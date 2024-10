Newswise — Nairobi, Kenya et Kigali, Rwanda, 8 octobre 2024 —Dans un monde où la réduction de la pauvreté et la conservation sont souvent juxtaposées, un partenariat innovant cherche à remodeler l'avenir des populations et de la planète. Aujourd'hui, Village Enterprise et Wildlife Conservation Society (WCS) annoncent l'élargissement de leur partenariat après une décennie de collaboration visant à résoudre simultanément deux problèmes cruciaux : l'extrême pauvreté et la conservation de la faune et de la flore sauvages.

En Afrique subsaharienne, les communautés vivant en marge des parcs nationaux et des aires protégées se trouvent souvent dans une situation désespérée. Avec des possibilités économiques limitées pour subvenir aux besoins de leurs familles, beaucoup se tournent vers la chasse d’espèces menacées ou s'engagent dans des activités extractives illégales. Cette situation menace des écosystèmes fragiles, entrave les efforts de conservation et perpétue les cycles d'extrême pauvreté et de dégradation de l'environnement.

En élargissant leur partenariat, Village Enterprise et WCS se concentrent sur la création d'un avenir durable où les populations et la faune pourront prospérer. En impliquant les Peuples Autochtones et les communautés locales dans les efforts de conservation et en leur fournissant les ressources et la formation nécessaires pour lancer des micro-entreprises respectueuses du climat, Village Enterprise et WCS plantent les graines d'un changement à long terme.

Plus récemment, Village Enterprise et WCS ont fait équipe au sein du Parc National de Nouabalé-Ndoki en République du Congo et dans la Réserve de Faune à Okapis en République démocratique du Congo (RDC). En donnant aux femmes, aux hommes et aux jeunes vivant dans l'extrême pauvreté à proximité de ces zones protégées les outils et les ressources nécessaires pour créer des entreprises durables, leurs ménages n'ont plus eu à recourir à des pratiques néfastes pour gagner leur vie. Les patrouilles dans les aires protégées ont signalé une réduction de l’exploitation forestière illégale et du braconnage, ce qui a permis de mieux protéger les espèces sauvages menacées telles que les gorilles et les okapis. Au total, le projet a permis de former plus de 2 000 entrepreneurs qui ont lancé plus de 700 entreprises durables, transformant ainsi plus de 15 000 vies dans les deux pays.

Dianne Calvi, PDG de Village Enterprise, souligne le potentiel de transformation de ce partenariat : « Ensemble, Village Enterprise et WCS s'attaquent à deux des problèmes les plus épineux de l'Afrique subsaharienne d'aujourd'hui : mettre fin à l'extrême pauvreté et sauvegarder des écosystèmes vitaux. En fournissant aux individus la formation nécessaire pour devenir des entrepreneurs, nous leur offrons une alternative durable pour générer des revenus, augmenter leur épargne et éliminer leur dépendance vis-à-vis de la chasse illégale ou de la déforestation. Ce partenariat prouve que le développement économique et la conservation des espèces sauvages peuvent aller de pair et que nous pouvons créer un avenir durable pour les communautés vulnérables et notre planète ».

En aidant les Peuples Autochtones et les communautés locales à être moins dépendantes des ressources naturelles grâce à des sources de revenus diversifiées, le partenariat ouvre la voie à une conservation durable à long terme. Il s'agit d'un modèle qui reconnaît le lien étroit entre le bien-être humain et la santé de l'environnement.

« Notre partenariat avec Village Enterprise démontre à quel point la conservation peut être un succès lorsque les communautés locales sont au premier plan », a déclaré Emma Stokes, vice-présidente de WCS pour la conservation sur le terrain. « En donnant aux individus les outils et les connaissances nécessaires pour créer des moyens de subsistance durables, nous ne protégeons pas seulement certains des endroits les plus importants du monde pour la biodiversité, mais nous sortons également les communautés de la pauvreté. »

Pour l'avenir, Village Enterprise et WCS cherchent à étendre leur partenariat à d'autres régions d'Afrique subsaharienne afin de transformer davantage de vies et de faire progresser les efforts de conservation. Les deux organisations étendront bientôt leurs opérations conjointes au profit des communautés vivant autour du Parc National de Kahuzi-Biega, en RDC.

À propos de Village Enterprise

La mission de Village Enterprise est de mettre fin à l'extrême pauvreté en Afrique rurale par l'entrepreneuriat, l'innovation et l'action collective. Nous travaillons avec des femmes vulnérables, des réfugiés et des jeunes qui sont les plus touchés par le changement climatique, les conflits et les déplacements, et nous leur donnons les compétences et les ressources nécessaires pour lancer des entreprises pertinentes sur le plan climatique, constituer une épargne et se mettre sur la voie d'une sortie durable de l'extrême pauvreté, pour eux-mêmes et pour leurs familles. Village Enterprise a lancé plus de 100 000 entreprises, formé plus de 321 000 nouveaux entrepreneurs et transformé positivement la vie de plus de 2 031 000 personnes en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, en Éthiopie, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Mozambique et en Tanzanie. Pour en savoir plus, consultez le site villageenterprise.org.

À propos de la Wildlife Conservation Society (WCS)

WCS combine la puissance de ses zoos et de son aquarium de New York et un programme de conservation mondial dans plus de 50 pays pour réaliser sa mission de sauver la faune et la flore sauvages. WCS gère le plus grand programme de conservation au monde, protégeant plus de 50 % de la biodiversité connue de la Terre, en partenariat avec les gouvernements, les Peuples Autochtones, les communautés locales et le secteur privé. Ses quatre zoos et son aquarium (le Zoo du Bronx, le Zoo de Central Park, le Zoo du Queens, le Zoo de Prospect Park Zoo et l’Aquarium de New York) accueillent plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année, inspirant les générations à prendre soin de la nature. www.wcs.org