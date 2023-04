Newswise — LONDRES — Dormir o suficiente, comer bem, se exercitar e administrar o estresse são componentes de uma boa saúde, mas se concentrar nas quatro áreas de uma vez enquanto administra uma agenda agitada pode parecer impossível. A Dra. Safia Debar, bacharel em medicina e cirurgia e especialista em exames médicos personalizados na Mayo Clinic Healthcare em Londres, explica como dar um pouco mais de atenção a qualquer uma dessas áreas pode melhorar as outras.

“Ao começar a cuidar de qualquer uma dessas áreas, você pode causar um grande impacto em sua saúde”, diz a Dra. Debar.

Tudo começa no cérebro, diz a Dra. Debar. Ele pode estar no estado de “descanso, reparo e relaxamento”, no qual presume que há uma boa saúde geral e o organismo funciona de maneira ideal, ou o cérebro pode estar em um estado de estresse, no qual a principal preocupação do organismo passa a ser a administração de uma ou mais ameaças percebidas enquanto as outras necessidades físicas ficam em segundo plano, diz ela.

“O nosso cérebro não consegue diferenciar. A percepção de ameaça e a ameaça real são a mesma coisa, então, uma vez que esse botão é pressionado, ocorre a mesma reação”, diz a Dra. Debar.

O estresse pode impactar o sono, a alimentação e o exercício físico. Por exemplo, quando o cérebro está em um estado de estresse, ele está pensando no curto prazo e concentrado em se sentir melhor imediatamente. Por isso é comum ter vontade de consumir doces e/ou alimentos gordurosos e não fazer exercícios físicos quando estamos estressados: o cérebro diz ao organismo que precisa de energia imediata, diz a Dra. Debar.

“O cérebro quer se sentir bem logo, portanto, não pensará em fazer exercício físico para se sentir melhor depois”, diz ela. “Está tudo interligado.”

De maneira semelhante, o sono, a alimentação e os exercícios físicos podem afetar a forma como administramos o estresse. As principais perguntas a fazer são:

“Como é o meu sono?” Se não for bom, talvez essa seja a área que merece a sua atenção, indo dormir mais cedo ou mudando outro aspecto da sua rotina de dormir, diz a Dra. Debar.

“Como está o funcionamento do meu intestino?” Se estiver com problemas digestivos, melhorar a sua alimentação pode ajudar, ela acrescenta.

“Como está a minha vida social?” Isso pode afetar o humor, diz ela.

“Sinto que determinadas coisas estão me estressando?” Por exemplo, se verificar o e-mail antes de dormir ou imediatamente depois de acordar gera estresse, pense em como mudar essa parte da sua rotina para manter a calma, diz a Dra. Debar.

“Que tipo de exercício físico estou fazendo?” Se a resposta for nenhum, tente encontrar formas de acrescentar mais movimento ao seu dia, diz ela.

“Pode ser que melhorar o intestino seja suficiente para você, ou que dormir melhor seja o suficiente”, diz a Dra. Debar. “São esses elementos básicos simples que podem ter um impacto enorme. Faça coisas específicas com determinação.”

Tomar essas iniciativas de saúde pode ser empoderador, diz ela.

“A questão não é um médico dizer que devemos perder peso, dormir e diminuir o estresse. Quando entendemos os fundamentos da saúde, sabemos que não se trata de ter pouco autocontrole, procrastinar ou não ter disciplina”, diz a Dra. Debar. “Em vez disso, como aproveitamos o que já temos e incorporamos essas práticas em nossa vida atual?”

