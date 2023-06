Newswise — LONDRES — À medida que os homens envelhecem, mesmo que eles levem uma vida saudável, podem surgir alguns sintomas que podem afetar sua qualidade de vida e devem ser relatados ao médico. O Dr. Vikas Mehta, bacharel em medicina e cirurgia da Mayo Clinic Healthcare em Londres, descreve vários sinais físicos que valem a pena acompanhar.

"Para os homens, muitas vezes não é muito confortável conversar com outras pessoas sobre os sintomas que afetam suas vidas", diz o Dr. Mehta, membro do Royal College of General Practitioners e da Faculdade de Saúde Sexual e Reprodutiva do Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. “Muitas vezes, essas condições são tratáveis.”

Por exemplo:

Sintomas urológicos e saúde sexual:

A necessidade de urinar frequentemente pode indicar problemas de próstata ou bexiga e/ou diabetes. Micção dolorosa ou difícil também devem ser investigadas.

A disfunção erétil, dificuldade em obter ou manter uma ereção, é tratável e um bom motivo para realizar exames cardiológicos, diz o Dr. Mehta: "Se houver problemas com os vasos sanguíneos em uma parte do corpo, é muito provável que haja problemas em outras partes."

Realizar um exame testicular para procurar caroços é uma boa ideia para homens que nunca o fizeram. "Em exames, às vezes descobrimos que ninguém, exceto a pessoa com quem o homem tenha um relacionamento íntimo, examinou seus órgãos sexuais e, portanto, detectamos muitos problemas ou anormalidades", diz o Dr. Mehta.

Saúde mental:

“Para mim, a saúde mental é a coisa mais importante à qual os homens devem prestar atenção”, diz o Dr. Mehta. Ele observa que a Mayo Clinic Healthcare fica em uma área que abriga bancos e escritórios de advocacia, onde trabalham pessoas com profissões de alto estresse. “Saber quando e onde obter ajuda é muito importante”.

Saúde musculoesquelética:

Está demorando mais para se recuperar de lesões? A diminuição na capacidade de exercício está frequentemente relacionada a problemas musculoesqueléticos como perda de massa muscular e problemas inflamatórios.

Exercícios físicos também podem ajudar a aliviar o estresse. Para homens acostumados à atividade física, não poder correr ou praticar outros exercícios devido a problemas musculoesqueléticos pode afetar a saúde mental, diz o Dr. Mehta.

Podem ser necessários exames para diagnosticar artrose e doenças reumáticas como gota, artrite psoriásica e artrite reumatoide, especialmente se houver histórico familiar.

Saúde respiratória:

Se você se sentir cansaço e/ou falta de fôlego quando estiver se exercitando ou apenas andando ou se tiver tosse crônica, é hora de passar por exames, diz o Dr. Mehta: “Mesmo se for uma tosse que ocorre uma vez por dia todos os dias, isso não deveria acontecer.” Doenças respiratórias como asma em adultos e problemas relacionados à COVID estão entre as possibilidades.

Roncar e/ou parar de respirar algumas vezes durante a noite pode ser um sinal de apneia do sono e outros problemas respiratórios. A falta de qualidade e sono está relacionada a vários problemas de saúde, como aumento da pressão arterial, aumento do apetite que pode levar a diabetes e ganho de peso, ansiedade e depressão.

“O ronco é um motivo comum para os homens serem expulsos do quarto, mas quem realmente sofre é a pessoa que tem apneia do sono e não tem um sono de qualidade à noite”, diz o Dr. Mehta. “Eles podem pensar: ‘Quer saber? Posso dormir a qualquer hora’, mas não percebem que não estão dormindo bem à noite e, como resultado, podem adormecer facilmente durante o dia”.

Saúde dos ouvidos, nariz e garganta:

Tinnitus, popularmente conhecido como zumbido e outros ruídos nos ouvidos, ouvir melhor em um ouvido do que no outro, e a dor de ouvido estão se tornando mais comuns à medida que as pessoas trabalham em casa e usam fones de ouvido, diz o Dr. Mehta.

Homens com dores de garganta crônicas, especialmente fumantes, e/ou aqueles com lesões brancas na boca devem ser examinados quanto a câncer de garganta. “É realmente importante obter ajuda em tempo hábil se você tiver algum desses problemas”, diz o Dr. Mehta.

A congestão crônica pode ser causada por alergias sazonais e os homens com esse problema podem se beneficiar de uma vacina contra a febre do feno, diz o Dr. Mehta.

Aqueles com congestão crônica inexplicável devem fazer exames para detectar pólipos nasais. Em alguns casos, a sensação de que é mais difícil respirar por uma narina do que a outra pode ser um sintoma.

Uma sensação de necessidade constante de limpar a garganta ou algo preso na garganta pode ser um sinal de doença do refluxo gastroesofágico.

Diabetes:

Assim como com a micção frequente, muitas vezes sentir sede significa que pode ser hora de realizar exames de diabetes.

Pessoas que consomem grandes volumes de álcool também devem ser examinadas, diz o Dr. Mehta.

###

Sobre a Mayo Clinic Healthcare

A Mayo Clinic Healthcare, localizada em Londres, é uma subsidiária integral da Mayo Clinic, um centro médico acadêmico sem fins lucrativos. A Mayo Clinic dos Estados Unidos ocupa a 1ª posição em mais especialidades do que qualquer outro hospital, de acordo com a U.S. News & World Report. Isso tem um motivo: a qualidade do atendimento. A Mayo Clinic Healthcare é a porta de entrada para essa incomparável experiência no Reino Unido. Visite Mayo Clinic Healthcare para obter mais informações.