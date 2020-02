Selon une étude de Mayo Clinic : Un dépistage vasculaire précoce permettrait de réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes

Newswise — ROCHESTER, Minnesota. ― Les hommes et les femmes diffèrent dans le vieillissement de leurs systèmes vasculaires et dans la vitesse de progression de l’athérosclérose, le durcissement des parois artérielles ou l'accumulation d'obstructions dans les artères. Ces différences liées au sexe et à l'âge impactent directement le risque qu'une femme développe une maladie cardiovasculaire.

Les chercheurs de Mayo Clinic, en collaboration avec des chercheurs internationaux, suggèrent une nouvelle approche, qui serait d'évaluer la fonction vasculaire de manière plus précoce chez la femme, en commençant à l'âge moyen avant que les lésions artérielles ne deviennent graves. L'étude est publiée dans la revue Mayo Clinic Proceedings.

Le phénomène de rétrécissement dans le système microvasculaire limite la quantité de sang et d'oxygène entrant dans le cœur, ce qui réduit la capacité du muscle cardiaque à pomper le sang vers le reste du corps. Un dysfonctionnement microvasculaire peut causer des douleurs thoraciques avant que la coronaropathie ne devienne visible.

« Les femmes présentes des facteurs de risque spécifiques à leur sexe, concernant les lésions des cellules endothéliales, qui sont cruciales pour la fonction vasculaire. La diminution des œstrogènes, la ménopause prématurée, la prééclampsie, le diabète gestationnel, l’hypertension et les ovaires polykystiques ont tous un impact négatif sur la santé vasculaire d'une femme et augmentent son risque de maladie cardiaque », déclare l'auteur principal Amir Lerman, M.D., cardiologue et directeur du Cardiovascular Research Center à la Mayo Clinic de Rochester. Peter Collins, M.D., du Royal Brompton Hospital, est le premier auteur de l'étude.

Les maladies cardiaques sont l'une des principales causes de décès chez les femmes dans le monde entier, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les effets du vieillissement vasculaire ne commencent à se manifester qu'à l'âge moyen. Une détection précoce, ainsi que la surveillance des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, sont particulièrement importantes pour une bonne santé, étant donné que la durée de vie augmente.

« Nous croyons qu'une base de référence établie en matière de santé vasculaire au début de la péri-ménopause peut servir de marqueur pour mesurer l'efficacité des changements de mode de vie dans le cadre de la prévention, ainsi que l’efficacité du traitement clinique des maladies cardiovasculaires », affirme le Dr Lerman.

