de grampos na abertura do apêndice atrial esquerdo, especialmente em pacientes com fibrilação atrial, reduz bastante o risco de AVC e a dependência de afinadores de sangue.

O dispositivo Watchman usado para selar o fechamento é cuidadosamente posicionado para evitar vazamentos que possam reduzir sua efetividade. Ainda assim, alguma quantidade de vazamento é relativamente comum nesse tipo de procedimento porque cada apêndice tem um tamanho e formato únicos, de acordo com Mohamad Alkhouli, M.D., cardiologista intervencionista na Mayo Clinic e autor do estudo.

Embora apenas um pequeno número de pacientes tenha tido problemas relacionados à coagulação durante o período de acompanhamento, o Dr. Alkhouli e os pesquisadores observaram que melhorias devem continuar sendo feitas para eliminar vazamentos e reduzir ainda mais o risco de AVC por meio desse procedimento preventivo.

O comunicado de imprensa do ACC detalha ainda mais as descobertas do estudo e as maneiras pelas quais os avanços médicos em imagem e localização podem melhorar os resultados.

###

Jornalistas: Dr. Alkhouli está disponível para entrevistas em inglês e árabe. Informações sobre os serviços internacionais da Mayo Clinic estão disponíveis aqui.

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.