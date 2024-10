Newswise — BOSTON (24 de octubre de 2024) – Durante la pandemia de COVID, los medios informaron ampliamente que los pacientes negros tenían más probabilidades que los pacientes blancos de rechazar las vacunas, incluidas las vacunas contra la influenza y el COVID. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Boston mostró que los pacientes que se identifican como no blancos tenían menos probabilidades de mostrar desconfianza en cuando a las vacunas que los pacientes que se identifican como blancos.

“Encontramos algunos resultados sorprendentes en nuestro estudio, incluido que los pacientes pertenecientes a minorías tenían menos probabilidades de mostrar desconfianza sobre las vacunas”, afirma el Dr. Albert Wu, autor principal del estudio. “Los pacientes del campo de alergia e inmunología pueden estar inmunodeprimidos y tener un mayor riesgo de infecciones, por lo que identificar a los grupos que dudan en vacunarse es esencial para proteger a estas personas y a las que están en riesgo en la comunidad. Nuestro objetivo fue analizar las características de los pacientes y los factores asociados con la reticencia a vacunarse contra la influenza y el COVID en una clínica de una comunidad diversa”.

El sitio del estudio fue una clínica de alergias que atendía principalmente al área de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. La clínica atiende a varios códigos postales predominantemente por debajo del ingreso familiar medio de la ciudad, así como a los códigos postales menos vacunados de la ciudad. También atiende a comunidades de pacientes que son principalmente inmigrantes.

Las etnias incluidas en el estudio fueron: blancos (37.2 %), hispanos (31.6 %), asiáticos (18.9 %) y negros (12.1 %). El 80 % del grupo de pacientes hablaba inglés como idioma principal. En este estudio, 39 personas (11.54 %) rechazaron tanto la vacuna contra la gripe como la vacuna contra COVID. De los 39, la distribución en cada categoría fue: blancos, 17.5 %, hispanos, 11.4 %, asiáticos, 4.76 % y negros, 4,9 %. El género, la edad y el idioma no se asociaron significativamente con la tasa de rechazo a la vacuna.

“Sentimos que una parte importante de los pacientes que dudaban en vacunarse estaban influenciados por un sentimiento de desconfianza hacia la autoridad”, dice la alergista Mary Lee-Wong, MD, autora principal del estudio y miembro del ACAAI. “Si bien las campañas de salud pública con mensajes generalizados son eficaces, generar una relación de confianza y colaboración con los pacientes puede tener un gran impacto y ser una forma clave en la que los alergistas pueden ayudar a abordar las dudas sobre las vacunas”.

Título del resumen: DESCONFIANZA ANTE LAS VACUNAS EN UNA CLÍNICA DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA EN UNA COMUNIDAD DESATENDIDA (Resumen completo a continuación)

Presentador: Dr. Albert Wu

Presentador: Dr. Albert Wu

R309

VACCINE HESITANCY IN AN ALLERGY AND IMMUNOLOGY CLINIC IN AN UNDERSERVED COMMUNITY

A. Wu*1, W. Drum2, H. Bao3, G. Lam4, K. Wathan5, D. Chan1, N. Silverberg6, (NM) M. Lee-Wong1, (Fellow) 1. New York, NY; 2. Goleta, CA; 3. Bronx, NY; 4. Suwanee, GA; 5. Reno, NV; 6. Brooklyn, NY.

Introduction: Allergy and immunology patients may be immunocompromised and at higher risk for infections. Identifying vaccine-hesitant groups is essential to protecting these individuals and those at risk in the community. Objective: To analyze patient characteristics and factors associated with influenza and COVID vaccine hesitancy in a clinic in a diverse community.

Methods: Vaccination history and demographic information were collected as part of intake questionnaires from 338 new patients presenting to an outpatient allergy/immunology clinic from March 2023 to February 2024. Data were analyzed using Microsoft Excel and R Studio.

Results: There were 94 men and 244 women (median age: 41; range 18-93). Ethnicities included: White 126 (37.2%), Hispanic 107 (31.6%), Asian 64 (18.9%), and Black 41 (12.1%). English primary language speakers encompassed 80% of the patient group. In this study, 39 (11.54%) refused both the influenza and COVID vaccine; Of the 39, distribution in each category was: White 22 (17.5%), Hispanic 12 (11.4%), Asian 3 (4.76%), Black 2 (4.9%). Gender, age, and language were not significantly associated with vaccine refusal rate. Ethnicity was found to be significant. In our study, self-identified non-White patients were less likely to demonstrate vaccine-hesitancy than the self-identified White patient group (OR 0.41, 95% CI 0.21-0.81). Conclusion: Many publications report minorities are more prone to vaccine-hesitancy, hindering herd immunity. Odds ratios for refusal of both vaccines were lower for minorities in this studied population. Focusing efforts on all patients may enhance vaccination initiatives.

Monthly rates of Influenza and COVID Vaccination Hesitancy over 1 Year

While rates of COVID vaccination hesitancy remained relatively consistent throughout, influenza hesitancy showed more variability and a bimodal distribution, with peaks in March and July.